скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
12 фев в 11:00
13 фев в 11:00
50004500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Погрузитесь в историю Челябинска через призму конструктивизма и индустриального наследия. Откройте для себя уникальные районы и архитектурные памятники
12 фев в 11:00
16 фев в 14:00
60005400₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троицк: город-призрак (из Челябинска)
Окунуться в атмосферу некогда очень богатого, но опустевшего города с множеством модерновых зданий
12 фев в 09:00
16 фев в 09:00
100008500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ммарина15 января 2025Великолепная экскурсия для любителей и ценителей архитектуры. Экскурсовод отлично разбирается в теме, занимается исследованиями в области истории и архитектуры. Интересный рассказчик, учитывает все потребности и интересы экскурсанта. Экскурсию однозначно рекомендую
- ППавел4 января 2025На этой экскурсии можно увидеть и услышать то, что вряд ли можно услышать от типичного экскурсовода! Приятно, что Илья действительно много
- ТТатьяна3 января 2025Экскурсия понравилась. Илья интересный собеседник. Показал нам совершенно неожиданные исторические здания и объекты в казалось бы хорошо известных нам районах города.
- ННаталья11 декабря 2024Большое спасибо Илье! Прекрасный гид, интересно организован маршрут, подача информации что называется "с огоньком". Прекрасно провели время и узнали много нового о городе. Рекомендую!
- ННургалиева8 декабря 2024Троицк интересный город! Илья прекрасный гид 👍 Рекомендуем однозначно!!! 😁
- ННургалиева8 декабря 2024Илья, спасибо огромное за эту экскурсии, мы в полном восторге 😁 Интереснейший гид, подкованный, эрудированный, интересный, рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Скидки»
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