по Горному Алтаю и плато Укок, пеших походов по зимнему Байкалу, восхождения на гору Эльбрус, гору Белуха, г Найрамдал в Монголии. Я живу на Алтае, в городе Барнауле, и поэтому мои самые любимые туры это туры на Алтай, где я знаю множество маршрутов, на любой вкус и сезон. Люблю дикие места, где редко ступает нога обыкновенного туриста, где можно насладиться тишиной и покоем и прикоснуться к бесконечности мироздания. Люблю когда мои туристы не привязаны к комфортным отелям, и ради великолепных видов могут пожить пару дней и в палатках. Я их тех гидов, кто может заменить собой целую команду при необходимости. Я вожу все виды внедорожного транспорта, могу сделать заброску в самые удаленные локации Алтая, я и проводник, знаю все секретные тропы Алтая, и повар-мою кухню часто отмечают как изысканную). Увлекаюсь историей, психологией и эзотерикой, поэтому мы всегда найдем о чем поговорить с моими туристами. Мое внимание всегда на человека-мне хочется создать настроение которое меняет людей, оставить в их памяти ощущение волшебства и единения с природой. Мои путешествия для думающих людей любого возраста, для семей, люблю когда в походе есть дети-это мой шанс привить им любовь к природе и взрастить интерес к дальнейшим походам.