Прогуляться по парку Брянска, послушать легенды и истории, узнать секреты деревянных скульптур,...

Прогуляться по парку Брянска, послушать легенды и истории, узнать секреты деревянных скульптур, поучавствовать в играх и конкурсах, получить приз и создать собственную матрешку.
Деревянные сказки
Участников экскурсии – от мала до велика – в ходе недолгой прогулки-игры по бульвару Гагарина и парку Толстого ждут сюрпризы, игры и веселье.

Что вас ждет:

  • истории деревянных скульптур в парке Толстого, сказки и легенды с ними связанные,
  • каждая из скульптур будет дарить ребятам призы и подарки,
  • дети узнают историю Брянска и интересные легенды про Соловья-разбойника, Баяна и Пересвета.
  • В финале игры-экскурсии участников экскурсии пригласят в мастерскую народных промыслов «Матрешка» на мастер-класс по созданию матрешки.

Важно знать:

    В стоимость экскурсии включено:

    • прогулка-игра.

    Туристы оплачивают самостоятельно:

    • личные расходы

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-5 человек
    Стандартное предложение
    900 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • прогулка-игра
    Что не входит
    • личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Вход в Парк имени Толстого
    Завершение: просп. Ленина 39, Брянск
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По выбранному вами времени

    Елизавета К.
    Елизавета К.
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