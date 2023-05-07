Еще несколько необычных экскурсий в Чебоксарах

Чебоксары – культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики.
Заложенный по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений, город со временем превратился в крупный торговый центр.
Купцы строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла.
Заложенный по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений, город со временем превратился в крупный торговый центр.
Купцы строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла.
Описание экскурсии
Во время обзорной экскурсии вы увидите:
- набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город;
- Красную и Театральную площади;
- Спасо-Преображенский женский монастырь;
- площадь Республики с часовней Рождества Христова;
- исторический центр города;
- монументальную скульптуру «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе;
- пешеходный бульвар купца Ефремова. Важная информация • Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8;
- Если вы уже были на обзорной экскурсии или хотите изменить ее обычную программу, мы можем предложить Вам массу всего интересного! Вы можете посетить музей пива, этнокультурный парк Сувар (и узнать немного о деревянных обрядовых скульптурах) или поучаствовать в интерактивной программе музея исторических реконструкций Дружина. Это только малая часть того, что у нас есть!
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережные Волги и Чебоксарки
- Красная и Театральная площади
- Спасо-Преображенский женский монастырь
- Площадь Республики с часовней Рождества Христова
- Исторический центр города
- Монументальная скульптура «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе
- Пешеходный бульвар купца Ефремова
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт (3000 руб. /минивэн).
- Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Спасибо большое экскурсовод Елене за интересную экскурсию, которая прошла на одном дыхании.
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Д
Спасибо большое экскурсовод Елене за интересную экскурсию, которая прошла на одном дыхании.
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r
Экскурсия очень понравилась. Спасибо.
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И
Экскурсия не состоялась
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Z
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