Тайны еврейской улочки

Легендарный тур по центру Брянска, где участники узнают о жизни евреев до революции, посетят синагогу и попробуют кошерное вино и мацу
Легендарный тур "Тайны еврейской улочки" в Брянске предлагает уникальную возможность погрузиться в историю еврейской общины до революции.

Участники экскурсии смогут посетить одну из красивейших Синагог России и насладиться настоящей кошерной кухней,
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включая кошерное вино и мацу. Прогулка по центру города откроет перед вами места, где когда-то процветала "еврейская республика".

Это незабываемое путешествие по историческим местам Брянска, которое оставит яркие впечатления и новые знания

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🕍 Посещение одной из красивейших Синагог России
  2. 🍷 Дегустация кошерного вина
  3. 🍞 Попробовать настоящую мацу
  4. 📜 Узнать о жизни евреев до революции
  5. 🏙 Прогулка по историческому центру Брянска
Тайны еврейской улочки
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Синагога
  • Исторический центр Брянска

Описание экскурсии

Легендарный тур, в ходе которого участники узнают, чем жили евреи в Брянске до революции, посетят одну из красивейших Синагог России и попробуют настоящую кошерную кухню: кошерное вино и мацу! Приглашаем вместе с нами на прогулку по центру города по местам «еврейской республики»!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Вкусный чай
Что не входит в цену
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Остановка ДК Глухонемых
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Брянска

ГрупповыеПешеходныеНа автобусеМожно с детьмиНеобычныеСвятые места

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