9 часов
Групповая
до 15 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
6 545₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
«Двенадцать стульев» и прогулка по соцгородку Челябинского тракторного завода
Найти и рассмотреть «человеческое лицо» героического производства
Начало: У Нового художественного театра
Расписание: в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
17 ноя в 12:00
500₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектура Челябинска
Прогулка по центру Челябинска раскроет перед вами уникальные архитектурные стили. Узнайте, что скрывается за фасадами зданий и какие легенды связаны с городом
Начало: На площади Революции
Расписание: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 11:30
11 ноя в 11:30
13 ноя в 11:30
450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья20 октября 2024Экскурсия замечательная, просто восхитительная! Экскурсовод Наталья Павловна влюбленная в город, горы и историю области так все с душой, подробно и интересно рассказывала! Столько интересных подробностей и фактов! Мы слушали взахлёб! Юрий Иванович тоже очень хороший. Буду рекомен всем!
- ЮЮлия7 сентября 2024Маршрут оч красивый. Гид Наталья Павловна влюблена в родные края, и ты не можешь не поддаться очарованию. Это увлекательная подача
- ИИван28 июля 2024Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai - настоящие профессионалы и просто
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Групповые»
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