Первый пункт — самобытная белоснежная церковь Воскресения Христова. Особую прелесть построенному в XVIII веке храму придаёт декор — гребешковые наличники, полукруглые закомары, пояски поребриков. Рядом восстановлена шатровая колокольня.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы была возведена на несколько лет позже Воскресенского храма и датируется 1763-м годом. Это впечатляющий образец провинциального барокко, композиционно повторяющий архитектуру Петропавловской крепости в Казани.
Одним из старейших мест Чебоксар по праву считается Свято-Троицкий мужской монастырь, созданный по прямому указу царя Ивана Грозного в 1566 году. Кроме того, за время прогулки вы увидите и другие прекрасные памятники зодчества — например, церковь Михаила Архангела и Введенский собор.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
4 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.