Еще несколько необычных экскурсий в Чебоксарах

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Обзорная экскурсия по Чебоксарам

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Гиды В. – Гид из Чебоксар
Обзорная экскурсия по Чебоксарам
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная экскурсия по Чебоксарам
Чебоксары - культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики! Заложенный по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений, город 🏙️ со временем превратился в крупный торговый центр. Купцы строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла.

Во время обзорной экскурсии 🧭 вы увидите:

  • набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город;
  • Красную и Театральную площади,
  • Спасо-Преображенский женский монастырь,
  • площадь Республики с часовней Рождества Христова,
  • исторический центр города,
  • монументальную скульптуру «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе
  • прогуляетесь по пешеходному бульвару купца Ефремова.
Если вы уже были на обзорной экскурсии или хотите изменить ее обычную программу, мы можем предложить Вам массу всего интересного!
Вы можете посетить музей 🖼 пива, этнокультурный парк 🌳 "Сувар" (и узнать немного о деревянных обрядовых скульптурах) или поучаствовать в интерактивной программе музея исторических реконструкций "Дружина" - вот малая часть того, что у нас есть!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи.
  • Транспорт.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная экскурсия по Чебоксарам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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