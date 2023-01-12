Вас ждут незабываемые ощущения и впечатления от таежной сказки на Алтае, зимних радостей и чистейшего горного воздуха! Тур проводится в любые даты под индивидуальный запрос для групп от 5-ти человек.
Программа тура по дням
Заезд. Ознакомительный выход на лошадях
Встречаемся в с. Элекмонар до обеда, размещаемся в деревенском гостевом доме и подкрепившись совершаем первый ознакомительный выезд на лошадях (выход назначаем на 12:00) вдоль села Элекмонар, а далее вглубь гор – к смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на храм окрестные горы, плато Барантал, устье реки Элекмонар и перспектива извилистой Катуни (конная прогулка длится около 4 часов).
После чаепития у костра – фото-время.
Специально для наших гостей мы оборудовали фотозону с качелями на фоне горных вершин!
Вдоволь напитав солнечных лучей и волшебных видов, выдвигаемся в обратный путь.
Дома вас уже ждут – горячая банька, треск дров в печи и рассказы инструктора про таежную жизнь.
Конная прогулка на Голубые озера
Сегодня Вас ожидает конная прогулка на легендарные Голубые озера.
Подъем в 8 утра, завтрак и в седло!
Необходимо прибыть к озерам к тому времени, кода лучи солнца достигнут водной глади, именно в этот момент озера приобретают свой необыкновенно сказочный цвет и предстают пред нами в полной красе!
На берегу одного из озер устраиваем обед у костра.
Желающие могут окунуться в изумрудные воды, ощутить бодрость духа.
Да-да, зимой!!!
Чем холоднее на улице – тем теплее купаться!
Говорят, что именно зимой воды озер обладают чудодейственной силой!
Вечером возвращение на базу, где после яркого, насыщенного впечатлениями – жаркая баня!
Киндерлинская пещера
Всадники уже достаточно подготовлены для того, чтобы совершить длительную прогулку в горы к Киндерлинской пещере.
Это красивейший грот на вершине горы, похожий на ноздри огромного дракона, когда-то уснувшего здесь вечным сном.
От пещеры открывается великолепный вид на горные массивы Высокогорья, где летом мы проводим конные походы.
Здесь же запланирован обед со шпикачками и горячим травяным алтайским чаем.
Во время этой прогулки вполне можно увидеть дикого зверя – косулю, лису, марала…
А на пути обратно – проскакать быстрым аллюром по прикатунским полям.
Вечером можно просто прогуляться по берегу красавицы Катунь!
Таёжная заимка
Сегодня день начнется со сборов – переезжаем на таёжную заимку.
Вдоль реки Куюм по извилистой лесной дороге участники конного тура отправятся в долину Сарыташ, где разместятся в уютном рубленом доме, чтобы продолжить свои приключения среди дикой зимней тайги Алтая.
Легенды, рассказы инструктора о быте местных жителей, охотничьи тайны, смешанные с ароматом глинтвейна, приготовленного на печи – такое завершение дня для романтиков!
Фотоохота на дикого зверя
Сегодня Вас ожидает конная прогулка – фотоохота на дикого зверя!
Проводится по аналогии с классической царской охотой – привязав неподалеку лошадей, участники рассаживаются по «номерам», а в это время команда инструкторов проводит загон зверя.
При таком виде фотоохоты, как правило, удача улыбается практически всем – вы сможете увидеть марала – легендарного оленя, обитающего исключительно в горах западной Сибири, или косулю в дикой, естественной для них среде обитания и ощутить себя настоящим участником охоты на Алтае!
Данное мероприятие можно объединить с поездкой на поляну Караташ, откуда открывается вид на Высокогорье или довериться выбору Вашего инструктора, который готов показать Вам самые живописные уголки этой местности.
Ночевка в этот день также запланирована на заимке Сарыташ.
Чудеса Чемальского тракта
Утром переезд на внедорожнике УАЗ до с. Элекмонар, откуда отправляемся на экскурсию к водопаду или "ледопаду" Чечкыш и другим чудесам Чемальского тракта.
Начнём с Еландинских порогов на реке Катунь – красивейшего места на участке Средней Катуни.
Оно является препятствием 3 категории сложности для любителей рафтинга.
Да-да, летом вы сможете пройти этот порог в водном туре!
Следующий пункт нашей программы: Куюсский грот – уникальный памятник истории Алтая – галерея петроглифов, наскальных рисунков, где изображены лоси, олени, козлы, фантастические хищники, антропоморфные фигуры.
Археологи относят их к эпохе Бронзы и насчитывают более 200 изображений.
Все животные изображены довольно реалистично, что очень редко встречается на Алтае.
В обратный путь, друзья!
Но это еще не конец наших приключений – впереди посещение Ороктойского моста – самого глубокого и при этом узкого места реки Катунь.
И, наконец, водопад Чечкыш – ледяной владыка ущелья Горных духов.
После посещения водопада желающие просто обязаны подняться на смотровую площадку над рекой Катунь!
На закате там особенно красиво!
По возвращении – шампанского за завершение отдыха!
Баня, ночевка в уже знакомом доме с. Элекмонар, а утром отправление домой.
Отъезд
В 6:30-7:00 утра микроавтобус увезет Вас в аэропорт г. Горно-Алтайск или мы поможем вам отправиться в Барнаул или Новосибирск на рейсовом автобусе до 10.30 утра.
Проживание
Тур предусматривает проживание в доме в с. Элекмонар и на таёжной заимке Кудибаш.
Варианты проживания
Гостевой дом «Маяк Алтая»
Обратите внимание! В доме живут пушистые и очаровательные котики.
- 5 отдельных комнат для размещения;
- душевая;
- туалет в доме;
- кухня, где можно самостоятельно приготовить шедевр кулинарного искусства для себя и друзей;
- просторная столовая, где можно расположиться на время трапезы;
- гостиная - для отдыха после трапезы с возможностью совместно посмотреть фотографии на большом экране;
- огромный балкон, откуда наши гости любят наблюдать за надвигающейся грозой или звездным небом;
- бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.
На приусадебном участке:
- баня с отдельной парилкой (веники прилагаются);
- двухместный деревенский санузел;
- контактный мини-зоопарк, где обитают гуси, утки, кролики и куры с подрастающим поколением.
Таежная заимка
Это один небольшой дом с двухэтажными кроватями, 2-хместными всего на 8 чел., печкой, умывальником, столом. Туалет в 50 метрах по снежной тропинке. Для путешественников любящих приключения, несмотря на отсутствие некоторого комфорта. Вокруг дикая тайга, горы, звезды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в доме с. Элекмонар
- Проживание на таёжной заимке
- Баня, согласно программе тура
- Транспортное обслуживание, согласно программе тура
- Экскурсионное обслуживание, согласно программе тура
- Сопровождение гида-инструктора
- Аренда лошадей и необходимого снаряжения (сёдла строевые-кавалерийские)
- Питание: завтрак, ужин - домашнее на базе / обед-пикник на маршруте
- Страховка
- Трансфер от г. Горно-Алтайск и обратно
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Личные расходы
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- деньги наличными (практически везде в Республике Алтай оплатить покупку можно картой или через приложение, но сбои всё ещё случаются, без наличных – никак);
- телефон и зарядное устройство (портативное зарядное устройство);
- фотоаппарат;
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшой рюкзак (не более 30х30см) или сумка на пояс (чтобы под рукой всегда были бутылка воды, телефон/камера, салфетки);
- зубная щетка и паста;
- гигиеническая помада;
- шампунь (можно заменить мылом);
- влажные салфетки;
- расческа;
- антибактериальный крем;
- солнцезащитный крем;
- защитный бальзам от ветра и холода и др.;
- Основное правило выбора одежды - многослойность!
- нательное белье (желательно термо);
- кофта с высоким горлом/водолазка;
- флисовая кофта/свитер с горлом;
- зимняя куртка на синтепоне (не горнолыжная! т. к. они рассчитаны на высокую активность, а на лошади верхом мы более статичны, особенно, когда идем шагом);
- флисовые треники/термобелье (в них можно ходить и в гостевом доме)
- штаны на синтепоне (никаких брюк для верховой езды! НО, их можно поддевать под штаны на синтепоне - как нижние штаны);
- термо/шерстяные носки (в дополнение к обычным носкам)
- перчатки, варежки, легкая шапка / теплый шарф / бафф;
- домашняя одежда;
- одежда для сна;
- высокая теплая обувь которой вы не замёрзнете в статичном положении при температуре -10);
- гамаши (фонарики, если нет высокой обуви);
- тапочки/шлепанцы (ходить в доме / дойти до бани);
- туристическая сидушка (хоба, “подпопник”);
- солнцезащитные очки;
- нож с открывалкой;
- термос или термокружка;
- грелки для ног/рук;
- красивое платье (для красивых фото);
- плавки/купальник (для желающих искупаться в голубых озёрах).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничения по участию в конном туре?
Дорогие друзья, мы рады видеть абсолютно всех в конном туре, но вынуждены установить следующие ограничения:
В конный тур не допускаются:
- дети младше 12 лет;
- люди старше 65 лет;
- беременные женщины;
Не рекомендуется участие:
- людям в плохой физической форме;
- людям с весом более 90 кг;
- людям с хроническими заболеваниями / мед. противопоказаниями;
P.S. если вы относитесь к одной из данных категорий, то мы готовы рассмотреть вашу заявку индивидуально
Как вести себя с лошадьми и инструкторами?
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко.
В колонне лошади движутся самостоятельно одна за другой. Это для них привычное дело, тропы они знают хорошо.
Задача всадника только:
держать дистанцию между лошадьми (не слишком далеко и не слишком близко);
в некоторых случаях, сидя верхом на лошади, отталкиваться рукой от стволов деревьев и беречь голову от низких веток; не ездить через кусты;
строго следовать тропой, выбранной инструктором, и не заходить в опасные места: крутые откосы, в глубокие места рек;
не давать лошади прыгать с камней.
Лошадь – большое и мощное животное.
Следите, чтобы она случайно не наступила вам на ногу.
Подходить к лошади СЗАДИ НЕЛЬЗЯ!
Наши лошади спокойны, но все же они – ЛОШАДИ:) Могут испугаться и лягнуть.
Сделав запланированную или вынужденную остановку в пути, не отпускайте лошадь.
Её необходимо привязать или попросить инструктора / товарища подержать.
Алтайских лошадок следует привязывать не за повод, а за чембур – специальную верёвку. Чембур также используется для того, чтобы подгонять лошадь или вести её «в поводу».
Очень важно соблюдать дистанцию между лошадками и не отставать.
Дистанция должна быть Во время перехода следите за своими ощущениями.
Если чувствуете, что седло «уезжает» влево / вправо / вперёд / назад - незамедлительно сообщите инструктору.
Следите за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины).
Если что-то увидели – сообщайте инструктору.
Лошадь – ваш лучший друг, товарищ и брат во время похода.
Постарайтесь установить с ней контакт.
Чтобы вы друг другу доверяли и между вами появилось взаимопонимание – разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте и т. д. Достоверно известно – лошади такое внимание очень приятно!
Как вести себя с инструктором?
Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты и беспрекословно выполнять рекомендации инструктора, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:
Предупреждайте инструктора о том, что уходите со стоянки (например, чтобы пойти погулять, пофотографировать и т. д.). Обязательно сообщите какое приблизительно время вы планируете отсутствовать и в какую сторону собираетесь идти;
Выполняйте все указания инструктора во время перехода;
Не обижайтесь и не сердитесь на инструктора, когда он даёт объективные рекомендации.
Будет ли сотовая связь?
В пределах с. Элекмонар стабильно работают мобильные операторы Билайн, Мегафон и МТС. В нашем штабе вполне успешно работает Wi-Fi.
Как добраться?
Через г. Горно-Алтайск.
Шаг 1. Заходите на любой удобный для вас сайт по приобретению авиабилетов и покупаете билеты по направлению до Горно-Алтайска (мы поможем Вам заранее подобрать авиабилеты).
Шаг 2. Прилетаете в Горно-Алтайск и звоните организатору и в течение 5 минут вас встречают у входа в аэропорт.
Стоимость трансфера из г. Горно-Алтайск в с. Элекмонар и обратно уже включена в стоимость тура.
Шаг 3. Через час вы уже в уютном гостевом доме "Маяк Алтая" пьёте чаёк и готовитесь к путешествию.
Шаг за шагом. Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором).
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождём и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
Через г. Барнаул (без пересадок).
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Чемал (~ 1300 р.).
Шаг 4. Дорога из Барнаула до Элекмонара занимает приблизительно 4,5 часа.
Когда автобус/маршрутное такси прибудет в с. Майма, которое граничит с городом Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организатору и сообщите ваше местоположение.
Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
Через г. Барнаул (с пересадкой в г. Горно-Алтайске).
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Горно-Алтайск (~ 650 р.).
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус / берёте такси / садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала, звоните организатору и сообщаете о том, что выехали.
Шаг 6. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка!
Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором) Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
Через г. Новосибирск (без пересадок)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном автобусе доезжаете до Ж/Д вокзала. Филиал автовокзала расположен на привокзальной площади недалеко от Ж/Д вокзала.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус, следующий по маршруту: Новосибирск – Чемал (~ 2200 р.).
Шаг 4. Дорога из Новосибирска до Элекмонара занимает приблизительно 9 часов. Когда автобус прибудет в Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организатору и сообщите ваше местоположение.
Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в Элекмонаре на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.
Какие седла на конном маршруте?
Седла на маршрутах исключительно строевые. Иначе говоря - кавалерийские.
Выбор модели седла связан с тем, что лошади везут не только всадников, но и багаж + групповые продукты и снаряжение. А именно на таком седле груз распределяется по всей плоскости спины лошади, что минимизирует травмирование и облегчает нагрузку.
Можно ли заказать индивидуальный тур?
Тур проводится в любые даты под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек. Для индивидуальных групп возможно сокращение/изменение программы, соответственно, будет произведен перерасчет.
Можно ли в тур с собакой?
Можно, но важно, чтобы собака была хорошо физически развита и могла в день проходить до 25 км рядом с лошадьми, учитывая зимнее время.