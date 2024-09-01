-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПутешествие по Чемалу: древние рисунки, курганы и водопад
Путешествие по живописным местам Чемальского района, где вы увидите петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк. Узнайте о жизни и культуре древних людей
Начало: В Чемальском районе
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
22 325 ₽
23 500 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Групповая
до 14 чел.
Нескучный Чуйский: путешествие по Алтаю
Путешествие по Чуйскому тракту с посещением древних петроглифов и Гейзерного озера. Узнайте легенды Алтая и насладитесь его природой
Начало: У автовокзала
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7125 ₽
7500 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал»
Индивидуальный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в Чемал на комфортабельных авто. Встреча с табличкой, помощь с багажом и возможность остановок
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5600 ₽
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 сентября 2024С самой Светланой не удалось совершить данную поездку, так как накануне сломалась машина, однако Светлана предложила нам на замену другого
- ООльга17 июня 2024Не скрою, волновалась, делая заказ экскурсии. И зря. Светлана забрала прямо из дома и с первых минут появилась непринуждённость. Очень
- ООльга2 июня 2024Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию. Прикоснуться к исчезающей истории
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Скидки»
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