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гида - это оказался алтаец - образованный, начитанный и много знающий гид, который подавал нам информацию сквозь призму местного жителя и это было очень интересно и познавательно. Ответил на всю нашу кучу вопросов, был внимателен, на локациях не торопил и мы как-то всё прекрасно успели. Рекомендовал фильмы, книги, музыку про Алтай, чтобы мы вернулись к воспоминаниям об Алтае после поездки и лучше поняли этот край. Так что всё сложилось наилучшим образом! Как и было запланировано в нашем туре, мы доехали только до Ороктойского моста, так как нельзя объять необъятное за один день, но очень хочется вернуться на Алтай и доехать еще и до Куюсского грота с петроглифами и водопада Бельтертуюк, так что, может, мы еще услышим и версию Светланы об этих невероятных местах! Наша благодарность Светлане за экскурсию и организацию!