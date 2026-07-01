2 день

День активного отдыха

Сегодня устроим день ярких эмоций и новых открытий!

Отправляемся на Остров Патмос, скалу с отвесными стенами посреди горной реки Катунь. На Алтае его считают святым местом, а добраться до него можно только по подвесному канатному мосту волнительное и воодушевляющее ощущение! Далее побываем на Чемальской Гэс. Это музей под открытым небом: с плотины открывается красивый вид на водохранилище, есть экстрим-парк и сувенирные лавки.

Далее едем в этно-аил продегустируем местные вкусности.

В рамках программы любители экстрима устроят спортивный сплав по реке и поедут покорять быстрые горные воды. А тех, кому рафтинг не по душе, ждёт приятная конная прогулка. Не волнуйтесь: вам не нужно быть профессиональным наездником кони специально обучены и подготовлены для того, чтобы вы могли чувствовать себя в безопасности и наслаждаться окружающей красотой.

Завершим активный день спокойным отдыхом. Заселимся и отправимся в алтайскую баню. Посвятим время себе любимым: нежный аромат трав успокоит, подарит ощущение беззаботности и счастья. Тепло, равномерно распределяясь по телу, позволит полностью расслабиться и помедитировать. Невероятное наслаждение!

Остров Патмос

Чемальская Гэс

Этно-аил

Дегустация

На выбор прогулка на лошадях или рафтинг

Баня

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086