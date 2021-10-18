Во время обзорной экскурсии по Чебоксарам на транспорте вы откроете для себя знаковые достопримечательности и памятники, полюбуетесь красавицей-Волгой, сделаете снимки со смотровых площадок.
Описание экскурсииЭкскурсия начнётся у Речного порта. Вы также побываете на площади Республики, в сквере имени В. И. Чапаева, чья личность стала одной из визитных карточек Чебоксар, на смотровой у Театра оперы и балета. Дальше — больше, и вот уже нас встречают легендарный монумент «Мать-Покровительница» в 46 метров высотой, Дом купца Ефремова, Кафедральный Введенский собор, церковь Михаила Архангела, здание местной епархии и Чувашский национальный музей. Да что говорить — в короткой аннотации не перечислить всех местных достопримечательностей, которые вы увидите. Отдельное удовольствие — живописные виды на Волгу. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Речной порт
- Площадь Республики
- Сквер имени В.И. Чапаева
- Смотровая у Театра оперы и балета
- Монумент «Мать-Покровительница»
- Дом купца Ефремова
- Кафедральный Введенский собор
- Церковь Михаила Архангела
- Здание местной епархии и Чувашский национальный музей и другие
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт (на транспорте туриста).
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Понравилось всё. Отдельная благодарность гиду, целостная экскурсия, гид отвечала на наши вопросы, подстраивалась под наши интересы, удачно сочеталась автомобильная и пешая части.
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А
Понравилось всё. Отдельная благодарность гиду, целостная экскурсия, гид отвечала на наши вопросы, подстраивалась под наши интересы, удачно сочеталась автомобильная и пешая части.
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Н
Экскурсия очень понравилась, Прошла очень динамично в непринуждённой обстановке. Экскурсовод Елена с большой любовью рассказала про свой город, было очень интересно
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Л
Увидели все основные достопримечательности и все понравилось
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Л
Увидели все основные достопримечательности и все понравилось
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Е
Огромное спасибо! Рекомендую, интересно и познавательно.
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Входит в следующие категории Чебоксар
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