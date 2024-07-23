7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописной Чемальской долине
Исследуйте Чемал с гидом: от мощи Катуни до древних штолен. Погрузитесь в природу и историю Алтая, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Чемальский район
8 авг в 10:30
5 сен в 10:30
14 000₽ за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Чемалу: древние рисунки, курганы и водопад
Путешествие по живописным местам Чемальского района, где вы увидите петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк. Узнайте о жизни и культуре древних людей
Начало: В Чемальском районе
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
18 500₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту в Чемале
Насыщенное путешествие по Чуйскому тракту: высокогорные перевалы, слияние рек Чуя и Катунь, Гейзерное озеро и древние петроглифы ждут вас
19 авг в 07:00
20 авг в 07:00
32 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia23 июля 2024Замечательная экскурсия! Заботливый предусмотрительный экскурсовод, интересная беседа - и в смысле новой информации, и в плане чисто человеческом, - и конечно,
- ВВлад14 июля 2024Наша экскурсионная активность в Республике Алтай началась с экскурсии по Чемалу и с экскурсовода Светланы. Мы - под большим приятным
- ККристина28 мая 2024Очень понравилась экскурсия, приятная женщина экскурсовод, красивые места, забрали недалеко от Чемала и отвезли обратно, всё проходило в том темпе, в котором нам комфортно, было время немного прогуляться вдвоём с молодым человеком на едине с природой. Поездкой полностью довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Однодневные»
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