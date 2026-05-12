1 отзыв оставили туристы

Брянск - уникальный город на границе России, Украины и Беларуси, основанный раньше Москвы.Прогулка по его улицам и площадям откроет перед вами старинные церкви, древний монастырь и героев Парка скульптур.Вы узнаете

о брянских партизанах и знаменитых уроженцах Брянщины, почувствуете характер города и осознаете его особенность. Путешествие по "Золотой миле" города, памятнику Гагарину, Красной площади и набережной реки Десны. Истории о зарождении города, его жизни в 19 веке, известных меценатах и промышленниках. Троицкий кафедральный и Покровский соборы, Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы. Неизвестные факты из жизни поэтов Ф. Тютчева и А.К. Толстого. События Второй Мировой, площадь Партизан, Курган Воинской славы и мемориальный комплекс "Партизанская поляна". Маршрут может включать старинный Свенский монастырь или Парк имени А.К. Толстого с коллекцией деревянных скульптур

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Брянску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и набережной радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться красотой города, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить передвижение и комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.