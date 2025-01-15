читать дальше знает о городе и его истории и может ответить на внезапные вопросы пытливых экскурсантов. Экскурсия на авто с таким рассказчиком - одно из лучших решений в знакомстве с городом Че!

На этой экскурсии можно увидеть и услышать то, что вряд ли можно услышать от типичного экскурсовода! Приятно, что Илья действительно много