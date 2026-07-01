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Алтай: горы, реки и свобода души

Алтай - русская Швейцария
Алтай: горы, реки и свобода душиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Алтай: горы, реки и свобода душиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Алтай: горы, реки и свобода душиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Алтай русская Швейцария. Величавые горы, цветущие долины, прозрачные озёра и древние водопады
Здесь хочется остановить мгновение и просто быть. Вдыхать пьянящие ароматы гор, любоваться древними наскальными надписями, сплавляться по рекам и кататься на лошадях. Путешествие на Алтай глоток жизненной силы и энергией!
Вы уже готовы?

  • Вы влюбитесь в него с первого глотка целебного чая из мяты, шиповника и душицы, с первых звуков мистического горлового пения!
  • Горный воздух с нотками хвои, сияющая в лучах солнца река,
  • Сладкий аромат алтайского мёда такого расслабляющего и заряжающего энергией путешествия у вас ещё не было!

Программа тура по дням

1 день

Встреча и первые впечатления

Встречаемся в аэропорту и начинаем наш увлекательный тур!

Отправляемся на высоту 430 м над уровнем моря в Чемал. Село славится приятным климатом с обилием солнца и вкусным воздухом, насыщенным озоном и эфирными маслами. Посетим пасеку и продегустируем ароматный домашний напиток медовуху. Она готовится на основе горного мёда, считающегося одним из самых лучших, и, согласно древним поверьям, наделяет мудростью и открывает красноречие.

Заселимся в отель и отдохнём, чтобы с новыми силами продолжить наше путешествие. Впереди Долина горных духов, ущелье Че-Чкыш. Узнаем местные легенды, восхитимся завораживающей панорамой с обзорной площадки: сверкающая в лучах солнца река, горы и невероятный простор. Высота склонов здесь достигает 100-150 метров. Мы увидим рукотворный водопад и древние алтайские петроглифы.

Нагулявшись, организуем пикник среди живописной природы.

  • Встреча в аэропорту
  • Пасека в Чемале + дегустация медовухи
  • Заселение в отель
  • Отдых
  • Ущелье Че-Чкыш
  • Пикник
Встреча и первые впечатленияВстреча и первые впечатления
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

День активного отдыха

Сегодня устроим день ярких эмоций и новых открытий!

Отправляемся на Остров Патмос, скалу с отвесными стенами посреди горной реки Катунь. На Алтае его считают святым местом, а добраться до него можно только по подвесному канатному мосту волнительное и воодушевляющее ощущение! Далее побываем на Чемальской Гэс. Это музей под открытым небом: с плотины открывается красивый вид на водохранилище, есть экстрим-парк и сувенирные лавки.
Далее едем в этно-аил продегустируем местные вкусности.

В рамках программы любители экстрима устроят спортивный сплав по реке и поедут покорять быстрые горные воды. А тех, кому рафтинг не по душе, ждёт приятная конная прогулка. Не волнуйтесь: вам не нужно быть профессиональным наездником кони специально обучены и подготовлены для того, чтобы вы могли чувствовать себя в безопасности и наслаждаться окружающей красотой.

Завершим активный день спокойным отдыхом. Заселимся и отправимся в алтайскую баню. Посвятим время себе любимым: нежный аромат трав успокоит, подарит ощущение беззаботности и счастья. Тепло, равномерно распределяясь по телу, позволит полностью расслабиться и помедитировать. Невероятное наслаждение!

  • Остров Патмос
  • Чемальская Гэс
  • Этно-аил
  • Дегустация
  • На выбор прогулка на лошадях или рафтинг
  • Баня
День активного отдыхаДень активного отдыхаДень активного отдыха
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Живописные места

Сегодня мы покорим Семинский перевал самый высокий на Чуйском тракте: 1717 метров. Здесь очень красиво: сосны и кедры, островки можжевельника, луга в цветах. На вершине расположен обелиск, установленный в память о присоединении Горного Алтая к Российской империи.

Поднимемся на 1295 метров над уровнем моря на перевал Чике-Таман (В переводе с алтайского - прямая подошва). С его вершины видна древняя дорога, которую прокладывали еще в 10-12 веках. Здесь можно перекусить и выпить травяного чая со сладостями.

Готовы к завораживающего пейзажу? Едем к месту слияния двух рек мутно-молочной Чуи и бирюзовой Катуни. Насладиться видами можно со смотровой площадки. Отсюда видны горы, в очертаниях которых многие видят головы богатыря и лошади.

Ночевать будем в живописном, самобытном селе Акташ. От вида местных ландшафтов захватывает дух рекомендуем заранее освободить память телефона, фотографий будет много!

  • Семинский перевал
  • Перевал Чике-Таман
  • Место слияния рек Чуи и Катуни
  • Село Акташ
Живописные местаЖивописные местаЖивописные места
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Алтайский

Кажется, что мы увидели всё, но нет)) Отправляемся к сказочно красивому Гейзеровому озеру. Оно находится на высоте 1370 метров над уровнем моря. В его центре бьют источники, а дно устилается голубой глиной создаётся удивительный рисунок, который виден сквозь кристально чистую воду, незамерзающую даже зимой.

От магического озера на Луну. Это место также называют городом глины пейзажи без растительности всех оттенков серого, и правда напоминающие лунный ландшафт. А теперь поедем на Марс, в урочище Кызыл Чин. Согласно исследованиям ученых, 90 миллионов лет здесь находилось древнее море. И до сих пор среди красных, бурых, терракотовых покатых гор можно встретить камни с отпечатанными на них водорослями, ракушками и рыбами. Мы посетим территорию Марс 2, куда ведёт пешая тропа, и Марс 1, до которой можно добраться на Вазиках. Среди удивительного пейзажа организуем пикник и, конечно, сделаем много впечатляющих фотографий.

Пообедаем и поедем в посёлок Онгудай на высоту 860 м над уровнем моря в долине реки Урсул. Красивое место в окружении гор, с долинами, водопадами, ароматом душистого сибирского котовника, полыни, белого шиповника, сосен и кедра.

Кстати, по дороге обязательно заедем посмотреть петроглифы - древние рисунки на камнях, таящие сакральные алтайские легенды.

  • Гейзеровое озеро
  • Луна, Марс 2, Марс 1
  • Обед
  • Петроглифы
  • Онгудай
АлтайскийАлтайскийАлтайский
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Прикоснуться к истории

Катунь одна из самых красивых рек Алтая, с водопадами и порогами, по её берегам проходят экологические тропы. Мы прокатимся по бирюзовым водам на скоростной лодке.

Послушаем традиционное горловое пение, древний вид искусства алтайского народа. Ощущение от него мистическое!

А впереди у нас священное место Каракольская долина, защищённая со всех сторон высокими горами и простирающаяся вдоль реки на 3 км. Здесь сохранилось много древних наскальных рисунков, уникальных рунических надписей и ритуальных мест времён скифской, монгольской, тюркской и других культур. По дороге нам встретятся алтайские курганы, таящие в себе десятки памятников разных эпох.

Вечером устроим прощальный ужин поделимся впечатлениями, пообщаемся и насладимся вкуснейшими блюдами!

  • Прогулка по реке Катунь
  • Горловое пение
  • Каракольская долина
  • Курганный комплекс
  • Прощальный ужин
Прикоснуться к историиПрикоснуться к историиПрикоснуться к истории
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Прощаемся до следующего тура

Утром мы, хорошо отдохнувшие и счастливые, отправимся в аэропорт. Пришло время прощаться, но ненадолго: теперь мы — одна команда, и нас ждут новые увлекательные путешествия!

  • Трансфер в аэропорт
Прощаемся до следующего тураПрощаемся до следующего тура
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и гостевых домиках (двухместное размещение)
  • Обширная экскурсионная программа: - Чемал и пасека с дегустацией медовухи - урочище Че-Чкыш с пикником - остров Патмос - Чемальская Гэс - Берендеевка и мастер-класс по приготовлению сыра - Семинский перевал - перевал Чике-Таман - слияние Чуи и Катуни - Гейзерное озеро - Марс 1 и Марс 2 - Луна - Каракольская долина - Курганный комплекс - Петроглифы
  • Мастер-класс по горловому пению
  • Этно-деревня
  • Сплав по реке или конная прогулка на выбор
  • Прогулка на скоростной лодке по Катуни
  • Все перемещения между локациями на комфортном транспорте
  • Сопровождение по маршруту опытным гидом
  • Встреча в аэропорту и трансфер обратно в рекомендованное время
  • Питание: 5 завтраков в отеле, 2 обеда, 2 ужина
  • Наша бесценная компания и сопровождение вас в туре 24/7 нашим турлидером
  • Подбор авиабилетов
  • Бронирование дополнительных активностей по вашему желанию
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание вне программы
  • Одноместное размещение
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас в наших авторских турах. Солнечная Армения, уютный Калининград, невероятная по красоте Камчатка, Териберка с волшебным северным сиянием или прозрачный лёд Байкала? А может быть, вы давно мечтали попробовать настоящие осетинские пироги или побывать в Сулакском каньоне в Дагестане? Мы знаем, как осуществить ваши желания!

Тур входит в следующие категории Чемала

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