Экскурсия по монастырям и храмам

Чебоксары - уютный и старинный город, в котором немало намоленных мест

Чебоксары — уютный и старинный город, в котором немало намоленных мест.

Предлагаем познакомиться с ними через паломническое путешествие.
Экскурсия по монастырям и храмам
Экскурсия по монастырям и храмам
Экскурсия по монастырям и храмам
Экскурсия по монастырям и храмам
Экскурсия по монастырям и храмам
Экскурсия по монастырям и храмам

Что вы увидите 🤩

  • Церковь Воскресения Христова
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы
  • Свято-Троицкий мужской монастырь
  • церковь Михаила Архангела, Введенский собор

Что вас ожидает:

  • Первый пункт — самобытная белоснежная церковь Воскресения Христова. Особую прелесть построенному в XVIII веке храму придаёт декор — гребешковые наличники, полукруглые закомары, пояски поребриков. Рядом восстановлена шатровая колокольня.
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы была возведена на несколько лет позже Воскресенского храма и датируется 1763-м годом. Это впечатляющий образец провинциального барокко, композиционно повторяющий архитектуру Петропавловской крепости в Казани.
  • Одним из старейших мест Чебоксар по праву считается Свято-Троицкий мужской монастырь, созданный по прямому указу царя Ивана Грозного в 1566 году. Кроме того, за время прогулки вы увидите и другие прекрасные памятники зодчества — например, церковь Михаила Архангела и Введенский собор.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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