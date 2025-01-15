Экскурсии со скидкой в Челябинске до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Челябинске, цены от 4500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
На машине
скидка
10%
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
12 фев в 11:00
13 фев в 11:00
50004500 за всё до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
На машине
скидка
10%
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Погрузитесь в историю Челябинска через призму конструктивизма и индустриального наследия. Откройте для себя уникальные районы и архитектурные памятники
12 фев в 11:00
16 фев в 14:00
60005400 за всё до 4 чел.
Троицк: город-призрак (из Челябинска)
На машине
скидка
15%
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троицк: город-призрак (из Челябинска)
Окунуться в атмосферу некогда очень богатого, но опустевшего города с множеством модерновых зданий
12 фев в 09:00
16 фев в 09:00
100008500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    марина
    15 января 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Великолепная экскурсия для любителей и ценителей архитектуры. Экскурсовод отлично разбирается в теме, занимается исследованиями в области истории и архитектуры. Интересный рассказчик, учитывает все потребности и интересы экскурсанта. Экскурсию однозначно рекомендую
  • П
    Павел
    4 января 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    На этой экскурсии можно увидеть и услышать то, что вряд ли можно услышать от типичного экскурсовода! Приятно, что Илья действительно много
    читать дальше

    знает о городе и его истории и может ответить на внезапные вопросы пытливых экскурсантов. Экскурсия на авто с таким рассказчиком - одно из лучших решений в знакомстве с городом Че!

  • Т
    Татьяна
    3 января 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Экскурсия понравилась. Илья интересный собеседник. Показал нам совершенно неожиданные исторические здания и объекты в казалось бы хорошо известных нам районах города.
  • Н
    Наталья
    11 декабря 2024
    Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
    Большое спасибо Илье! Прекрасный гид, интересно организован маршрут, подача информации что называется "с огоньком". Прекрасно провели время и узнали много нового о городе. Рекомендую!
  • Н
    Нургалиева
    8 декабря 2024
    Троицк: город-призрак (из Челябинска)
    Троицк интересный город! Илья прекрасный гид 👍 Рекомендуем однозначно!!! 😁
  • Н
    Нургалиева
    8 декабря 2024
    Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
    Илья, спасибо огромное за эту экскурсии, мы в полном восторге 😁 Интереснейший гид, подкованный, эрудированный, интересный, рекомендую 👍
    Илья, спасибо огромное за эту экскурсии, мы в полном восторге 😁Илья, спасибо огромное за эту экскурсии, мы в полном восторге 😁

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
  2. Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
  3. Троицк: город-призрак (из Челябинска)
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  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
  3. Площадь Революции
  4. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в феврале 2025
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