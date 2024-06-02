Индивидуальные экскурсии в Чемале с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Чемале, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшие пейзажи Чемала
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Лучшие пейзажи Чемала
Проехать по завораживающей долине Катуни, открыть легенды и узнать об Алтае изнутри
Начало: Чемальский район
18 июня в 10:30
20 июня в 10:30
14 000 за всё до 2 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
Прокатиться по одной самых красивых дорог мира и восхититься фантастическими горными пейзажами
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
28 000 за всё до 5 чел.
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Познакомиться с древней алтайской культурой, открыть места силы и рассмотреть наскальные рисунки
Начало: В Чемальском районе
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
16 500 за всё до 3 чел.
Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк
Начало: Заберу вас где скажете
2 июля в 09:00
7 июля в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Природные красоты Чуйского тракта до Марса
Индивидуальная
16 часов
1 отзыв
Природные красоты Чуйского тракта до Марса
Начало: По договоренности
5 авг в 06:00
12 авг в 06:00
30 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию. Прикоснуться к исчезающей истории
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    и задуматься, что останется после нас. Проехать до конца Чемальского тракта и попасть в прекрасную долину Катунь с суетливыми сусликами, не торопливыми стадами и потрясающими видами. Водопад Бельтертуюк скромно шумит вдали от массового туризма и ждёт только своего пытливого туриста. Светлана осуществит вам эту возможность и не торопливо даст вам насладиться этими местами.

    Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию
  • К
    Кристина
    28 мая 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Очень понравилась экскурсия, приятная женщина экскурсовод, красивые места, забрали недалеко от Чемала и отвезли обратно, всё проходило в том темпе, в котором нам комфортно, было время немного прогуляться вдвоём с молодым человеком на едине с природой. Поездкой полностью довольны.
    Очень понравилась экскурсия, приятная женщина экскурсовод, красивые места, забрали недалеко от Чемала и отвезли обратно, всёОчень понравилась экскурсия, приятная женщина экскурсовод, красивые места, забрали недалеко от Чемала и отвезли обратно, всёОчень понравилась экскурсия, приятная женщина экскурсовод, красивые места, забрали недалеко от Чемала и отвезли обратно, всёОчень понравилась экскурсия, приятная женщина экскурсовод, красивые места, забрали недалеко от Чемала и отвезли обратно, всёОчень понравилась экскурсия, приятная женщина экскурсовод, красивые места, забрали недалеко от Чемала и отвезли обратно, всёОчень понравилась экскурсия, приятная женщина экскурсовод, красивые места, забрали недалеко от Чемала и отвезли обратно, всё
  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Всё на высшем уровне!
  • D
    Dmitriy
    6 апреля 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Поездка была чудесная и познавательная. Спасибо экскурсоводу!
  • О
    Оксана
    29 октября 2023
    Лучшие пейзажи Чемала
    Экскурсией остались довольны! Гид Светлана увлекательно рассказывает по ходу программы! Доступно и не перегруженно. Советуем тем, кто будет в Чемале!
    Экскурсией остались довольны! Гид Светлана увлекательно рассказывает по ходу программы! Доступно и не перегруженно. Советуем тем, кто будет в Чемале!
  • И
    Ирина
    29 октября 2023
    Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк
    Программа экскурсии была выполнена полностью. Александр показал себя знающим,образованным человеком,опытным водителем. Мы получили массу информации и впечатлений. Горный Алтай прекрасен в любое время года.
  • К
    Ксения
    19 сентября 2023
    Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк
    Очень насыщенная экскурсия, с множеством основных достопримечательностей региона. С удовольствием слушали гида, много интересных историй и легенд узнали. Нисколько не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию и этого гида. Спасибо Александру за насыщенный день!
  • А
    Александр
    17 августа 2023
    Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк
    Мы увидели многие дивные места Алтая.
  • J
    Julia
    26 июня 2023
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и не нашли петроглифы. Решила,
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    что местный экскурсовод, который занимается материалом уже много лет, гораздо лучше всё покажет и расскажет в условиях ограниченного времени и наверняка знает лучшую дорогу. Решение оказалось верным для меня. Светлана за день до экскурсии напомнила, заехала за мной прямо на базу утром на комфортном внедорожнике, по дороге завязалась дружеская беседа. Погода в течение маршрута менялась несколько раз от дождя к солнцу) Чемальский тракт показался во всей красе. По дороге Светлана помогла купить сувениры в чудесной лавке, при входе в которую окутывает такой аромат, будто ныряешь в мешок с сушёными таёжными травами и кедровыми шишками! На Ороктойском мосту устроили фотосессию и пообедали в кафе блюдами местной кухни. Плов и лепёшка с сыром и травами были необычайно вкусными! Возле скалы Бийке Светлана рассказывала про это необычное место и очень многое открывалось и становилось понятным, чего не увидишь, если просто приедешь посмотреть самостоятельно. Также нам повезло попасть на аутентичную экскурсию местной жительницы по древнейшим на Чемале петроглифам, мне очень понравилось общение с человеком этой земли. Светлана показывала наскальные рисунки, курганы, исторические фото, поясняла историю и современную жизнь района. Про то, как древние обычаи соблюдаются местными жителями и в наши дни. Отдельная благодарность за то, что Светлана показывала и называла местные ароматные травы - чабрец, маральник! Удалось даже немного собрать на вечернее чаепитие. Время поездки для меня пролетело на одном дыхании. Возвращались полными визуальных, эмоциональных и информационных впечатлений. Описывать словами красоту водопада и гор пытаться даже не буду, приезжайте сами, а Светлана поможет вам получить максимальные впечатления и информацию!

    Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и
  • А
    Алиса
    30 апреля 2023
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    Выражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года только она отвезла нас до
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    конечной точки маршрута, водопада. По дороге узнали много информации и интересных историй, Светлана- отличный собеседник! Ответит на любой вопрос! маршрут комфортный, всегда можно остановиться по пути в красивых местах и насладиться видами, над душой никто не стоит и не подгоняет, а нам это было супер важно!

    Выражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года толькоВыражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года толькоВыражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года толькоВыражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года толькоВыражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года только

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чемале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Лучшие пейзажи Чемала
  2. Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
  3. Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
  4. Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк
  5. Природные красоты Чуйского тракта до Марса
Какие места ещё посмотреть в Чемале
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Ороктойский мост
Сколько стоит экскурсия по Чемалу в июне 2024
Сейчас в Чемале в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 14 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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