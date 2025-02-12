Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай

Комфортный отдых на курорте Белокуриха. Всего за неделю Вы увидите цветущий дендрарий, Камышлинский водопад, таинственный остров Патмос и окрестности с. Чемал. Познакомитесь с курортом Белокуриха и новым курортом – Белокуриха Горная.

Вас ждет вкусный гастрономический обед – такого Вы нигде не пробовали! У вас останется много фотографий и лучшие впечатления от путешествия и знакомства с Алтаем.
5
3 отзыва
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
Ближайшие даты:
8
июн15
июн22
июн29
июн6
июл13
июл20
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайск тех, кто прилетает утренними рейсами.

Выезд с аэропорта в 11:00.

Если все гости прилетают пораньше, то как группа соберется – сразу и отправимся на курорт.

Переезд до курорта Белокуриха (в пути примерно 2,5 часа) и размещение в отеле.

Отель выбирается заранее, ниже программы есть предложение отель 4* и отель без*.

Расчетный час – 14:00.

Если Вы приезжаете раньше и будет свободный номер, то размещение сразу, в другом случае – придется немного подождать.

Важно! При заселении каждый гость оплачивает курортный сбор в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 29.07.2017 – 50 руб. /сутки.

Рядом с отелями находятся кафе, рестораны.

ЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день

Цветущая долина и вкусный гастроужин

В этот день познакомим с цветущей долиной и уникальной площадкой отдыха –"Алтайское холмогорье".

Это территория здоровья и отдыха.

Площадка "Алтайское холмогорье" привлекает своей уютной территорией и гостеприимством.

Продукция из алтайских трав, которые тут выращивают и перерабатывают, очень полезна и востребована.

Прогуляемся по уникальному цветущему дендрарию.

Нашу группу встретит хозяин этой площадки и расскажет о развитии экологического направления.

А далее за душевной беседой продегустируем уникальные вкусные и полезные блюда, попробуем наливочки… все из местного!

Желающие могут тут же приобрести натуральные препараты от производителя, на площадке работает врач-консультант.

Цветущая долина и вкусный гастроужинЦветущая долина и вкусный гастроужинЦветущая долина и вкусный гастроужинЦветущая долина и вкусный гастроужин
3 день

Знакомство с курортом Белокуриха

Сегодня запланирована ознакомительная экскурсия по курорту Белокуриха, на которой гости узнают об истории курорта, его инфраструктуре и интересных местах для самостоятельного осмотра.

Также будет возможность набрать целебной воды из источников.

Далее следует поездка на Горную Белокуриху - новый строящийся курорт, на месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Наверху гости посетят арт-объекты, музей “Андреевская слобода".

Доп. расходы: входные билеты в музей (250 руб.).

Знакомство с курортом БелокурихаЗнакомство с курортом БелокурихаЗнакомство с курортом БелокурихаЗнакомство с курортом Белокуриха
4 день

Обзорная экскурсия по горному Алтаю

Этот день интересный, так как начинается знакомство с Горным Алтаем.

Проедем примерно итого 360 км.

Сначала мы посетим Тавдинские пещеры, которые удивят своими извилистыми ходами и обзором с высоты птичьего полета.

Подъем к пещерам по организованным лестницам.

Для тех, кто не желает активно подвигаться – прекрасный вариант прогуляться до р. Катунь по сосновому бору.

Далее приятные эмоции – на моторафтах доезжаем через р. Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад.

По прилегающей территории к водопаду прыгают пушистые кролики.

А поездка на моторафтах – отличная эмоциональная прогулка! В с. Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос – храм на острове р. Катунь.

К нему пройдем по подвесному мостику.

А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе, откуда со смотровой площадки полюбуетесь на пейзажную долину реки Катунь. Обедать будем на маршруте в кафе, где прекрасно готовят.

Доплата за объекты: вход в пещеру – 500 рублей, моторафты – 1 200 рублей.

Обзорная экскурсия по горному АлтаюОбзорная экскурсия по горному АлтаюОбзорная экскурсия по горному АлтаюОбзорная экскурсия по горному Алтаю
5 день

Свободный день

В этот день можно посетить оздоровительные процедуры, погулять по курорту.

Можно и посетить дополнительную экскурсию - Путешествие по Чуйскому тракту до Гейзерного озера.

Записаться на экскурсию можно у организаторов тура по приезду.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Экскурсия «Бийск купеческий». Музей В.М. Шукшина в с. Сростки

После завтрака выезжаем на экскурсию.

Первое, что посетим в этот день, это Родина В. М. Шукшина (примерно до которого 100 км. по хорошей дороге).

Село Сростки - это не только одно из старейших сел Алтайского края, это родина Василия Шукшина.

Он там родился, провел детство и юность.

Кинорежиссер, актер, сценарист, писатель, обладатель многочисленных премий и наград.

Не менее интересный и второй объект - историческое место г. Бийск, который начинается с миниатюрного Бикатунского острога, построенного в 1709 г. по велению Петра Великого. г. Бийск- современный город, которому присвоен статус Наукоград.

Познакомим с архитектурой купеческого города и кульминация экскурсии - Музей истории Алтайской духовной миссии, который является одним из излюбленных культурных пространств. Архиерейское подворье - точка притяжения гостей нашего края.

Обед в г. Бийске в ресторане - входит в стоимость программы.

Длительность экскурсии примерно 8 часов.

Точное время будет отражено в организационной программе.

Дополнительно - входы в музеи 500 руб.

7 день

Свободный день

Этот день также можно выделить для оздоровления или выбрать дополнительную экскурсию.

В воскресенье выезд утром (время обозначим заранее) - нужно подготовить багаж.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Отъезд

Выезд с курорта до аэропорта.

Время выезда как правило в 6:00.

Вы можете уточнить во время тура у Вашего личного менеджера про трансфер.

Если у Вас вылет позже, то мы дополнительно можем организовать для Вас индивидуальный трансфер (оплачивается отдельно).

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на курорте Белокуриха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Варианты размещенияГостиницы "Нео", “Гарант”Отели “Беловодье 4*”
Место в двухместном номере44 40068 200
Одноместное размещение69 600104 200
Дополнительное место36 60042 300
Для гостей проживающих в отеле Беловодье 4* бонус: разовое посещение аквапарка, разовое посещение солярия, соляная пещера ежедневно.

Варианты проживания

Отель «Нео»

7 ночей

Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.

Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.

Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.

Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»

Курортный СПА-Отель Беловодье

7 ночей

Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.

В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .

Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение-гид
  • Экскурсии по программе
  • Размещение в комфортном отеле
  • Завтраки каждый день (со второго дня)
  • Гастро-обед во второй день, обед в г. Бийске
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
  • Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
  • Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
  • Питание на маршрутах (заезд в кафе)
  • Оплата за экскурсионные объекты (в сумме примерно 2 450 рублей)
Место начала и завершения?
Г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер, паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Сколько человек в экскурсионной группе?

Максимальное количество может быть 40 человек, но в среднем группа набирается 18 человек.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.

Как организовано питание?

Питание в туре организовано: завтраки в отеле, обед – 4 день и 6 день Самостоятельно гости тура могут питаться в кафе, в которые завозим на маршруте, также в кафе, ресторанах города Белокуриха, Средний чек обеда/ужина 1000-1200рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
12 фев 2025
Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
В
12 янв 2025
Всё замечательно.
А
11 янв 2025
Всё на уровне: встреча, сопровождение во время тура. Замечательный гид Ирина.

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