Еще несколько необычных экскурсий в Чебоксарах

Чебоксары - культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики! Заложенный по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений, город 🏙️ со временем превратился в крупный торговый центр. Купцы строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла.

Во время обзорной экскурсии 🧭 вы увидите:

набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город;

Красную и Театральную площади,

Спасо-Преображенский женский монастырь,

площадь Республики с часовней Рождества Христова,

исторический центр города,

монументальную скульптуру «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе

прогуляетесь по пешеходному бульвару купца Ефремова.

Если вы уже были на обзорной экскурсии или хотите изменить ее обычную программу, мы можем предложить Вам массу всего интересного!

Вы можете посетить музей 🖼 пива, этнокультурный парк 🌳 "Сувар" (и узнать немного о деревянных обрядовых скульптурах) или поучаствовать в интерактивной программе музея исторических реконструкций "Дружина" - вот малая часть того, что у нас есть!