Участников экскурсии – от мала до велика – в ходе недолгой прогулки-игры по бульвару Гагарина и парку Толстого ждут сюрпризы, игры и веселье.
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Что вас ждет:
- истории деревянных скульптур в парке Толстого, сказки и легенды с ними связанные,
- каждая из скульптур будет дарить ребятам призы и подарки,
- дети узнают историю Брянска и интересные легенды про Соловья-разбойника, Баяна и Пересвета.
- В финале игры-экскурсии участников экскурсии пригласят в мастерскую народных промыслов «Матрешка» на мастер-класс по созданию матрешки.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно: