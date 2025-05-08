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Путешествие по Алтаю предлагает уникальную возможность посетить знаменитые природные достопримечательности.



Начав с водопада Камышлинский, вы сможете выбрать между пешей прогулкой или захватывающей переправой на моторафте. Затем вас ждут «Зубы Дракона» - величественные скальные выступы, создающие неповторимую атмосферу. Завершит день посещение острова Патмос с его духовной аурой и храмом Иоанна Богослова. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и подарит моменты гармонии с природой