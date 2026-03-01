Мои заказы

Покататься на джипах в Чемале

Найдено 3 тура в категории «Джиппинг» в Чемале, цены от 85 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Горный Алтай на джипах
Джиппинг
8 дней
Горный Алтай на джипах
Путешествие будет проходить в самом сердце нашей страны
«Джиппинг по самым красивым местам Горного Алтая»
1 мая в 10:00
17 окт в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
7 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: Г. Горно-Алтайск
24 мая в 10:00
31 мая в 10:00
152 800 ₽ за человека
Зимний джип-тур по Алтаю
Джиппинг
На автобусе
Джип-туры
7 дней
2 отзыва
Зимний джип-тур по Алтаю
Начало: Г. Горно-Алтайск
«После завтрака отправляемся на джипах в д»
8 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 154 800 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Джиппинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Чемале
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Горный Алтай на джипах;
  2. Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар;
  3. Зимний джип-тур по Алтаю.
Какие места ещё посмотреть в Чемале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Алтайский Марс;
  2. Каменные грибы;
  3. Марсианские горы;
  4. Чуйский тракт;
  5. Остров Патмос.
Сколько стоит тур в Чемале в марте 2026
Сейчас в Чемале в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 тура от 85 000 до 154 800. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
