1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие во времени: уникальная экскурсия по Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
- ММарина2 июня 2024Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
- ИИрина30 мая 2024Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
- ТТатьяна22 мая 2024Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
- ННаталия20 мая 2024Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
- ВВладимир17 мая 2024Очень интересно и познавательно!
- ЖЖанна6 мая 2024Отличная экскурсия по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы открыли для себя совершенно незнакомые места, которые приятно поразили и удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала и показывала об особенностях этих городов. Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!
- ННадежда5 мая 2024Спасибо за экскурсию! Всё очень классно! Гид Наталья просто прелесть! Всё исчерпывающе, с долей уместного юмора и коррекцией маршрута по обстоятельствам. Очень довольны, спасибо!!!
- ННаталья29 апреля 2024Замечательная получилась экскурсия. Время пролетело незаметно и было очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Введенский Собор»
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