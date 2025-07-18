Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Чехов
Познакомиться с неожиданными поворотами истории города на автопешеходной экскурсии
Начало: В сквере А.П. Чехова
Завтра в 15:00
6 мар в 11:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
От древней Лопасни - к Чехову
Пройти по улицам и погрузиться в историю исчезнувшего города
Начало: У памятника Прокину
8 мар в 10:00
9 мар в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по праздничному Чехову
Окунуться с головой в Новый год - через прошлое, традиции и городские истории
Начало: На Советской площади
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:30
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 июля 2025Действительно интересная информационная тропинка от Лопасни до Чехова - небольшого городка со своим шармом. После дополнили самостоятельным посещением Мелихово - и паззл в сборе 🙂
Спасибо Анастасии!
- ЮЮрий2 июля 2025Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
Ответы на вопросы от путешественников по Чехову в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чехове
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Чехову в марте 2026
Сейчас в Чехове в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Чехове на 2026 год по теме «Летние», 2 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май