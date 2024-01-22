1 день

Экскурсия по Челябинску, Златоусту и национальному парку Таганай

Встреча в аэропорту.

Знакомство.

Обзорная экскурсия по городу и прогулка по челябинскому «Арбату» – Кировке.

Здесь главная «движуха» Челябинска — это место, где устраиваются массовые гулянья в праздники, проводятся акции и флешмобы, а уличные музыканты и художники демонстрируют свое творчество.

Экскурсия в Краеведческий музей.

Постоянная экспозиция представляет собой драгоценное историко-культурное наследие края. В залах, оснащенных современным мультимедийным оборудованием, расположены четыре постоянных экспозиции, в том числе и со смотровой площадкой на крыше.

Увидим колесо обозрения 360° — оно входит в тройку самых высоких колес обозрения в России, уступая лишь аттракциону в Лазаревском парке Сочи. Высота колеса обозрения 360° в Челябинске — 73 метра.

Обед в кафе «Уральские пельмени» (за доп. плату).

«Уральские пельмени» — своеобразный символ и бренд города. Это излюбленное место отдыха жителей города и обязательный пункт в туристическом маршруте каждого гостя.

Переезд в г. Златоуст.

Экскурсия в горный парк имени П. П. Бажова, посещение Башни-Колокольни.

В тематическом парке посетителей ожидает полное погружение в сказочный мир произведений уральского писателя Павла Петровича Бажова.

Здесь вы можете увидеть не только скульптуры из самых известных его сказок — Хозяйку Медной горы, Кошку Муренку, Серебряное копытце и Огневушку-Поскакушку, но и сказочную поляну, на которой расположилась изба Бабы-Яги, трон и другие композиции. К каждому объекту проложена каменная дорожка, чтобы посетители могли подойти поближе.

Кроме сказочных объектов в парке имени Бажова в Златоусте можно увидеть памятник первому космонавту Юрию Гагарину и архиепископу Иоанну Златоусту.

В центре парка располагается главная «изюминка» — каменный фонтан со смотровой площадкой. Камни для ее строительства были доставлены из восьми карьеров, располагающихся в Свердловской и Челябинской областях.

Экскурсия на башню-колокольню. Высота башни достигает 53,4 метра, с нее открывается красивая панорама на город, хребет Таганай и гору Косотур. Считается, что если загадать желание и ударить в колокол-благовест, то оно обязательно исполнится.

Кроме памятников и скульптур, гости парка могут посетить минералогический музей и тематические павильоны: «Созвездия самоцветов», «Хронограф Златоуста» и «Оружейная мастерская».

Экскурсия в национальный парк Таганай по экотропе «Таганай за 600 шагов» с посещением смотровой площадки Чёрная скала (маршрут 1,8 км).

Экологическая тропа проходит по живописным местам урочища Чёрная скала через основные природные комплексы, характерные для национального парка «Таганай».

Высота Чёрной скалы — 853 м. Скала сложена слюдистыми сланцами и черными амфиболитами.

Переезд в с. Петропавловка, размещение в гостевом доме, ужин.

Находится дом на берегу живописной реки Ай, на склоне горы Чёртов палец.