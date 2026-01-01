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5 дней Былинный Таганай Поход на Таганай: пять дней в удивительном мире «Вечером нас ждет восхождение на г» от 23 000 ₽ за билет На машине На яхте SUP-прогулки На катамаране 5 дней Знакомство с Уралом Южный Урал - древняя горная страна с водопадами и каньонами «Восхождение на хребет Зюраткуль» от 32 000 ₽ за человека Пешая На автобусе 6 дней Треккинг-тур по зимнему Таганаю Начало: Челябинская область, Златоуст «Оставляем рюкзаки в домике и начинаем восхождение на главную вершину южного Таганая, на высоту 1034 метра, чтобы увидеть легендарные Перья, напоминающие чешую дракона, и долину среднего Таганая, где проходит большая часть нашего маршрута» 34 000 ₽ за человека Все туры Челябинска

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