Здание местной епархии и Чувашский национальный музей и другие
Что вас ожидает:
Экскурсия начнётся у Речного порта. Вы также побываете на площади Республики, в сквере имени В. И. Чапаева, чья личность стала одной из визитных карточек Чебоксар, на смотровой у Театра оперы и балета.
Дальше — больше, и вот уже нас встречают легендарный монумент «Мать-Покровительница» в 46 метров высотой, Дом купца Ефремова, Кафедральный Введенский собор, церковь Михаила Архангела, здание местной епархии и Чувашский национальный музей.
Да что говорить — в короткой аннотации не перечислить всех местных достопримечательностей, которые вы увидите. Отдельное удовольствие — живописные виды на Волгу.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
4 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Транспорт (такси) оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.