Путешествие по Алтаю предлагает уникальную возможность посетить знаменитые природные достопримечательности.
Начав с водопада Камышлинский, вы сможете выбрать между пешей прогулкой или захватывающей переправой на моторафте. Затем вас ждут «Зубы Дракона» - величественные скальные выступы, создающие неповторимую атмосферу. Завершит день посещение острова Патмос с его духовной аурой и храмом Иоанна Богослова. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и подарит моменты гармонии с природой
Начав с водопада Камышлинский, вы сможете выбрать между пешей прогулкой или захватывающей переправой на моторафте. Затем вас ждут «Зубы Дракона» - величественные скальные выступы, создающие неповторимую атмосферу. Завершит день посещение острова Патмос с его духовной аурой и храмом Иоанна Богослова. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и подарит моменты гармонии с природой
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Водопад Камышлинский
- 🗻 «Зубы Дракона»
- 🏝 Остров Патмос
- 🚶 Пешая прогулка
- 🚤 Переправа на моторафте
- 🕌 Храм Иоанна Богослова
Что можно увидеть
- Камышлинский водопад
- Зубы Дракона
- Остров Патмос
- Храм Иоанна Богослова
Описание экскурсииЗа один день вы сможете посетить самые популярные и живописные места Алтая, которые оставят неизгладимые впечатления и запомнятся своей красотой и уникальной атмосферой. Наше путешествие начнется с водопада Камышлинский, который считается одним из главных природных достопримечательностей региона. Этот водопад высотой около 12 метров привлекает туристов своим бурным потоком, ниспадающим по каменным уступам, и живописным окружением. У вас будет два способа добраться до этого чуда природы:
- Пешая прогулка. Пройдя через подвесной мост над рекой Катунь и дальше по лесной тропинке, вы сможете насладиться красотой алтайской природы.
- Переправа на моторафте. Для тех, кто ищет более захватывающие впечатления, предлагается переправа через бурные воды Катуни на моторной лодке, что добавит элемент приключения в ваш день. Следующей остановкой станут «Зубы Дракона» - гряда острых скальных выступов, торчащих прямо из вод бурной Катуни. Это место притягивает своей магической атмосферой и считается одним из самых фотогеничных уголков Алтая. Эти скалы, словно окаменевшие зубы мифического существа, возвышаются над рекой, создавая драматический контраст с её стремительными потоками. После этого мы отправимся на остров Патмос, который славится своим умиротворением и духовной аурой. На острове расположен уникальный храм Иоанна Богослова, чья история уходит корнями в древние времена. Остров соединён с берегом деревянным подвесным мостом, который добавляет ощущение уединённости и близости к природе. Здесь вы сможете насладиться тишиной, захватывающими видами и прикоснуться к святыням, которые делают это место особенно значимым для верующих. Каждый этап экскурсии насыщен красотой и удивительными впечатлениями, а гармоничное сочетание активного отдыха, природной величественности и духовной тишины делает этот день незабываемым.
Каждый день с 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черемшанский водопад (по желанию)
- Камышлинский водопад
- Лохматая Ферма
- Зубы дракона
- О. Патмос (храм Иоанна Богослова)
- Чемальская ГЭС
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Водный транспорт
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 8:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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