Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте

Во время обзорной экскурсии по Чебоксарам на транспорте вы откроете для себя знаковые...

Во время обзорной экскурсии по Чебоксарам на транспорте вы откроете для себя знаковые достопримечательности и памятники, полюбуетесь красавицей-Волгой, сделаете снимки со смотровых площадок.
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте

Что вы увидите 🤩

  • Речной порт
  • Площадь Республики
  • Сквер имени В. И. Чапаева
  • Смотровая у Театра оперы и балета
  • Монумент «Мать-Покровительница»
  • Дом купца Ефремова
  • Кафедральный Введенский собор
  • Церковь Михаила Архангела
  • Здание местной епархии и Чувашский национальный музей и другие

Что вас ожидает:

  • Экскурсия начнётся у Речного порта. Вы также побываете на площади Республики, в сквере имени В. И. Чапаева, чья личность стала одной из визитных карточек Чебоксар, на смотровой у Театра оперы и балета.
  • Дальше — больше, и вот уже нас встречают легендарный монумент «Мать-Покровительница» в 46 метров высотой, Дом купца Ефремова, Кафедральный Введенский собор, церковь Михаила Архангела, здание местной епархии и Чувашский национальный музей.
  • Да что говорить — в короткой аннотации не перечислить всех местных достопримечательностей, которые вы увидите. Отдельное удовольствие — живописные виды на Волгу.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт (такси) оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

Гиды В.
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