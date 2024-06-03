Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Чебоксар

Найдено 5 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Чебоксарах, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чебоксары - истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
179 отзывов
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
«Вы рассмотрите величественные православные храмы, один из них мы посетим — Введенский кафедральный собор, с уникальной нетипичной росписью 17 века»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990 за всё до 5 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
«Вы оцените «визитные карточки» исторического центра Чебоксар: Красную площадь, бульвар купца Ефремова, набережную Волги, Введенский храм с фресками и парк Амазония»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900 за всё до 3 чел.
Город-сад - Мариинский Посад
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Город-сад - Мариинский Посад: путешествие во времени
Погружение в атмосферу XIX века в Мариинском Посаде: архитектура, купеческий быт, Государева гора и волжские просторы
«Вы увидите старинные особняки и церкви, осмотрите убранство Свято-Троицкого собора XVIII века, наберете воды в святом источнике и посетите музей купеческо-мещанского быта»
26 июня в 08:00
23 июля в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
Экскурсия по монастырям и храмам на транспорте туриста
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Паломническое путешествие по монастырям и храмам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу духовности и красоты, посетив уникальные монастыри и храмы Чебоксар на комфортном транспорте
Начало: По согласованию с гидом
«Кроме того, за время прогулки вы увидите и другие прекрасные памятники зодчества — например, церковь Михаила Архангела и Введенский собор»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Православные Чебоксары - прогулка по исторической части с посещением храмов
Индивидуальная
1 час
Православные Чебоксары: прогулка по историческим местам с посещением храмов
Погрузитесь в атмосферу древних времен с экскурсией по Православным Чебоксарам. Историческая прогулка и уникальные храмы ждут вас
Начало: УЛ.К. Иванова 31/57
«Начнем от "ворот" когда-то существовавшего Кремля, зайдем в главный храм нашего региона и закончим экскурсию посещением Свято-Троицкого мужского монастыря»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
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    Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала о истории городов, об этносах населявших и проживающих на данных территориях. Посетили все достопримечательности, узнали много нового и интересного. Спасибо большое за экскурсию! Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
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    маршрута под пожилого человека. Всё было замечательно и интересно для нас обеих. Продумана каждая мелочь - от парковок в непосредственной близости от достопримечательностей, заканчивая своевременным заходом в туалет, лавочкой в тенечке и прочими приятными проявлениями заботы и внимания к своим клиентам. Огромное спасибо, мы полны впечатлений!

    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
  • Ж
    Жанна
    6 мая 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Отличная экскурсия по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы открыли для себя совершенно незнакомые места, которые приятно поразили и удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала и показывала об особенностях этих городов. Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!
  • К
    Кирилл
    12 мая 2023
    Город-сад - Мариинский Посад
    Это просто хорошая прогулка. Особенно в хорошую погоду. Реально в самом МП смотреть особо нечего, но тем не менее милый,
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    приятный городок. Главное, как оказалось, это был мемориальный комплекс космонавта А. Николаева. Вот это точно не ординарное место. Не так много у нас в стране мемориальных комплексов посвящённых космонавтам. Это один из них. Не только домик где родился и рос Николаев но и полноценный музей с хорошей экспозицией про космоснавтику в СССР. По организации все было хорошо. Я рекомендую эту прогулку - экскурсию

  • С
    Сергей
    18 июля 2021
    Город-сад - Мариинский Посад
    Замечательный город Мариинский посад узнали благодаря Наталье. Огромное спасибо ей за интересный рассказ. Очень понравился музей космонавтики.
  • М
    Майя
    19 июня 2021
    Город-сад - Мариинский Посад
    Потрясающая экскурсия! Если Вы хотите узнать Чувашию поближе, то очень рекомендую съездить на эту экскурсию. Обязателен к посещению краеведческий музей
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    Мариинского Посада, где собраны удивительнейшие артефакты разных веков. На обратном пути заехали также в Музей космонавтики в Шоршелы - маленький, уютный с удивительнейшими и ценнейшими экспонатами! Довольна экскурсией очень. Настоятельно рекомендую к посещению под руководством Натальи!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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