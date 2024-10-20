Групповые экскурсии Челябинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Челябинске, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
На автобусе
7 отзывов
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
6 545 за человека
«Двенадцать стульев» и прогулка по соцгородку Челябинского тракторного завода
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
«Двенадцать стульев» и прогулка по соцгородку Челябинского тракторного завода
Найти и рассмотреть «человеческое лицо» героического производства
Начало: У Нового художественного театра
Расписание: в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
17 ноя в 12:00
500 за человека
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектура Челябинска
Прогулка по центру Челябинска раскроет перед вами уникальные архитектурные стили. Узнайте, что скрывается за фасадами зданий и какие легенды связаны с городом
Начало: На площади Революции
Расписание: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 11:30
11 ноя в 11:30
13 ноя в 11:30
450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    20 октября 2024
    Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
    Экскурсия замечательная, просто восхитительная! Экскурсовод Наталья Павловна влюбленная в город, горы и историю области так все с душой, подробно и интересно рассказывала! Столько интересных подробностей и фактов! Мы слушали взахлёб! Юрий Иванович тоже очень хороший. Буду рекомен всем!
  • Ю
    Юлия
    7 сентября 2024
    Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
    Маршрут оч красивый. Гид Наталья Павловна влюблена в родные края, и ты не можешь не поддаться очарованию. Это увлекательная подача
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    материала, классный день жизни и желание вернуться! Минивэн оч комфортный, водитель Юрий Иванович - мечта туриста. Одна из лучших моих экскурсий. Очень благодарна!

  • И
    Иван
    28 июля 2024
    Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
    Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai - настоящие профессионалы и просто
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    замечательные люди. Очень рекомендую эту экскурсию: за один день масса впечатлений и отличное настроение сразу в двух замечательных местах Южного Урала)

    Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai -Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai -Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai -Очень крутая экскурсия! Супер-гид Наталья Павловна и замечательный водитель Юрий Иванович на крутом микроавтобусе Hyundai -

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
  2. «Двенадцать стульев» и прогулка по соцгородку Челябинского тракторного завода
  3. Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
  3. Площадь Революции
  4. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в ноябре 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 6 545. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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