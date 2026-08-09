Чебоксары — уютный и старинный город, в котором немало намоленных мест. Предлагаем познакомиться с ними через паломническое путешествие.
Описание экскурсииПервый пункт — самобытная белоснежная церковь Воскресения Христова. Особую прелесть построенному в XVIII веке храму придаёт декор — гребешковые наличники, полукруглые закомары, пояски поребриков. Рядом восстановлена шатровая колокольня. Церковь Успения Пресвятой Богородицы была возведена на несколько лет позже Воскресенского храма и датируется 1763-м годом. Это впечатляющий образец провинциального барокко, композиционно повторяющий архитектуру Петропавловской крепости в Казани. Одним из старейших мест Чебоксар по праву считается Свято-Троицкий мужской монастырь, созданный по прямому указу царя Ивана Грозного в 1566 году. Кроме того, за время прогулки вы увидите и другие прекрасные памятники зодчества — например, церковь Михаила Архангела и Введенский собор. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Воскресения Христова
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы
- Свято-Троицкий мужской монастырь
- Церковь Михаила Архангела
- Введенский собор
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт (на транспорте туриста)
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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