Еще несколько необычных экскурсий в Чебоксарах

Чебоксары - культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики! Заложенный по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений, город 🏙️ со временем превратился в крупный торговый центр. Купцы строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла.
Во время обзорной экскурсии 🧭 вы увидите:
- набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город;
- Красную и Театральную площади,
- Спасо-Преображенский женский монастырь,
- площадь Республики с часовней Рождества Христова,
- исторический центр города,
- монументальную скульптуру «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе
- прогуляетесь по пешеходному бульвару купца Ефремова.
Если вы уже были на обзорной экскурсии или хотите изменить ее обычную программу, мы можем предложить Вам массу всего интересного!
Вы можете посетить музей 🖼 пива, этнокультурный парк 🌳 "Сувар" (и узнать немного о деревянных обрядовых скульптурах) или поучаствовать в интерактивной программе музея исторических реконструкций "Дружина" - вот малая часть того, что у нас есть!