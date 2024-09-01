Экскурсии со скидкой в Чемале до 30%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Чемале, цены от 5600 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
На машине
8 часов
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Чемалу: древние рисунки, курганы и водопад
Путешествие по живописным местам Чемальского района, где вы увидите петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк. Узнайте о жизни и культуре древних людей
Начало: В Чемальском районе
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
22 325 ₽23 500 ₽ за всё до 3 чел.
Нескучный Чуйский
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
-
5%
Групповая
до 14 чел.
Нескучный Чуйский: путешествие по Алтаю
Путешествие по Чуйскому тракту с посещением древних петроглифов и Гейзерного озера. Узнайте легенды Алтая и насладитесь его природой
Начало: У автовокзала
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7125 ₽7500 ₽ за человека
Трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал»
На машине
1.5 часа
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал»
Индивидуальный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в Чемал на комфортабельных авто. Встреча с табличкой, помощь с багажом и возможность остановок
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5600 ₽8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 сентября 2024
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    С самой Светланой не удалось совершить данную поездку, так как накануне сломалась машина, однако Светлана предложила нам на замену другого
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    гида - это оказался алтаец - образованный, начитанный и много знающий гид, который подавал нам информацию сквозь призму местного жителя и это было очень интересно и познавательно. Ответил на всю нашу кучу вопросов, был внимателен, на локациях не торопил и мы как-то всё прекрасно успели. Рекомендовал фильмы, книги, музыку про Алтай, чтобы мы вернулись к воспоминаниям об Алтае после поездки и лучше поняли этот край. Так что всё сложилось наилучшим образом! Как и было запланировано в нашем туре, мы доехали только до Ороктойского моста, так как нельзя объять необъятное за один день, но очень хочется вернуться на Алтай и доехать еще и до Куюсского грота с петроглифами и водопада Бельтертуюк, так что, может, мы еще услышим и версию Светланы об этих невероятных местах! Наша благодарность Светлане за экскурсию и организацию!

  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    Не скрою, волновалась, делая заказ экскурсии. И зря. Светлана забрала прямо из дома и с первых минут появилась непринуждённость. Очень
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    позитивная, знает свое дело. Ненавязчиво рассказывает, но очень интересно. Учитывает, хотя нет, умело угадывает все пожелания и действует на опережение. Экскурсия незабываема. В следующем году обязательно буду путешествовать со Светланой. Спасибо за эти эмоции!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию. Прикоснуться к исчезающей истории
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    и задуматься, что останется после нас. Проехать до конца Чемальского тракта и попасть в прекрасную долину Катунь с суетливыми сусликами, не торопливыми стадами и потрясающими видами. Водопад Бельтертуюк скромно шумит вдали от массового туризма и ждёт только своего пытливого туриста. Светлана осуществит вам эту возможность и не торопливо даст вам насладиться этими местами.

    Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Скидки»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
  2. Нескучный Чуйский
  3. Трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал»
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Чуйский тракт
  2. Гейзерное озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Ороктойский мост
  5. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Чемалу в мае 2025
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