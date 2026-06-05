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1 чел. По популярности На автобусе 13 часов Групповая до 16 чел. До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала Почти межпланетное путешествие к природным алтайским красотам со стартом в Чемале Начало: От места вашего проживания Расписание: во вторник и субботу в 06:00 10 000 ₽ за человека На автобусе 13 часов Групповая до 16 чел. По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала) Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы Начало: У места вашего проживания Расписание: в четверг в 06:45 7500 ₽ за человека На автобусе На микроавтобусе 7 часов 5% Групповая до 20 чел. Гастроэкскурсия в Каракольскую долину - из Чемала Познакомиться с алтайскими традициями в гостях у местной жительницы Начало: Тополиная 11 Расписание: ежедневно в 10:00 11 400 ₽ 12 000 ₽ за человека Другие экскурсии Чемала

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