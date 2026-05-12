1 отзыв оставили туристы

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По древнему Брянску: обзорная экскурсия

Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Брянск - уникальный город на границе России, Украины и Беларуси, основанный раньше Москвы.

Прогулка по его улицам и площадям откроет перед вами старинные церкви, древний монастырь и героев Парка скульптур.

Вы узнаете
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о брянских партизанах и знаменитых уроженцах Брянщины, почувствуете характер города и осознаете его особенность. Путешествие по "Золотой миле" города, памятнику Гагарину, Красной площади и набережной реки Десны. Истории о зарождении города, его жизни в 19 веке, известных меценатах и промышленниках. Троицкий кафедральный и Покровский соборы, Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы. Неизвестные факты из жизни поэтов Ф. Тютчева и А.К. Толстого. События Второй Мировой, площадь Партизан, Курган Воинской славы и мемориальный комплекс "Партизанская поляна". Маршрут может включать старинный Свенский монастырь или Парк имени А.К. Толстого с коллекцией деревянных скульптур

4.9
101 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история Брянска
  • 🏛️ Посещение древних храмов
  • 🗿 Узнаете о брянских партизанах
  • 🎨 Парк деревянных скульптур
  • 📜 Истории известных уроженцев
  • 🕍 Свенский монастырь

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Брянску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и набережной радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться красотой города, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить передвижение и комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
По древнему Брянску: обзорная экскурсия

Что можно увидеть

  • Памятник Гагарину
  • Красная площадь
  • Набережная реки Десны
  • Троицкий кафедральный собор
  • Покровский собор
  • Спасо-Гробовской храм
  • Горне-Никольский храм
  • Площадь Партизан
  • Курган Воинской славы
  • Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
  • Свенский монастырь
  • Парк имени А.К. Толстого

Описание экскурсии

Брянск От и До

Мы пройдем по «Золотой миле» города, выйдем к памятнику Гагарину, осмотрим местную Красную площадь и отдохнем на набережной реки Десны. Вы услышите о зарождении города, о том, как он побывал то под Литвой, то под Польшей. Узнаете о его жизни в 19 веке, известных меценатах и промышленниках. Поймете, почему так дороги брянцам Троицкий кафедральный и Покровский соборы, Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы. Я поделюсь неизвестными фактами из жизни уроженцев Брянской земли — поэтов Ф. Тютчева и А. К. Толстого. И конечно, мы вспомним события Второй Мировой, когда горожане на два года оказались в немецкой оккупации. Я объясню, как появилась площадь Партизан, как создавался Курган Воинской славы, и расскажу о нашем мемориальном комплексе «Партизанская поляна».

Свенский монастырь или Парк деревянных скульптур

Дальше маршрут строится в зависимости от ваших предпочтений:

  • Мы можем отправиться в старинный Свенский монастырь, основанный в далеком 1288 году — вы раскроете его тайны, прочувствуете атмосферу этого места и познакомитесь с примерами архитектуры в стиле украинского барокко.
  • Либо же прогуляемся по Парку имени А. К. Толстого, занесенному в Книгу 300 уникальнейших парков мира: здесь вы полюбуетесь редкой коллекцией деревянных скульптур, а я раскрою историю этого места.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Брянске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1000 туристов
Я родился и живу в Брянске уже более полувека! Досконально знаю родной город: разбудите меня хоть среди ночи — и я уверенно проведу вас по широким проспектам и заповедным места
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Брянска! Провожу экскурсии больше 25 лет. Закончил Смоленский педагогический институт им. К. Маркса, историко-филологический факультет, поэтому акцент в своих экскурсиях делаю на сочетание исторических фактов, перемежая их поэтическими строками, посвященными тому или иному объекту. На своем автомобиле «Ниссан-Х-трейл» также провожу авто- и авто-пешеходные экскурсии. Возможен трансфер путешественников от нашего вокзала до отеля и обратно после посещения Брянска. Могу помочь с выбором места проживания и питания в моём родном городе.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
13
3
2
2
1
Е
Большая благодарность нашему экскурсоводу Михаилу.
Самое раннее время для бронирования экскурсии было 13/00,мы к сожалению никак не укладывались в этот временной диапазон, т. к. этим же днем уезжали. Михаилу написали для согласования более раннего времени (день в день), он любезно согласился и более того, мы были в стезе его экскурса уже через час наших договоренностей.
Ёмко/содержательно/легко - очень здорово.
Большая благодарность нашему экскурсоводу Михаилу.
Большая благодарность нашему экскурсоводу Михаилу.
Большая благодарность нашему экскурсоводу Михаилу.
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Анзор
Здравствуйте.
Сегодня мне посчастливилось быть на экскурсии, которую провел Михаил. Он очень увлечен своим делом, любит и знает брянскую землю.
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М
Прекрасно провели время, гуляя по городу, даже не заметили как пролетело время. Познавательно и не утомительно. Ребенок 8 лет, ни разу не заскучал
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Наталия
Мы очень благодарны Михаилу за проведённую экскурсию. Слушая его, просто впитывали информацию о городе Брянске. Он настолько проникновенно расскаказывал о Великой Отечественной войне, что мы решили в этот же день посетить и партизанскую поляну. Спасибо Вам огромное за полученные впечатления и информацию! 🤗💫
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А
Обзорной экскурией остались очень довольны, Михаил знает свое дело и с удовольствием ответит на интересующиеся вопросы.
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Г
Михаил потрясающий знающий экскурсовод-краевед. Любит и досконально знает историю края и России. Отвечает и даёт пояснения по любым вопросам. Необыкновенно интересно рассказал историю города разбавив рассказ интересными историями из жизни
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и практики. Грамотно и профессионально поставлена литературная речь поэтому за рассказом время экскурсии пролетело незаметно. Всем очень рекомендую. Если ещё раз будем в Брянске то будем стараться попасть именно к нему на экскурсии но уже летом.

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