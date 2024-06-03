1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
«Вы рассмотрите величественные православные храмы, один из них мы посетим — Введенский кафедральный собор, с уникальной нетипичной росписью 17 века»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
«Вы оцените «визитные карточки» исторического центра Чебоксар: Красную площадь, бульвар купца Ефремова, набережную Волги, Введенский храм с фресками и парк Амазония»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Город-сад - Мариинский Посад: путешествие во времени
Погружение в атмосферу XIX века в Мариинском Посаде: архитектура, купеческий быт, Государева гора и волжские просторы
«Вы увидите старинные особняки и церкви, осмотрите убранство Свято-Троицкого собора XVIII века, наберете воды в святом источнике и посетите музей купеческо-мещанского быта»
26 июня в 08:00
23 июля в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Паломническое путешествие по монастырям и храмам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу духовности и красоты, посетив уникальные монастыри и храмы Чебоксар на комфортном транспорте
Начало: По согласованию с гидом
«Кроме того, за время прогулки вы увидите и другие прекрасные памятники зодчества — например, церковь Михаила Архангела и Введенский собор»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Православные Чебоксары: прогулка по историческим местам с посещением храмов
Погрузитесь в атмосферу древних времен с экскурсией по Православным Чебоксарам. Историческая прогулка и уникальные храмы ждут вас
Начало: УЛ.К. Иванова 31/57
«Начнем от "ворот" когда-то существовавшего Кремля, зайдем в главный храм нашего региона и закончим экскурсию посещением Свято-Троицкого мужского монастыря»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
- ММарина2 июня 2024Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
- ИИрина30 мая 2024Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
- ТТатьяна22 мая 2024Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
- ННаталия20 мая 2024Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
- ЖЖанна6 мая 2024Отличная экскурсия по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы открыли для себя совершенно незнакомые места, которые приятно поразили и удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала и показывала об особенностях этих городов. Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!
- ККирилл12 мая 2023Это просто хорошая прогулка. Особенно в хорошую погоду. Реально в самом МП смотреть особо нечего, но тем не менее милый,
- ССергей18 июля 2021Замечательный город Мариинский посад узнали благодаря Наталье. Огромное спасибо ей за интересный рассказ. Очень понравился музей космонавтики.
- ММайя19 июня 2021Потрясающая экскурсия! Если Вы хотите узнать Чувашию поближе, то очень рекомендую съездить на эту экскурсию. Обязателен к посещению краеведческий музей
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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