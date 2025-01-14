Описание тура
Путешествие будет проходить в самом сердце нашей страны - в Горном Алтае, регионе, который имеет многовековую историю и который стал священным для местных народов.
Джиппинг по самым красивым местам Горного Алтая. Программа с проживанием в гостиницах. Покатаемся на квадроциклах, сплавимся по реке на пакрафтах или устроим моторафтинг, увидим все самое интересное на Алтае в удивительных осенних красках.
Передвигаемся на наших подготовленных джипах Nissan Patrol.
Предоплата по туру 10 тыс. руб.
Программа тура по дням
Чемал
По прилету в Горно-Алтайск отправляемся на завтрак, где состоится общее знакомство с организаторами и всеми участниками. После завтрака отправляемся в Чемал - крупнейшее село, в окрестностях которого множество красивейших достопримечательностей. По прибытию в Чемал заселяемся в отеле и отправляемся на пешую экскурсию в район острова Патмос. Виды здесь удивительной красоты!
Проживание: Гостиница, Элекмонар
Сплав по реке и квадроциклы
Утром после завтрака отправляемся кататься на квадроциклах. В окрестностях Чемала много красивых трасс для квадро-бездорожья! Увидим массу красивых мест со стоянками и остановками. После обеда отправляемся на пакрафтинг (катание на легком пороге) или моторафтинг по бирюзовой Катуни.
Проживание: Гостиница, Элекмонар
Джиппинг по Чемальскому тракту
После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся на джипах по Чемальскому тракту. Конечная точка сегодняшнего маршрута - водопад Бельтертуюк. По дороге множество остановок в самых красивых местах реки Катунь. Увидим навесные мосты, петроглифы, скальные выступы и пороги, увидим знаменитый Ороктойский мост. Во время обеда устроим пикник и пробную рыбалку на хариуса.
Проживание: Гостиница, Элекмонар
Чуйский тракт
После завтрака отправляемся на Чуйский тракт в сторону границы с Монголией. Самая красивая дорога в нашей стране и одна из самых красивейших в мире. Виды которые увидим сегодня навсегда останутся в памяти участников. Будем ехать неспеша, делая остановки у достопримечательностей, на обзорных площадках и у местных рынков.
Проживание: Гостиница, Акташ
Гейзеровое озеро и Курайская степь
Утром после завтрака отправляемся на осмотр красивейшего Гейзерового озера у села Акташ. Глубина озера — около двух метров, диаметр — примерно 25-30 метров. Это всегда открытый в Космос земной глаз удивительного бирюзового цвета. После озера двигаемся дальше в район Курайской степи. Пообедав нас ждет одна из самых ярких дорог нашего тура - путь к альплагерю Актру. Долина Актру — уникальная природная достопримечательность Алтая, сохранившая свою первозданную красоту. Ее опоясывают величественные, покрытые ледниками и окутанные облаками горы. Окружающее пространство необыкновенным ароматом свежести наполняют древние кедры и лиственницы, а хрустально-звенящую тишину нарушают лишь щебет птиц, шелест ветвей и журчание реки Актуру. В это время в долине уже лежит снег, но по тропам еще можно спокойно бродить. По прибытии в Актру размещаемся в местном альп-лагере.
Проживание: Альп-лагерь Актру.
Актру, треккинг
Сегодня участников ждёт не сложный маршрут в сторону озера, которое расположилось у самого подножия вершины Актру. Маршрут сам не сложный и будет очень насыщенным и живописным. С каждым километром виды будут открываться лучше и красивее. Обед с пикником устроим на небольшом перевале у Бараньих лбов.
Проживание: Альп-лагерь Актру.
Проживание: База отдыха
Алтайский Марс
После раннего завтрака спускаемся к Курайской степи от куда нас ждет путь на Марс. Алтайский Марс (Урочище Кызыл-Чин) - это не просто чудо природы, это горный артефакт, возвышающийся на 1800 м (на некоторых участках почти до 2 км) над уровнем моря. К вечеру возвращаемся в Чемальский район.
Проживание: Гостиница, Элекмонар.
Трансфер в аэропорт, вылет
После раннего завтрака отправляемся в аэропорт. Наш тур закончен, до новых встреч!
Что включено
- Вся программа: включая катание на квадроциклах. Сплав по реке на пакрафте или моторафтинг. Джиппинг
- Питание 3-х разовое
- Все трансферы
- Проживание
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиаперелет