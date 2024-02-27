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6 дней
Южный Урал. Семейный тур
Начало: Челябинск
21 июля в 10:00
47 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
Начало: Челябинск
30 дек в 10:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Начало: Челябинская область, Златоуст
34 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ССергей9 января 2024В целом понравилось, были небольшие сложности с разницей в уровне группы - кому-то было слишком просто/другим слишком сложно, но это скорее мелочи. Очень красивые места и приятные сопровождающие.
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «6-дневные туры»
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