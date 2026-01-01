Лучшие горнолыжные курорты Алтая и Горной Шории за 7 дней

Описание тура

Увлекательный 7-дневный горнолыжный тур по лучшим горнолыжным курортам Горного Алтая и Горной Шории- Манжерок и Глк Телецкий и Шерегеш! Побывайте на лучших достопримечательностях Горного Алтая и попробуйте катание на лучших курортах России. Мой тур для тех, кому не любит засиживаться на одном месте и предпочитает динамику передвижений, впечатлений и эмоций! Мечтали побывать на Алтае зимой- добро пожаловать в мой тур! Телецкое Озеро, Голубые Глаза Катуни, Манжерок, сибирский чан в алтайскими травами на берегу Катуни-в программе тура! Еще не были в Шерегеше, но хотите посмотреть так ли он хорош, как говорят-это тоже про мой тур! Успеете исследовать все трассы и подъемники! Вы можете поехать с детьми или внуками или своей группой! Всем рад!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство, Голубые Глаза Катуни, сибирский чан

Встреча в аэропорту Барнаула (8.45) или Горно-Алтайска (до 12.00) и наш путь лежит в село Анос, где мы заселяемся в гостеприимный гостевой дом, отдыхаем после ночного перелета и идем на пешую прогулку до озер с названием Голубые Глаза Катуни, которые открываются только в зимнее время. Возвращаемся на базу, ужинаем и готовимся к вечерним водным процедурам в Сибирском Чане с лекарственными травами (42 градуса по Цельсию). Этот незабываемый опыт- украшение нашего тура.

2 день

Курорт Манжерок

После завтрака едем на горнолыжный комплекс Манжерок. Сейчас это современный развивающийся курорт с большим количеством трасс, закрытыми кабинками подъёмников, канатной дорогой, вечерним катанием и огромным гостиничным комплексом 5 звезд. Обедаем в кафе на горе и катаемся до вечера (по желанию). По приезду на базу ужин и баня (по желанию).

3 день

Переезд до Телецкого озера, Глк Телецкий

После завтрака покидаем с. Анос и едем до с. Иогач, которое стоит прямо на берегу Телецкого озера и заселяемся в гостевой дом на берегу озера. Обедаем и едем на Глк Телецкое, где знакомимся с курортом и его трассами. Есть детская трасса с детским лифтом для малышей, бугельная трасса и кресельный подъёмник. Катаемся, гуляем, знакомимся с озером, окрестностями, вечером лепим все вместе манты и идём в баню (по желанию).

4 день

Катание на Глк Телецкий, г. Кокуя

Сегодня у нас полноценный день на Глк Телецкое. Сразу после завтрака едем на Глк Телецкое, катаемся на лыжах, ставим детей на лыжи, поднимаемся по канатной дороге на вершину г. Кокуя, обедаем в кафе на вершине горы. Вечером ужин в огромной гостиной, варим глинтвейн и лимонады детям, играем в настольные игры.

5 день

Переезд в Шерегеш, знакомство с курортом

Утром после завтрака собираем вещи и отправляемся в дорогу. Нам предстоит переезд в горнолыжный курорт Шерегеш, который знаменит невероятным количеством снега и огромным разнообразием трасс. Здесь каждый найдет себе катание по душе- трассы есть и для новичков и черные трассы для асов катания. В районе обеда прибываем на место, быстро заселяемся в гостиницу, кушаем и катаемся остаток светового дня. Вечером собираемся в каминном зале и зажигаем камин, и ужинаем.

6 день

Катание в Шерегеше

Катаемся весь день в Шерегеше. По желанию кроме катания можно заказать снегоходные экскурсии, подняться на гору пешком на ски-турах (возьмем в аренду), к нашим услугам тюбинг и прочие зимние радости. На курорте есть кафе, бары, рестораны, ночные клубы, спа-комплексы и прочее. Вечером все вместе ужинаем и возможно идем в баню (по желанию).

7 день

Катание в Шерегеше, трансфер в Барнаул

Ну вот и заканчивается наше путешествие, после завтрака катаемся до обеда на горе, обедаем, собираем вещи и едем в обратный путь. Невероятно-красивая дорога никого не оставит равнодушным. Прибытие в Барнаул в 19-20 часов.

Внимание!!! Самостоятельное бронирование, в стоимость тура не входит!!!

Отлет из только из Барнаула!!! В Горно-Алтайск мы не возвращаемся.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту и все переезды по маршруту тура
  • Сопровождение гида по всему маршруту следования
  • Услуги инструктора по горным лыжам для начинающих (мои)
  • Питание (кроме питания в кафе во время переездов, когда у гида нет возможности приготовить) а именно включено: обед и ужин 1 день, завтрак + ужин 2-3-4-5-6 день, завтрак 7 день
  • Сибирский чан в 1 день тура
  • Гостиничное размещение по программе (2х-3х-местное) кроме размещения в Барнауле в 7 день тура
Что не входит в цену
  • Перелет до Га или Барнаула
  • За одноместное размещение
  • Обеды в кафе при переездах и днем на горе во время катания
  • Ски-пасс на катание
  • Аренда горнолыжного снаряжения
  • Аренда снегоходов и др. оборудования
О чём нужно знать до поездки

Возможно привезти свое снаряжение, но везде есть возможность проката. Кроме того могу взять в прокат в Барнауле для вас снаряжение если сообщите размер и требования к оборудованию.

Пожелания к путешественнику

Доброжелательность, вежливость с другими туристами

Визы
Не нужна для граждан Рф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Роман
Роман — Тревел-эксперт
Занимаюсь организацией путешествий с 2013 года, хотя в любительские и спортивные походы ходил с 2000 годов. Имею опыт спортивных походов 5 категории сложности, опыт прохождения и проведения зимних лыжных походов
по Горному Алтаю и плато Укок, пеших походов по зимнему Байкалу, восхождения на гору Эльбрус, гору Белуха, г Найрамдал в Монголии. Я живу на Алтае, в городе Барнауле, и поэтому мои самые любимые туры это туры на Алтай, где я знаю множество маршрутов, на любой вкус и сезон. Люблю дикие места, где редко ступает нога обыкновенного туриста, где можно насладиться тишиной и покоем и прикоснуться к бесконечности мироздания. Люблю когда мои туристы не привязаны к комфортным отелям, и ради великолепных видов могут пожить пару дней и в палатках. Я их тех гидов, кто может заменить собой целую команду при необходимости. Я вожу все виды внедорожного транспорта, могу сделать заброску в самые удаленные локации Алтая, я и проводник, знаю все секретные тропы Алтая, и повар-мою кухню часто отмечают как изысканную). Увлекаюсь историей, психологией и эзотерикой, поэтому мы всегда найдем о чем поговорить с моими туристами. Мое внимание всегда на человека-мне хочется создать настроение которое меняет людей, оставить в их памяти ощущение волшебства и единения с природой. Мои путешествия для думающих людей любого возраста, для семей, люблю когда в походе есть дети-это мой шанс привить им любовь к природе и взрастить интерес к дальнейшим походам.

Похожие туры на «Лучшие горнолыжные курорты Алтая и Горной Шории за 7 дней»

Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
7 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: Г. Горно-Алтайск
24 мая в 10:00
31 мая в 10:00
152 800 ₽ за человека
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
На автобусе
7 дней
2 отзыва
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
Начало: Г. Белокуриха
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 65 900 ₽ за человека
Золотой Алтай
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Золотой Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
18 июн в 10:00
2 июл в 10:00
от 104 300 ₽ за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
На автобусе
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
Конные туры
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
17 мая в 10:00
24 мая в 10:00
126 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Чемале
Все туры из Чемала
