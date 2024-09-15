Легендарный тур "Тайны еврейской улочки" в Брянске предлагает уникальную возможность погрузиться в историю еврейской общины до революции.
Участники экскурсии смогут посетить одну из красивейших Синагог России и насладиться настоящей кошерной кухней,
Участники экскурсии смогут посетить одну из красивейших Синагог России и насладиться настоящей кошерной кухней,
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Посещение одной из красивейших Синагог России
- 🍷 Дегустация кошерного вина
- 🍞 Попробовать настоящую мацу
- 📜 Узнать о жизни евреев до революции
- 🏙 Прогулка по историческому центру Брянска
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Что можно увидеть
- Синагога
- Исторический центр Брянска
Описание экскурсии
Легендарный тур, в ходе которого участники узнают, чем жили евреи в Брянске до революции, посетят одну из красивейших Синагог России и попробуют настоящую кошерную кухню: кошерное вино и мацу! Приглашаем вместе с нами на прогулку по центру города по местам «еврейской республики»!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Вкусный чай
Что не входит в цену
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Остановка ДК Глухонемых
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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