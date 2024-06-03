Введенский Собор – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 3 экскурсии в категории «Введенский Собор» в Чебоксарах, цены от 3 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чебоксары - истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
179 отзывов
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990 за всё до 5 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
86 отзывов
Путешествие во времени: уникальная экскурсия по Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
5 990 за всё до 4 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
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    Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала о истории городов, об этносах населявших и проживающих на данных территориях. Посетили все достопримечательности, узнали много нового и интересного. Спасибо большое за экскурсию! Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
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    маршрута под пожилого человека. Всё было замечательно и интересно для нас обеих. Продумана каждая мелочь - от парковок в непосредственной близости от достопримечательностей, заканчивая своевременным заходом в туалет, лавочкой в тенечке и прочими приятными проявлениями заботы и внимания к своим клиентам. Огромное спасибо, мы полны впечатлений!

    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
  • В
    Владимир
    17 мая 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Очень интересно и познавательно!
  • Ж
    Жанна
    6 мая 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Отличная экскурсия по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы открыли для себя совершенно незнакомые места, которые приятно поразили и удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала и показывала об особенностях этих городов. Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!
  • Н
    Надежда
    5 мая 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Спасибо за экскурсию! Всё очень классно! Гид Наталья просто прелесть! Всё исчерпывающе, с долей уместного юмора и коррекцией маршрута по обстоятельствам. Очень довольны, спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Замечательная получилась экскурсия. Время пролетело незаметно и было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Введенский Собор»

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  6. Парк Победы
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Введенский Собор" можно забронировать 3 экскурсии от 3 990 до 5 990. Туристы уже оставили гидам 301 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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