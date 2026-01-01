Былинный Таганай
Поход на Таганай: пять дней в удивительном мире
«Вечером нас ждет восхождение на г»
24 мая в 10:00
20 июн в 10:00
от 23 000 ₽ за билет
Знакомство с Уралом
Южный Урал - древняя горная страна с водопадами и каньонами
«Восхождение на хребет Зюраткуль»
от 32 000 ₽ за человека
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Начало: Челябинская область, Златоуст
«Оставляем рюкзаки в домике и начинаем восхождение на главную вершину южного Таганая, на высоту 1034 метра, чтобы увидеть легендарные Перья, напоминающие чешую дракона, и долину среднего Таганая, где проходит большая часть нашего маршрута»
34 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Восхождения»
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