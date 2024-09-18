Программа тура по дням
Алтайское холмогорье и гастроужин
День заезда начинается со встречи наших гостей и организации трансфера до курорта Белокуриха для тех, кому это необходимо (за дополнительную плату).
Затем следует размещение в отеле выбранной категории.
Если гости приезжают раньше расчетного часа (14:00), то возможно размещение сразу при наличии свободных номеров.
Время на обед и отдых.
Около 16:00, начинается первая экскурсия на территорию здоровья и отдыха “Алтайское холмогорье”.
Здесь гости смогут прогуляться по уникальному дендрарию, узнать о развитии экологического направления и продегустировать вкусные и полезные блюда.
Важно! Напоминаем, что с 1 мая 2018 года действует курортный сбор в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 29.07.2017 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».
С 01.01.2022 года курортный сбор составляет 50 рублей за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения.
Курорт Белокуриха-2
На второй день запланирована ознакомительная экскурсия по курорту Белокуриха, на которой гости узнают об истории курорта, его инфраструктуре и интересных местах для самостоятельного осмотра.
Также будет возможность набрать целебной воды из источников.
Далее следует поездка на Горную Белокуриху — новый строящийся курорт на месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня — один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Наверху гости посетят арт-объекты, музей “Андреевская слобода” и городской музей.
Продолжительность экскурсии 4,5 часа.
Входные билеты оплачиваются самостоятельно на месте.
Знакомство с Горным Алтаем
Этот день будет очень насыщенным и полным впечатлений.
После завтрака, в 8:00 выезжаем на экскурсию.
Этот день насыщенный и интересный, так как начинается знакомство с Горным Алтаем.
Проедем примерно 250 км.
Сначала мы посетим Тавдинские пещеры, которые удивят своими извилистыми ходами и обзором с высоты птичьего полета.
Подъем к пещерам по организованным лестницам.
Для тех, кто не желает активно подвигаться – прекрасный вариант прогуляться до р. Катунь по сосновому бору.
Далее приятные эмоции – на моторафтах доезжаем через р. Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад.
По прилегающей территории к водопаду прыгают пушистые кролики.
А поездка на моторафтах – отличная эмоциональная прогулка!
В с. Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р. Катунь).
К нему пройдем по подвесному мостику.
А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе к Чемальской ГЭС.
Обедать будем на маршруте в кафе, где прекрасно готовят.
Возвращаемся поздно на курорт, поздний ужин в кафе отеля.
Доплата за объекты: вход в пещеру 500 рублей, моторафты 1000 рублей, обед (средний чек 800 руб.).
Места силы Белокурихи
Этот день будет посвящен небольшой, но очень интересной экскурсии по местам силы Белокурихи.
Вы познакомитесь с сакральными местами, которые обладают особой энергетикой и силой.
Экскурсия начинается с подъема на проходимой технике в горы, где вы сможете насладиться прекрасными видами на предгорье.
Затем вы доберетесь до скал “Четыре брата” — это скалы в тайге высотой около 10 метров, о которых существует множество интересных легенд.
Поднимемся на гору Круглая (801м), откуда открываются удивительные панорамные виды. Считается, что эти природные объекты обладают особой энергетикой, и чтобы получить от них максимальную пользу, необходимо иметь правильный настрой и веру в их силу.
Экскурсия займет примерно 3,5 часа.
Этот день можно дополнить прогулками на лошадях, прогуляться по курорту.
Чуйский тракт. Переезд в глубокий Горный Алтай
В этот день мы с вами после завтрака отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, который входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по мнению журнал National Geographic.
Вы будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (фотоаппарат лучше не выпускать из рук).
Чуйский тракт — древнейший путь из Сибири в Азию. По мнению некоторых историков Чуйский тракт проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.
В наше время этот путь в 968 км начинается от Новосибирска и заканчивается на границе с Монголией. Мы проедем примерно 400 км.
Проедем два горных перевала — Семинский и Чике-Таманский. Будем останавливаться в этих красивейших местах, на местных рынках и в кафе на перекус.
Понаблюдаем со смотровой площадки, которая считается священным местом у алтайцев, слияние горных рек.
Доезжаем до нашей комфортной гостиницы, ужинаем и отдыхаем.
Расстояние в этот день — примерно 450 км, но благодаря удивительным пейзажам и отличному качеству дороги, время пролетит незаметно.
Марсианские горы
Этот день внесет яркость! Именно яркость, т. к. мы поедем на цветные горы под названием Марс.
Завтракаем и в путь.
Продолжая путешествие по удивительному Чуйскому тракту, полюбуемся на белые вершины Северо-Чуйского хребта.
Далее еще одни повод для удивления и восхищения — Марсианские горы. Это замечательное место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.
Эти необыкновенные по красоте холмы, будто разрисованы разными цветами.
Уникальное место в с. Кызыл-Чин, что с тюркского переводится как «красное ущелье».
Каждый слой формировался в определенный период. От времени зависит какой цвет приобрела порода. Как говорят ученые, красно-коричневые слои сформировались более чем 300 млн. лет назад. И когда-то здесь было древнее море.
Экскурсовод расскажет вам интересные факты, легенды.
Это путешествие обычно завершаем пикником и делимся впечатлениями у костра.
Вы увидите все местные достопримечательности Чуйского тракта и сделаете незабываемые снимки.
В пути примерно 170 км в этот день.
Дополнительная плата за вход на марсианские горы - 500 руб. /чел.;
Гейзеровое озеро и Красные ворота
Этот день также не менее насыщен.
После завтрака экскурсия на Гейзеровое озеро — пульсирующее озеро, которое является уникальным водоемом и не имеет аналогов на территории России.
Вода в озере не замерзает круглый год, но и летом для купания оно не предназначено. Спуски к воде отсутствуют, а дно покрывают глинистый ил и водоросли.
Температура воды в Гейзеровом озере не поднимается выше +10 градусов даже в самую жаркую погоду.
Озеро притягивает любителей фотографий, получаются отличные кадры. Когда мы любуемся, то можно рассмотреть разные рисунки (говорят, озеро предсказывает, если правильно прочитать то, что оно нарисовало).
Затем познакомимся с Красными воротами — скалы поднимаются в небо на десятки метров, а дорога словно прорезает их узкой лентой.
Фотографируемся и отправляемся через перевалы в обратный путь.
Расстояние примерно 360 км.
Прибытие в г. Горно-Алтайск примерно к 19:00 .
Те, у кого вылет утром на следующий день, нужно попросить менеджера, чтобы сделали дополнительную бронь в отель г. Горно-Алтайска.
Дополнительная плата за вход на Гейзерное озеро - 200 руб. с чел.
Проживание
Тур предусматривает размещение в комфортабельных 2-местных номерах в отелях в Белокурихе и на туркомплексах в с. Акташ.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость тура
|Отель без звезд
|Отель "Беловодье 4*" в Белокурихе
|Место в двухместном номере
|60 900
|77 800
|Одноместное размещение
|74 500
|87 900
|Доп. место
|52 000
|56 900
- разовое посещение аквапарка (1 час);
- разовое посещение солярия;
- соляная пещера ежедневно.
Варианты проживания
Отель «Нео» или аналогичный отель
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.
Курортный СПА-Отель Беловодье
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
Турбаза в Горном Алтае
Размещение на одной из турбаз в глубоком Горном Алтае. Размещение не привязано к определенному отелю, т. к. могут быть предложены альтернативные варианты размещения, учитывая технические и погодные условия. Номера с удобствами.
Название отеля уточняйте при бронировании у наших менеджеров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе: завтраки (кроме 1-го дня), гастроужин, ужин на 5-й день
- Экскурсионная программа с трансфером и гидом под ключ
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Барнаула
- Трансфер групповой или индивидуальный до курорта Белокуриха и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды, ужины)
- Входы на туристские объекты (примерно 1 700 руб. с чел)
- Поездка на моторафтах
- Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
- Дополнительные экскурсии и виды отдыха, оздоровления
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание?
Включены завтраки со второго дня программы тура, ужин – 1 день и 5 день.
Самостоятельно гости тура могут питаться в кафе, в которые завозим на маршруте, также в кафе, ресторанах города Белокуриха.
Средний чек обеда/ужина 1000-1200 рублей.
Как добраться?
Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты это Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск.
Ближайшие ж/д вокзалы – Бийск, Барнаул, Новосибирск (до Белокурихи можно доехать на рейсовом автобусе).
Тур начинается из Белокурихи.
Поэтому можно заехать на день раньше, чтобы выспаться перед таким интересным путешествием.
Есть вариант прилета в Горно-Алтайск, рейс утренний и мы Вас там заберем, в аэропорту, за дополнительную плату.
Трансфер до Белокурихи в стоимость не входит.
Расписание группового трансфера за дополнительную оплату:
- Горно-Алтайск (аэропорт) - Белокуриха в 9.30 ч. по местному времени
- Белокуриха- Горно-Алтайск (аэропорт) в 5.30 ч. по местному времени
Из Барнаула и Новосибирска возможно заказать индивидуальный трансфер:
- Барнаул от 9 000 руб.
- Новосибирск от 15 000 руб.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.