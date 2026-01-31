Найдено 3 экскурсии в категории « История и архитектура » в Чехове, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 20 чел. От древней Лопасни - к Чехову Пройти по улицам и погрузиться в историю исчезнувшего города Начало: У памятника Прокину 6000 ₽ за всё до 20 чел. Пешая 4 часа Мини-группа до 10 чел. Истории, марципан и чай в Чехове Познакомиться с городом и приготовить сладость в душевной атмосфере Начало: У Анно-Зачатьевской церкви, г. Чехов 3000 ₽ за человека Пешая 1 час Индивидуальная до 10 чел. Путешествие по праздничному Чехову Окунуться с головой в Новый год - через прошлое, традиции и городские истории Начало: На Советской площади от 4000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Чехова

