Горный Алтай на джипах
Путешествие будет проходить в самом сердце нашей страны
«Джиппинг по самым красивым местам Горного Алтая»
1 мая в 10:00
17 окт в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: Г. Горно-Алтайск
24 мая в 10:00
31 мая в 10:00
152 800 ₽ за человека
Зимний джип-тур по Алтаю
Начало: Г. Горно-Алтайск
«После завтрака отправляемся на джипах в д»
8 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 154 800 ₽ за человека
