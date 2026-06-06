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Гастроэкскурсия в Каракольскую долину - из Чемала

Познакомиться с алтайскими традициями в гостях у местной жительницы
Каракольская долина — одно из самых почитаемых мест Алтая, где древние традиции остаются частью повседневной жизни. Вы побываете в гостях у местной жительницы Валентины Танышевны — в настоящем алтайском аиле.

Познакомитесь с бытом и обычаями коренного народа, попробуете национальные блюда и услышите истории и местные легенды.

А ещё увидите знаковые места долины и узнаете, почему этот край считается особенным для жителей Алтая.
Гастроэкскурсия в Каракольскую долину - из Чемала
Гастроэкскурсия в Каракольскую долину - из Чемала
Гастроэкскурсия в Каракольскую долину - из Чемала

Описание экскурсии

Вкус настоящего Алтая

Вы не просто попробуете блюда национальной кухни, а познакомитесь с гастрономическими традициями кочевых народов Алтая.

  • арака — мягкая алтайская «молочная» водка из перебродившего коровьего молока;
  • быштак — домашний сыр из цельного молока;
  • дергом — тушёная баранина по старинному рецепту;
  • копчёный курут, тонизирующий чегень, воздушные лепёшки терпек, ароматный чай с душицей и талканом (молотым обжаренным ячменём) и многое другое.

Прикоснуться к традициям

Мы отправимся в гости к местной хозяйке Валентине Танышевне, побываем у неё во дворе и посетим настоящий алтайский аил — традиционное жилище алтайцев.

  • увидим священный очаг, который коренные жители почитают и по сей день;
  • познакомимся с внутренним убранством аила;
  • узнаем о традициях и бытовых особенностях алтайского народа.

А ещё вы увидите:

  • Семинский перевал — самый высокий перевал Чуйского тракта, расположенный на высоте 1717 метров над уровнем моря;
  • памятник Сусликам — памятник, посвящённый детям войны и трудным годам Великой Отечественной войны;
  • Шаманский камень — место, освящённое главным шаманом; здесь можно загадать желание или обратиться с сокровенной просьбой;
  • Башадарские курганы — древний археологический комплекс с царскими захоронениями;
  • петроглифы Бичикту-Боом — один из самых известных памятников наскального искусства Алтая;
  • Чуйский тракт — дорогу, которая входит в число самых красивых автотрасс мира.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на микроавтобусе или минивэне и национальный обед в гостях у хозяйки аила
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет11 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Тополиная 11
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Чемале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 41 туриста
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Елена, я представляю команду гидов на Алтае. За нашими плечами большой опыт и огромное количество довольных гостей. С радостью познакомим вас с нашим удивительным регионом.

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