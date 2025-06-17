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красоту, и всё равно не веришь, что это реально! Есть и много плюсов: мало туристов (нет очередей на локации), красивые рельефные(от снега) горы, водопады, и, конечно же, лебеди, которые тут зимуют! Организация на высшем уровне: ОТ И ДО!!! И конечно же гиды, после общения с ними вы полюбите Алтай навсегда! Большущее спасибо Александру❤️ и Артему❤️!!! - это, прям, профессионалы, профессионалы, с ними Алтай просто оживает в легендах, в истории… …. Уже скучаю, по этому МЕСТУ СИЛЫ! До свидания!!!