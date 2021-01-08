1 отзыв оставили туристы

Брянск От и До Мы пройдем по «Золотой миле» города, выйдем к памятнику Гагарину, осмотрим местную Красную площадь и отдохнем на набережной реки Десны. Вы услышите о зарождении города, о том, как он побывал то под Литвой, то под Польшей. Узнаете о его жизни в 19 веке, известных меценатах и промышленниках. Поймете, почему так дороги брянцам Троицкий кафедральный и Покровский соборы, Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы. Я поделюсь неизвестными фактами из жизни уроженцев Брянской земли — поэтов Ф. Тютчева и А. К. Толстого. И конечно, мы вспомним события Второй Мировой, когда горожане на два года оказались в немецкой оккупации. Я объясню, как появилась площадь Партизан, как создавался Курган Воинской славы, и расскажу о нашем мемориальном комплексе «Партизанская поляна».
Свенский монастырь или Парк 🌳 деревянных скульптур Дальше маршрут строится в зависимости от ваших предпочтений:
Мы можем отправиться в старинный Свенский монастырь, основанный в далеком 1288 году — вы раскроете его тайны, прочувствуете атмосферу этого места и познакомитесь с примерами архитектуры в стиле украинского барокко.
Либо же прогуляемся по Парку имени А. К. Толстого, занесенному в Книгу 300 уникальнейших парков мира: здесь вы полюбуетесь редкой коллекцией деревянных скульптур, а я раскрою историю 📖 этого места.
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я родился и живу в Брянске уже более полувека! Досконально знаю родной город: разбудите меня хоть среди ночи — и я уверенно проведу вас по широким проспектам и заповедным места Брянска! Провожу экскурсии больше 25 лет. Закончил Смоленский педагогический институт им. К. Маркса, историко-филологический факультет, поэтому акцент в своих экскурсиях делаю на сочетание исторических фактов, перемежая их поэтическими строками, посвященными тому или иному объекту. На своем автомобиле «Ниссан-Х-трейл» также провожу авто- и авто-пешеходные экскурсии. Возможен трансфер путешественников от нашего вокзала до отеля и обратно после посещения Брянска. Могу помочь с выбором места проживания и питания в моём родном городе.
Были в Брянске большой компанией с детьми- всего 11 человек. На экскурсию мы опоздали почти на пол часа, Михаил терпеливо ждал и сдвинул время на столько, на сколько нам было нужно. Прогулялись по центру, посмотрели кафедральный собор и место, где был основан Брянск. И по содержанию и по времени все было хорошо рассчитано. Мы остались довольны.