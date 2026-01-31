Индивидуальная
до 20 чел.
От древней Лопасни - к Чехову
Пройти по улицам и погрузиться в историю исчезнувшего города
Начало: У памятника Прокину
Завтра в 10:00
2 фев в 10:00
6000 ₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Истории, марципан и чай в Чехове
Познакомиться с городом и приготовить сладость в душевной атмосфере
Начало: У Анно-Зачатьевской церкви, г. Чехов
Завтра в 12:00
8 фев в 12:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по праздничному Чехову
Окунуться с головой в Новый год - через прошлое, традиции и городские истории
Начало: На Советской площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
