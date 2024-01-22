Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки

Групповой тур в Челябинске
Челябинская область — необычное направление для путешествия.

Здесь вы сможете попробовать уральские пельмени, увидеть метеорит и узнать секреты оружейного производства.

А ещё прикоснуться к величественным горам, побывать в сказочном горном парке и отдохнуть у высокогорного озера Зюраткуль. Приглашаем вас отправиться с нами в это удивительное путешествие!
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Ближайшие даты:
22
янв
26
фев
19
мар
1
апр
27
мая
26
авг

Что вас ожидает:

Уральские пельмени
Уральские пельмени
Пройдёмся по челябинскому «Арбату» и заглянем в знаменитые «Уральские пельмени»
Колесо обозрения 360°
Колесо обозрения 360°
Покатаемся на колесе обозрения, которое входит в тройку самых высоких в России
Горный парк им. П. П. Бажова
Горный парк им. П. П. Бажова
Прогуляемся среди сказочных скульптур и причудливых каменных сооружений
Треккинг по нац. паркам
Треккинг по нац. паркам
Совершим поход по экотропам Таганая и Зюраткуля с красивым высокогорным озером
Айские притёсы
Айские притёсы
Полюбуемся пейзажами с отвесной скальной стены, протянувшейся на 2 км над рекой Ай
Знакомство с маралами
Знакомство с маралами
Пообщаемся с дружелюбными обитателями маралового хозяйства «Ноев ковчег»

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Челябинску, Златоусту и национальному парку Таганай

Встреча в аэропорту.

Знакомство.

Обзорная экскурсия по городу и прогулка по челябинскому «Арбату» – Кировке.

Здесь главная «движуха» Челябинска — это место, где устраиваются массовые гулянья в праздники, проводятся акции и флешмобы, а уличные музыканты и художники демонстрируют свое творчество.

Экскурсия в Краеведческий музей.

Постоянная экспозиция представляет собой драгоценное историко-культурное наследие края. В залах, оснащенных современным мультимедийным оборудованием, расположены четыре постоянных экспозиции, в том числе и со смотровой площадкой на крыше.

Увидим колесо обозрения 360° — оно входит в тройку самых высоких колес обозрения в России, уступая лишь аттракциону в Лазаревском парке Сочи. Высота колеса обозрения 360° в Челябинске — 73 метра.

Обед в кафе «Уральские пельмени» (за доп. плату).

«Уральские пельмени» — своеобразный символ и бренд города. Это излюбленное место отдыха жителей города и обязательный пункт в туристическом маршруте каждого гостя.

Переезд в г. Златоуст.

Экскурсия в горный парк имени П. П. Бажова, посещение Башни-Колокольни.

В тематическом парке посетителей ожидает полное погружение в сказочный мир произведений уральского писателя Павла Петровича Бажова.

Здесь вы можете увидеть не только скульптуры из самых известных его сказок — Хозяйку Медной горы, Кошку Муренку, Серебряное копытце и Огневушку-Поскакушку, но и сказочную поляну, на которой расположилась изба Бабы-Яги, трон и другие композиции. К каждому объекту проложена каменная дорожка, чтобы посетители могли подойти поближе.

Кроме сказочных объектов в парке имени Бажова в Златоусте можно увидеть памятник первому космонавту Юрию Гагарину и архиепископу Иоанну Златоусту.

В центре парка располагается главная «изюминка» — каменный фонтан со смотровой площадкой. Камни для ее строительства были доставлены из восьми карьеров, располагающихся в Свердловской и Челябинской областях.

Экскурсия на башню-колокольню. Высота башни достигает 53,4 метра, с нее открывается красивая панорама на город, хребет Таганай и гору Косотур. Считается, что если загадать желание и ударить в колокол-благовест, то оно обязательно исполнится.

Кроме памятников и скульптур, гости парка могут посетить минералогический музей и тематические павильоны: «Созвездия самоцветов», «Хронограф Златоуста» и «Оружейная мастерская».

Экскурсия в национальный парк Таганай по экотропе «Таганай за 600 шагов» с посещением смотровой площадки Чёрная скала (маршрут 1,8 км).

Экологическая тропа проходит по живописным местам урочища Чёрная скала через основные природные комплексы, характерные для национального парка «Таганай».

Высота Чёрной скалы — 853 м. Скала сложена слюдистыми сланцами и черными амфиболитами.

Переезд в с. Петропавловка, размещение в гостевом доме, ужин.

Находится дом на берегу живописной реки Ай, на склоне горы Чёртов палец.

Экскурсия по Челябинску, Златоусту и национальному парку ТаганайЭкскурсия по Челябинску, Златоусту и национальному парку ТаганайЭкскурсия по Челябинску, Златоусту и национальному парку ТаганайЭкскурсия по Челябинску, Златоусту и национальному парку Таганай
2 день

Прогулка по экотропе к подножию хребта Зюраткуль. Тропа "Тайны озера", мараловая ферма "Ноев ковчег"

Завтрак, выезд в национальный парк Зюраткуль.

Национальный парк «Зюраткуль» — удивительное заповедное место, овеянное мифами и легендами. Великолепные леса, окружающие озеро, зимой поражают ослепительной белизной, а летом — изумрудной зеленью, переливающейся под солнечными лучами.

Иногда покрытые лесами хребты кажутся синими, поэтому парк также часто называют Синегорьем. Но не везде горы закрыты деревьями: с некоторых точек можно увидеть причудливые скальные обнажения и кварцитовые останцы. И повсюду весело журчат прозрачные горные речки. Это один из немногих уголков с дикой природой.

Одноименноеозеро Зюраткуль является самым высокогорным озером на всем Урале.

Прогулка по экотропе к подножию хребта Зюраткуль, обед в кафе, отдых у озера с посещением тропы «Тайны озера Зюраткуль».

Тропа «Тайны озера». Протяженность маршрута 2,6 км, по времени займёт 2 часа. В горы подниматься не нужно, тропа проходит вдоль озера Зюраткуль. Открываются шикарные виды с берега.

Посещение мараловой фермы «Ноев ковчег». Здесь обитают ручные алтайские маралы, европейские лани, альпака, индийские дикобразы, ворон и кролики.

Возвращение в гостевой дом, ужин.

Прогулка по экотропе к подножию хребта Зюраткуль. Тропа "Тайны озера", мараловая ферма "Ноев ковчег"Прогулка по экотропе к подножию хребта Зюраткуль. Тропа "Тайны озера", мараловая ферма "Ноев ковчег"Прогулка по экотропе к подножию хребта Зюраткуль. Тропа "Тайны озера", мараловая ферма "Ноев ковчег"Прогулка по экотропе к подножию хребта Зюраткуль. Тропа "Тайны озера", мараловая ферма "Ноев ковчег"
3 день

Экскурсия на ГЭС Пороги, Айские Притёсы

Завтрак.

Экскурсия на старейшую ГЭС Пороги и Большие Айские Притёсы.

ГЭС «Пороги» — гидроэлектростанция в России, проработавшая более 100 лет.

Имя свое ГЭС получила в память о двух каменных порогах на реке Большая Сатка, которые были затоплены новым прудом.

С 1996 года уникальный природно-исторический комплекс «Пороги» является памятником истории и культуры областного значения.

Большие Айские Притёсы — визитная карточка р. Ай, известняковые скалы, протянувшиеся вдоль реки двухкилометровой подковой. За миллионы лет вода подточила известняковые скалы и образовала в них многочисленные карстовые полости: пещеры, гроты, скальные ниши, норы.

Возвращение в гостевой дом, ужин.

Экскурсия на ГЭС Пороги, Айские ПритёсыЭкскурсия на ГЭС Пороги, Айские ПритёсыЭкскурсия на ГЭС Пороги, Айские ПритёсыЭкскурсия на ГЭС Пороги, Айские Притёсы
4 день

Экскурсия в Ильменский музей, окончание маршрута

Завтрак.

Выезд из гостевого дома в г. Челябинск.

По пути — экскурсия в музей Ильменского заповедника.

Естественно-научный музей Ильменского государственного заповедника им. В. И. Ленина входит в пятерку крупнейших геолого-минералогических музеев страны. В шести демонстрационных залах с общей площадью 2050 метров представлены около 9 тыс. экспонатов.

Здесь же демонстрируется каменная геологическая схема Ильменских гор, выполненная на основе карты А. Н. Заварицкого (1945 г.) из ильменских минералов. Рядом с этим залом — коллекция минералов из аналогичных Ильменам комплексов: Вишневогорского, Ловозерского и Хибинского массивов.

Также посетители познакомятся с различными ландшафтными комплексами Южного Урала.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 2-х, 4-х, 5-местных комнатах на турбазе на берегу живописной реки Ай.

Оснащение: санузлы, душ, горячая вода, кухня, холодильник, мебель, отопление.

В доме есть сауна.

Во дворе дома уютная беседка с мангальной зоной, можно покататься на тюбингах.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом у реки Ай

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршруту
  • Проживание в гостевом доме
  • Завтраки, ужины в гостевом доме
  • Оплата входных билетов на платные объекты по ходу маршрута
  • Сопровождение опытным инструктором
Что не входит
  • Перелёт/переезд к месту начала тура и обратно
  • Питание в кафе
  • Сувениры
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Челябинск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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