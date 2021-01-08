1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Брянск От и До

Мы пройдем по «Золотой миле» города, выйдем к памятнику Гагарину, осмотрим местную Красную площадь и отдохнем на набережной реки Десны. Вы услышите о зарождении города, о том, как он побывал то под Литвой, то под Польшей. Узнаете о его жизни в 19 веке, известных меценатах и промышленниках. Поймете, почему так дороги брянцам Троицкий кафедральный и Покровский соборы, Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы. Я поделюсь неизвестными фактами из жизни уроженцев Брянской земли — поэтов Ф. Тютчева и А. К. Толстого. И конечно, мы вспомним события Второй Мировой, когда горожане на два года оказались в немецкой оккупации. Я объясню, как появилась площадь Партизан, как создавался Курган Воинской славы, и расскажу о нашем мемориальном комплексе «Партизанская поляна».

Свенский монастырь или Парк 🌳 деревянных скульптур

Дальше маршрут строится в зависимости от ваших предпочтений: