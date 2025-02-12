Вас ждет вкусный гастрономический обед – такого Вы нигде не пробовали! У вас останется много фотографий и лучшие впечатления от путешествия и знакомства с Алтаем.
Программа тура по дням
Заезд
Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайск тех, кто прилетает утренними рейсами.
Выезд с аэропорта в 11:00.
Если все гости прилетают пораньше, то как группа соберется – сразу и отправимся на курорт.
Переезд до курорта Белокуриха (в пути примерно 2,5 часа) и размещение в отеле.
Отель выбирается заранее, ниже программы есть предложение отель 4* и отель без*.
Расчетный час – 14:00.
Если Вы приезжаете раньше и будет свободный номер, то размещение сразу, в другом случае – придется немного подождать.
Важно! При заселении каждый гость оплачивает курортный сбор в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 29.07.2017 – 50 руб. /сутки.
Рядом с отелями находятся кафе, рестораны.
Цветущая долина и вкусный гастроужин
В этот день познакомим с цветущей долиной и уникальной площадкой отдыха –"Алтайское холмогорье".
Это территория здоровья и отдыха.
Площадка "Алтайское холмогорье" привлекает своей уютной территорией и гостеприимством.
Продукция из алтайских трав, которые тут выращивают и перерабатывают, очень полезна и востребована.
Прогуляемся по уникальному цветущему дендрарию.
Нашу группу встретит хозяин этой площадки и расскажет о развитии экологического направления.
А далее за душевной беседой продегустируем уникальные вкусные и полезные блюда, попробуем наливочки… все из местного!
Желающие могут тут же приобрести натуральные препараты от производителя, на площадке работает врач-консультант.
Знакомство с курортом Белокуриха
Сегодня запланирована ознакомительная экскурсия по курорту Белокуриха, на которой гости узнают об истории курорта, его инфраструктуре и интересных местах для самостоятельного осмотра.
Также будет возможность набрать целебной воды из источников.
Далее следует поездка на Горную Белокуриху - новый строящийся курорт, на месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Наверху гости посетят арт-объекты, музей “Андреевская слобода".
Доп. расходы: входные билеты в музей (250 руб.).
Обзорная экскурсия по горному Алтаю
Этот день интересный, так как начинается знакомство с Горным Алтаем.
Проедем примерно итого 360 км.
Сначала мы посетим Тавдинские пещеры, которые удивят своими извилистыми ходами и обзором с высоты птичьего полета.
Подъем к пещерам по организованным лестницам.
Для тех, кто не желает активно подвигаться – прекрасный вариант прогуляться до р. Катунь по сосновому бору.
Далее приятные эмоции – на моторафтах доезжаем через р. Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад.
По прилегающей территории к водопаду прыгают пушистые кролики.
А поездка на моторафтах – отличная эмоциональная прогулка! В с. Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос – храм на острове р. Катунь.
К нему пройдем по подвесному мостику.
А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе, откуда со смотровой площадки полюбуетесь на пейзажную долину реки Катунь. Обедать будем на маршруте в кафе, где прекрасно готовят.
Доплата за объекты: вход в пещеру – 500 рублей, моторафты – 1 200 рублей.
Свободный день
В этот день можно посетить оздоровительные процедуры, погулять по курорту.
Можно и посетить дополнительную экскурсию - Путешествие по Чуйскому тракту до Гейзерного озера.
Записаться на экскурсию можно у организаторов тура по приезду.
Экскурсия «Бийск купеческий». Музей В.М. Шукшина в с. Сростки
После завтрака выезжаем на экскурсию.
Первое, что посетим в этот день, это Родина В. М. Шукшина (примерно до которого 100 км. по хорошей дороге).
Село Сростки - это не только одно из старейших сел Алтайского края, это родина Василия Шукшина.
Он там родился, провел детство и юность.
Кинорежиссер, актер, сценарист, писатель, обладатель многочисленных премий и наград.
Не менее интересный и второй объект - историческое место г. Бийск, который начинается с миниатюрного Бикатунского острога, построенного в 1709 г. по велению Петра Великого. г. Бийск- современный город, которому присвоен статус Наукоград.
Познакомим с архитектурой купеческого города и кульминация экскурсии - Музей истории Алтайской духовной миссии, который является одним из излюбленных культурных пространств. Архиерейское подворье - точка притяжения гостей нашего края.
Обед в г. Бийске в ресторане - входит в стоимость программы.
Длительность экскурсии примерно 8 часов.
Точное время будет отражено в организационной программе.
Дополнительно - входы в музеи 500 руб.
Свободный день
Этот день также можно выделить для оздоровления или выбрать дополнительную экскурсию.
В воскресенье выезд утром (время обозначим заранее) - нужно подготовить багаж.
Отъезд
Выезд с курорта до аэропорта.
Время выезда как правило в 6:00.
Вы можете уточнить во время тура у Вашего личного менеджера про трансфер.
Если у Вас вылет позже, то мы дополнительно можем организовать для Вас индивидуальный трансфер (оплачивается отдельно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на курорте Белокуриха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Варианты размещения
|Гостиницы "Нео", “Гарант”
|Отели “Беловодье 4*”
|Место в двухместном номере
|44 400
|68 200
|Одноместное размещение
|69 600
|104 200
|Дополнительное место
|36 600
|42 300
Варианты проживания
Отель «Нео»
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.
Курортный СПА-Отель Беловодье
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Сопровождение-гид
- Экскурсии по программе
- Размещение в комфортном отеле
- Завтраки каждый день (со второго дня)
- Гастро-обед во второй день, обед в г. Бийске
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
- Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
- Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
- Питание на маршрутах (заезд в кафе)
- Оплата за экскурсионные объекты (в сумме примерно 2 450 рублей)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер, паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сколько человек в экскурсионной группе?
Максимальное количество может быть 40 человек, но в среднем группа набирается 18 человек.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.
Как организовано питание?
Питание в туре организовано: завтраки в отеле, обед – 4 день и 6 день Самостоятельно гости тура могут питаться в кафе, в которые завозим на маршруте, также в кафе, ресторанах города Белокуриха, Средний чек обеда/ужина 1000-1200рублей.