Описание тура
Увлекательный 7-дневный горнолыжный тур по лучшим горнолыжным курортам Горного Алтая и Горной Шории- Манжерок и Глк Телецкий и Шерегеш! Побывайте на лучших достопримечательностях Горного Алтая и попробуйте катание на лучших курортах России. Мой тур для тех, кому не любит засиживаться на одном месте и предпочитает динамику передвижений, впечатлений и эмоций! Мечтали побывать на Алтае зимой- добро пожаловать в мой тур! Телецкое Озеро, Голубые Глаза Катуни, Манжерок, сибирский чан в алтайскими травами на берегу Катуни-в программе тура! Еще не были в Шерегеше, но хотите посмотреть так ли он хорош, как говорят-это тоже про мой тур! Успеете исследовать все трассы и подъемники! Вы можете поехать с детьми или внуками или своей группой! Всем рад!
Программа тура по дням
Знакомство, Голубые Глаза Катуни, сибирский чан
Встреча в аэропорту Барнаула (8.45) или Горно-Алтайска (до 12.00) и наш путь лежит в село Анос, где мы заселяемся в гостеприимный гостевой дом, отдыхаем после ночного перелета и идем на пешую прогулку до озер с названием Голубые Глаза Катуни, которые открываются только в зимнее время. Возвращаемся на базу, ужинаем и готовимся к вечерним водным процедурам в Сибирском Чане с лекарственными травами (42 градуса по Цельсию). Этот незабываемый опыт- украшение нашего тура.
Курорт Манжерок
После завтрака едем на горнолыжный комплекс Манжерок. Сейчас это современный развивающийся курорт с большим количеством трасс, закрытыми кабинками подъёмников, канатной дорогой, вечерним катанием и огромным гостиничным комплексом 5 звезд. Обедаем в кафе на горе и катаемся до вечера (по желанию). По приезду на базу ужин и баня (по желанию).
Переезд до Телецкого озера, Глк Телецкий
После завтрака покидаем с. Анос и едем до с. Иогач, которое стоит прямо на берегу Телецкого озера и заселяемся в гостевой дом на берегу озера. Обедаем и едем на Глк Телецкое, где знакомимся с курортом и его трассами. Есть детская трасса с детским лифтом для малышей, бугельная трасса и кресельный подъёмник. Катаемся, гуляем, знакомимся с озером, окрестностями, вечером лепим все вместе манты и идём в баню (по желанию).
Катание на Глк Телецкий, г. Кокуя
Сегодня у нас полноценный день на Глк Телецкое. Сразу после завтрака едем на Глк Телецкое, катаемся на лыжах, ставим детей на лыжи, поднимаемся по канатной дороге на вершину г. Кокуя, обедаем в кафе на вершине горы. Вечером ужин в огромной гостиной, варим глинтвейн и лимонады детям, играем в настольные игры.
Переезд в Шерегеш, знакомство с курортом
Утром после завтрака собираем вещи и отправляемся в дорогу. Нам предстоит переезд в горнолыжный курорт Шерегеш, который знаменит невероятным количеством снега и огромным разнообразием трасс. Здесь каждый найдет себе катание по душе- трассы есть и для новичков и черные трассы для асов катания. В районе обеда прибываем на место, быстро заселяемся в гостиницу, кушаем и катаемся остаток светового дня. Вечером собираемся в каминном зале и зажигаем камин, и ужинаем.
Катание в Шерегеше
Катаемся весь день в Шерегеше. По желанию кроме катания можно заказать снегоходные экскурсии, подняться на гору пешком на ски-турах (возьмем в аренду), к нашим услугам тюбинг и прочие зимние радости. На курорте есть кафе, бары, рестораны, ночные клубы, спа-комплексы и прочее. Вечером все вместе ужинаем и возможно идем в баню (по желанию).
Катание в Шерегеше, трансфер в Барнаул
Ну вот и заканчивается наше путешествие, после завтрака катаемся до обеда на горе, обедаем, собираем вещи и едем в обратный путь. Невероятно-красивая дорога никого не оставит равнодушным. Прибытие в Барнаул в 19-20 часов.
Внимание!!! Самостоятельное бронирование, в стоимость тура не входит!!!
Отлет из только из Барнаула!!! В Горно-Алтайск мы не возвращаемся.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и все переезды по маршруту тура
- Сопровождение гида по всему маршруту следования
- Услуги инструктора по горным лыжам для начинающих (мои)
- Питание (кроме питания в кафе во время переездов, когда у гида нет возможности приготовить) а именно включено: обед и ужин 1 день, завтрак + ужин 2-3-4-5-6 день, завтрак 7 день
- Сибирский чан в 1 день тура
- Гостиничное размещение по программе (2х-3х-местное) кроме размещения в Барнауле в 7 день тура
Что не входит в цену
- Перелет до Га или Барнаула
- За одноместное размещение
- Обеды в кафе при переездах и днем на горе во время катания
- Ски-пасс на катание
- Аренда горнолыжного снаряжения
- Аренда снегоходов и др. оборудования
О чём нужно знать до поездки
Возможно привезти свое снаряжение, но везде есть возможность проката. Кроме того могу взять в прокат в Барнауле для вас снаряжение если сообщите размер и требования к оборудованию.
Пожелания к путешественнику
Доброжелательность, вежливость с другими туристами