Горный Алтай на джипах

Путешествие будет проходить в самом сердце нашей страны
Горный Алтай на джипах

Описание тура

Путешествие будет проходить в самом сердце нашей страны - в Горном Алтае, регионе, который имеет многовековую историю и который стал священным для местных народов.

Джиппинг по самым красивым местам Горного Алтая. Программа с проживанием в гостиницах. Покатаемся на квадроциклах, сплавимся по реке на пакрафтах или устроим моторафтинг, увидим все самое интересное на Алтае в удивительных осенних красках.

Передвигаемся на наших подготовленных джипах Nissan Patrol.

Предоплата по туру 10 тыс. руб.

Программа тура по дням

1 день

Чемал

По прилету в Горно-Алтайск отправляемся на завтрак, где состоится общее знакомство с организаторами и всеми участниками. После завтрака отправляемся в Чемал - крупнейшее село, в окрестностях которого множество красивейших достопримечательностей. По прибытию в Чемал заселяемся в отеле и отправляемся на пешую экскурсию в район острова Патмос. Виды здесь удивительной красоты!

Проживание: Гостиница, Элекмонар

2 день

Сплав по реке и квадроциклы

Утром после завтрака отправляемся кататься на квадроциклах. В окрестностях Чемала много красивых трасс для квадро-бездорожья! Увидим массу красивых мест со стоянками и остановками. После обеда отправляемся на пакрафтинг (катание на легком пороге) или моторафтинг по бирюзовой Катуни.

Проживание: Гостиница, Элекмонар

3 день

Джиппинг по Чемальскому тракту

После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся на джипах по Чемальскому тракту. Конечная точка сегодняшнего маршрута - водопад Бельтертуюк. По дороге множество остановок в самых красивых местах реки Катунь. Увидим навесные мосты, петроглифы, скальные выступы и пороги, увидим знаменитый Ороктойский мост. Во время обеда устроим пикник и пробную рыбалку на хариуса.

Проживание: Гостиница, Элекмонар

4 день

Чуйский тракт

После завтрака отправляемся на Чуйский тракт в сторону границы с Монголией. Самая красивая дорога в нашей стране и одна из самых красивейших в мире. Виды которые увидим сегодня навсегда останутся в памяти участников. Будем ехать неспеша, делая остановки у достопримечательностей, на обзорных площадках и у местных рынков.

Проживание: Гостиница, Акташ

5 день

Гейзеровое озеро и Курайская степь

Утром после завтрака отправляемся на осмотр красивейшего Гейзерового озера у села Акташ. Глубина озера — около двух метров, диаметр — примерно 25-30 метров. Это всегда открытый в Космос земной глаз удивительного бирюзового цвета. После озера двигаемся дальше в район Курайской степи. Пообедав нас ждет одна из самых ярких дорог нашего тура - путь к альплагерю Актру. Долина Актру — уникальная природная достопримечательность Алтая, сохранившая свою первозданную красоту. Ее опоясывают величественные, покрытые ледниками и окутанные облаками горы. Окружающее пространство необыкновенным ароматом свежести наполняют древние кедры и лиственницы, а хрустально-звенящую тишину нарушают лишь щебет птиц, шелест ветвей и журчание реки Актуру. В это время в долине уже лежит снег, но по тропам еще можно спокойно бродить. По прибытии в Актру размещаемся в местном альп-лагере.

Проживание: Альп-лагерь Актру.

6 день

Актру, треккинг

Сегодня участников ждёт не сложный маршрут в сторону озера, которое расположилось у самого подножия вершины Актру. Маршрут сам не сложный и будет очень насыщенным и живописным. С каждым километром виды будут открываться лучше и красивее. Обед с пикником устроим на небольшом перевале у Бараньих лбов.

Проживание: Альп-лагерь Актру.

7 день

Алтайский Марс

После раннего завтрака спускаемся к Курайской степи от куда нас ждет путь на Марс. Алтайский Марс (Урочище Кызыл-Чин) - это не просто чудо природы, это горный артефакт, возвышающийся на 1800 м (на некоторых участках почти до 2 км) над уровнем моря. К вечеру возвращаемся в Чемальский район.

Проживание: Гостиница, Элекмонар.

8 день

Трансфер в аэропорт, вылет

После раннего завтрака отправляемся в аэропорт. Наш тур закончен, до новых встреч!

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вся программа: включая катание на квадроциклах. Сплав по реке на пакрафте или моторафтинг. Джиппинг
  • Питание 3-х разовое
  • Все трансферы
  • Проживание
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Специализируемся в outdoor туризме на природе и с 2013г. провели уже более 500 туров по России и ближайшему зарубежью, более 4 тыс довольных Клиентов. Имеем многолетний профессиональный опыт работы практически во всех регионах нашей страны. Зареегистрированный outdoor туроператор, работаем официально.

от 85 000 ₽ за человека