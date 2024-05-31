Религиозные экскурсии по святым местам Брянска

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Брянске, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
67 отзывов
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
«Свенский монастырь или Парк деревянных скульптур»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 700 за всё до 5 чел.
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом
Начало: На площади Карла Маркса
«Храм-памятник «Неопалимая Купина»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску
Погрузитесь в историю хрусталя в Брянске и Дятьково! Вас ждут музей, завод и храм с уникальным иконостасом. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
«Что вас ждет Посещение единственного в России музея хрусталя, завода хрусталя и храма «Неопалимая купина» с уникальным иконостасом»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Михаил знает исторический материал. Согласовали время и стандартный маршрут, но с учетом пожеланий, это удобно. Ответил на важные практические вопросы, что посмотреть в Брянске после экскурсии.
  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Экскурсия прошла динамично и интересно
  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    В целом хорошо, ознакомление состоялось. Академически. Ввиду почтенного возраста экскурсовода чувствуешь себя немного не ловко - не можешь перебивать, гдето оспорить, ускориться, переспросить. Немного камерно.
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2022
    Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на
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    Брянщине, но и о появлении самого города воинской славы Брянск, происхождении его названия, характеристике микрорайонов и знаковых событиях в окрестностях. Время пролетело совсем незаметно, оставив массу положительных эмоций и добрых воспоминаний!

  • В
    Владимир
    1 февраля 2022
    Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Все хорошо! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Святые места»

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  1. По древнему Брянску: обзорная экскурсия
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  3. Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску
Сколько стоит экскурсия по Брянску в июне 2024
Сейчас в Брянске в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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