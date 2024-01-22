Здесь вы сможете попробовать уральские пельмени, увидеть метеорит и узнать секреты оружейного производства.
А ещё прикоснуться к величественным горам, побывать в сказочном горном парке и отдохнуть у высокогорного озера Зюраткуль. Приглашаем вас отправиться с нами в это удивительное путешествие!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Челябинску, Златоусту и национальному парку Таганай
Встреча в аэропорту.
Знакомство.
Обзорная экскурсия по городу и прогулка по челябинскому «Арбату» – Кировке.
Здесь главная «движуха» Челябинска — это место, где устраиваются массовые гулянья в праздники, проводятся акции и флешмобы, а уличные музыканты и художники демонстрируют свое творчество.
Экскурсия в Краеведческий музей.
Постоянная экспозиция представляет собой драгоценное историко-культурное наследие края. В залах, оснащенных современным мультимедийным оборудованием, расположены четыре постоянных экспозиции, в том числе и со смотровой площадкой на крыше.
Увидим колесо обозрения 360° — оно входит в тройку самых высоких колес обозрения в России, уступая лишь аттракциону в Лазаревском парке Сочи. Высота колеса обозрения 360° в Челябинске — 73 метра.
Обед в кафе «Уральские пельмени» (за доп. плату).
«Уральские пельмени» — своеобразный символ и бренд города. Это излюбленное место отдыха жителей города и обязательный пункт в туристическом маршруте каждого гостя.
Переезд в г. Златоуст.
Экскурсия в горный парк имени П. П. Бажова, посещение Башни-Колокольни.
В тематическом парке посетителей ожидает полное погружение в сказочный мир произведений уральского писателя Павла Петровича Бажова.
Здесь вы можете увидеть не только скульптуры из самых известных его сказок — Хозяйку Медной горы, Кошку Муренку, Серебряное копытце и Огневушку-Поскакушку, но и сказочную поляну, на которой расположилась изба Бабы-Яги, трон и другие композиции. К каждому объекту проложена каменная дорожка, чтобы посетители могли подойти поближе.
Кроме сказочных объектов в парке имени Бажова в Златоусте можно увидеть памятник первому космонавту Юрию Гагарину и архиепископу Иоанну Златоусту.
В центре парка располагается главная «изюминка» — каменный фонтан со смотровой площадкой. Камни для ее строительства были доставлены из восьми карьеров, располагающихся в Свердловской и Челябинской областях.
Экскурсия на башню-колокольню. Высота башни достигает 53,4 метра, с нее открывается красивая панорама на город, хребет Таганай и гору Косотур. Считается, что если загадать желание и ударить в колокол-благовест, то оно обязательно исполнится.
Кроме памятников и скульптур, гости парка могут посетить минералогический музей и тематические павильоны: «Созвездия самоцветов», «Хронограф Златоуста» и «Оружейная мастерская».
Экскурсия в национальный парк Таганай по экотропе «Таганай за 600 шагов» с посещением смотровой площадки Чёрная скала (маршрут 1,8 км).
Экологическая тропа проходит по живописным местам урочища Чёрная скала через основные природные комплексы, характерные для национального парка «Таганай».
Высота Чёрной скалы — 853 м. Скала сложена слюдистыми сланцами и черными амфиболитами.
Переезд в с. Петропавловка, размещение в гостевом доме, ужин.
Находится дом на берегу живописной реки Ай, на склоне горы Чёртов палец.
Прогулка по экотропе к подножию хребта Зюраткуль. Тропа "Тайны озера", мараловая ферма "Ноев ковчег"
Завтрак, выезд в национальный парк Зюраткуль.
Национальный парк «Зюраткуль» — удивительное заповедное место, овеянное мифами и легендами. Великолепные леса, окружающие озеро, зимой поражают ослепительной белизной, а летом — изумрудной зеленью, переливающейся под солнечными лучами.
Иногда покрытые лесами хребты кажутся синими, поэтому парк также часто называют Синегорьем. Но не везде горы закрыты деревьями: с некоторых точек можно увидеть причудливые скальные обнажения и кварцитовые останцы. И повсюду весело журчат прозрачные горные речки. Это один из немногих уголков с дикой природой.
Одноименноеозеро Зюраткуль является самым высокогорным озером на всем Урале.
Прогулка по экотропе к подножию хребта Зюраткуль, обед в кафе, отдых у озера с посещением тропы «Тайны озера Зюраткуль».
Тропа «Тайны озера». Протяженность маршрута 2,6 км, по времени займёт 2 часа. В горы подниматься не нужно, тропа проходит вдоль озера Зюраткуль. Открываются шикарные виды с берега.
Посещение мараловой фермы «Ноев ковчег». Здесь обитают ручные алтайские маралы, европейские лани, альпака, индийские дикобразы, ворон и кролики.
Возвращение в гостевой дом, ужин.
Экскурсия на ГЭС Пороги, Айские Притёсы
Завтрак.
Экскурсия на старейшую ГЭС Пороги и Большие Айские Притёсы.
ГЭС «Пороги» — гидроэлектростанция в России, проработавшая более 100 лет.
Имя свое ГЭС получила в память о двух каменных порогах на реке Большая Сатка, которые были затоплены новым прудом.
С 1996 года уникальный природно-исторический комплекс «Пороги» является памятником истории и культуры областного значения.
Большие Айские Притёсы — визитная карточка р. Ай, известняковые скалы, протянувшиеся вдоль реки двухкилометровой подковой. За миллионы лет вода подточила известняковые скалы и образовала в них многочисленные карстовые полости: пещеры, гроты, скальные ниши, норы.
Возвращение в гостевой дом, ужин.
Экскурсия в Ильменский музей, окончание маршрута
Завтрак.
Выезд из гостевого дома в г. Челябинск.
По пути — экскурсия в музей Ильменского заповедника.
Естественно-научный музей Ильменского государственного заповедника им. В. И. Ленина входит в пятерку крупнейших геолого-минералогических музеев страны. В шести демонстрационных залах с общей площадью 2050 метров представлены около 9 тыс. экспонатов.
Здесь же демонстрируется каменная геологическая схема Ильменских гор, выполненная на основе карты А. Н. Заварицкого (1945 г.) из ильменских минералов. Рядом с этим залом — коллекция минералов из аналогичных Ильменам комплексов: Вишневогорского, Ловозерского и Хибинского массивов.
Также посетители познакомятся с различными ландшафтными комплексами Южного Урала.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в 2-х, 4-х, 5-местных комнатах на турбазе на берегу живописной реки Ай.
Оснащение: санузлы, душ, горячая вода, кухня, холодильник, мебель, отопление.
В доме есть сауна.
Во дворе дома уютная беседка с мангальной зоной, можно покататься на тюбингах.
Варианты проживания
Гостевой дом у реки Ай
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по маршруту
- Проживание в гостевом доме
- Завтраки, ужины в гостевом доме
- Оплата входных билетов на платные объекты по ходу маршрута
- Сопровождение опытным инструктором
- Что не входит
- Перелёт/переезд к месту начала тура и обратно
- Питание в кафе
- Сувениры
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Челябинск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.