1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
«Мы можем отправиться в старинный Свенский монастырь, основанный в далеком 1288 году — вы раскроете его тайны, прочувствуете атмосферу этого места и познакомитесь с примерами архитектуры в стиле украинского барокко»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Познавательная экскурсия по Брянску: Курган Воинской славы, Театральная площадь, уникальные храмы и парки. Узнайте интересные факты о жизни великих поэтов
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина,100-у гостиницы Брянск
Расписание: Ежедневно, с 09:00 до 19:00
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Узнать Брянск за 2 часа: история, культура и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в историю Брянска, посетив главные достопримечательности города. Узнайте о поэтах Брянщины и прогуляйтесь по парку деревянных скульптур
Начало: Брянск, проспект Ленина, д. 100, Гостиница «Брянск...
«Программа обзорной экскурсии по Брянску рассчитана в среднем на 2,5 часа»
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 19:00
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске
Вас ждет увлекательное путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске, где можно встретить любимых героев и провести время с семьей
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
«Программа: 09:00-10:00 — обзорная по Брянску 10:00-12:00 — экскурсия по уникальному парку сказок «Тридевятое царство», рассказ о его создании, знакомство с многочисленными сказочными скульптурами»
Расписание: Пятница — воскресенье
11 июня в 14:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ждет Если вы путешествуете на автомобиле и хотите посмотреть максимальное количество достопримечательностей нашего города — мы рады предложить расширенную обзорную экскурсию на транспорте»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Брянску
Начало: По согласованию с гидом
«Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Брянску, в ходе который вы увидите главные достопримечательности города — Петро-Павловский женский монастырь, Рождественскую церковь, Воскресенскую церковь, Троицкий Кафедральный собор и многое другое»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
«На обзорной экскурсии вы увидите: Петропавловский монастырь, Спасо-Гробовской храм,кафедральный Свято-Троицкий монастырь, Площадь Партизан, уникальный парк деревянных скульптур им»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На родину великого поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг
Обзорная экскурсия по Брянску и автомобильный тур в музей-усадьбу Ф.И. Тютчева. Увидите церковь, мельницы, памятник поэту, колодец и липовые аллеи
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
«Что вас ждет Обзорная по Брянску и автомобильный тур — литературная экскурсия «Я встретил вас» — в родовой музей-усадьбу с»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Овстуг.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску
Погрузитесь в историю хрусталя в Брянске и Дятьково! Вас ждут музей, завод и храм с уникальным иконостасом. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
«Вас ждет обзорная экскурсия по городу Брянску»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей31 мая 2024Михаил знает исторический материал. Согласовали время и стандартный маршрут, но с учетом пожеланий, это удобно. Ответил на важные практические вопросы, что посмотреть в Брянске после экскурсии.
- ССветлана26 мая 2024Экскурсия прошла динамично и интересно
- ССергей6 мая 2024В целом хорошо, ознакомление состоялось. Академически. Ввиду почтенного возраста экскурсовода чувствуешь себя немного не ловко - не можешь перебивать, гдето оспорить, ускориться, переспросить. Немного камерно.
- ИИрина25 апреля 2024Погода была не очень, но мы проехали весь город, прошли значимые объекты города, наш экскурсовод, Михаил, очень подробно нам рассказал
- ААнжелика10 марта 2024Интересная экскурсия про историю города. Посмотрели исторические места.
- ААлексей23 октября 20232, 5 часа. Пролетели на 1 дыхании. Михаил рассказывал информацию нестандартную, которую можно прочитать в любой литературе, а какие-то. Малоизвестные
- ККристина29 августа 2023Очень интересная экскурсия, познакомились с городом намного ближе. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Брянску в июне 2024
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