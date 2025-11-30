Мои заказы

Осенний Алтай. Всё включено

Осень – это то время, когда можно посетить основные достопримечательности региона и при этом не быть участниками толчеи.

Во время тура Вы вдоволь насладитесь Величием Алтайских гор, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях, и передвигаясь на автомобиле.
Осенний Алтай. Всё включено
Осенний Алтай. Всё включеноФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осенний Алтай. Всё включеноФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
31
авг7
сен14
сен21
сен28
сен

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Национальный музей им. Анохина

Прибытие до места начала тура (согласно выбранному трансферу).

Размещение в номерах согласно выбранной категории.

Сбор группы.

Прибытие в экоотель «Таёжник».

Для тех, кто приезжает в экоотель «Таёжник» до 10:30, завтрак в кафе на территории экоотеля «Таёжник».

Заселение в номера согласно выбранной категории размещения в 14:00.

Обед в кафе экоотеля «Таёжник».

Экскурсия в Национальный музей им. Анохина.

Национальный музей Республики Алтай расположен в столице региона городе Горно-Алтайске.

В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения.

Центральная экспозиция — захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.

В завершении экскурсии вас ждет этно-музей Аил.

Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.

Ужин в кафе «Таёжник».

Авто: 66 км.

Заезд. Национальный музей им. Анохина
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Камышлинский водопад. Тавдинские пещеры

Завтрак в кафе на территории экоотеля «Таёжник».

В этот день туристы совершат экскурсию на моторных лодках по реке Катунь к Камышлинскому водопаду, прогуляются по берегу Катуни, наслаждаясь насыщено-бирюзовым цветом воды.

Моторафтинг не оставит равнодушным никого из участников!

Обед в кафе.

Тавдинские пещеры.

Парк Рериха и смотровая площадка с видом на долину реки

Ужин в кафе «Таёжник».

Авто: 80 км. Моторная лодка: 3 км. Пешком: 4 км.

Камышлинский водопад. Тавдинские пещеры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Легенды Чуйского тракта. Петроглифы

Экскурсия «Были и легенды Чуйского тракта».

Ранний завтрак в кафе.

Выезд на экскурсию.

Чуйский тракт — сегодня это крупнейшая федеральная трасса, связывающая Россию и Монголию.

Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт, по ней шли торговые караваны с востока в Россию и обратно.

Подробнее с историей уникального тракта вы познакомитесь во время экскурсии.

В ходе экскурсии вас ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта.

Вы узнаете историю строительства дороги, вошедшей в список 10 самых красивых дорог мира, увидите гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладитесь великолепием Каракольской долины, посетите памятник алтайскому суслику, ощутите захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидите Катунские террассы, место слияния рек Чуя и Катунь, узнаете, насколько может быть бирюзовой вода в главной реке Горного Алтая.

Обед в кафе.

Посещение петроглифического комплекса «Калбак-Таш».

Возвращение в отель.

Авто: 500 км. Пешком 2 км.

Легенды Чуйского тракта. Петроглифы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Чемал. Остров Патмос. Че-Чкыш. Ороктойский мост

Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.

С конца 19 века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России.

Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию солнца и уникальному составу воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, что благотворно влияет на нервную систему человека.

Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: «козья тропка», ворота Сартакпая, храм Иоанна Богослова на о. Патмос.

Обед в кафе с. Чемал.

Переезд в урочище Че-Чкыш — узкое горное ущелье, по дну которого течёт одноимённый ручей.

Склоны ущелья представляют собой отвесные известняковые скалы высотой до 100-150 метров.

Переезд к Ороктойскому мосту, который соединяет два берега реки Катунь, одно из самых узких мест реки, под мостом расположены пороги Тельдекпень.

Возвращение в отель.

Завершающий ужин.

Авто: 210 км. Пешком: 2 км.

Чемал. Остров Патмос. Че-Чкыш. Ороктойский мост
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отъезд

Выезд.

Завтрак в кафе на территории экоотеля «Таёжник».

Освобождение номеров до 11:00.

Выезд согласно выбранного варианта доставки.

В аэропорт г. Горно-Алтайска к рейсу самолета, время группового выезда оговаривается накануне выезда, туристы, которые хотят уехать вне группового трансфера, оплачивают его отдельно.

За дополнительную плату: в этот день мы можем организовать для наших гостей сплав по нижнему участку реки Катунь продолжительностью от 1 часа до 3 часов на воде.

Также есть возможность попробовать свои силы в верховой езде во время конной прогулки.

Обед и ужин в стоимость не входит.

Проживание

Тур предусматривает проживание в номерах категории «Стандарт» и «Стандарт плюс» в экоотеле «Таёжник».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории номера, руб:

СтандартСтандарт плюс
Двухместное размещение74 90077 900
Одноместное размещение98 000102 000
Трехместное размещение (по одной заявке)-73 000

Варианты проживания

Туркомплекс «Таежник» или аналогичный

4 ночи

Отель расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.

Категория «Стандарт плюс»

Благоустроенные номера площадью 16 м².

В номере: двуспальная или две 1,5 спальные кровати + доп. место (раскладной диван), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-холодильник, чайник, чайные пары, фен.

Категория «Стандарт»

Благоустроенные номера на возвышенности 12 м².

В номере: две односпальные кровати, полный санузел с душевой, набор полотенец, чайник, чайные пары, мини-холодильник, фен.

Туркомплекс «Таежник» или аналогичный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трехразовое питание (в кафе) с завтрака в день начала тура по завтрак в день выезда
  • Перевозки согласно программе тура на комфортном авто туркласса
  • Оплата проживания в отеле Таёжник
  • Моторные лодки
  • Работа гида
  • Оплата входных билетов за посещение экскурсионных объектов
  • Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула / г. Горно-Алтайска / г. Новосибирска и обратно
  • Доставка до места начала тура и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу тура
Место начала и завершения?
С. Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
  2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
  3. Удобная обувь (кроссовки, кеды). Обувь не должна быть новой и тереть
  4. Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных.
  5. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно:
    • толстовка или свитер;
    • шапочка;
    • теплые носки;
    • утепленные брюки или что-то, чтобы надеть под брюки.
  6. Удобная верхняя одежда:
    • брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности;
    • не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
  7. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
  8. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  9. Майки или футболки — 2-3 штуки (или что-то подобное).
  10. Легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце).
  11. Средства личной гигиены.
  12. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
  13. Средства фото-, видеофиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
Организация трансфера

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до экоотеля «Таёжник» (туда-обратно) в подарок при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска

В обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура. Если туристские автобусы не ходят в нужный вам день — билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайтах, осуществляющих продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск — Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у экоотеля Таёжник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж/д вокзала — 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.

Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал — Новосибирск, время отъезда от т/к Таёжник — 22:40-23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таёжник. Время прибытия в Новосибирск — 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча на ж/д вокзале г. Барнаула с 7:00 до 8:00 утра. В случае, если вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он вас заберет, если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.

Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с вами.

Машины не отправляются на маршрут, не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолётов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).

В случае опоздания самолёта на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, ваши контактные данные передаются водителю другой машины, и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: включайте свои телефоны сразу после посадки самолёта, чтобы водители смогли с вами связаться, и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из экоотеля Таёжник осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30–11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: от 2100 руб. из аэропорта Барнаула до Таёжника в одну сторону; от 1800 руб. от ж/д вокзала до Таёжника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера — от 9000 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолётов. Просим вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, не звонком), чтобы мы вас могли своевременно встречать.

О том, какой автомобиль будет вас встречать, мы известим вас сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелёта.

Убедительная просьба: включайте свои телефоны сразу после посадки самолёта, чтобы водители смогли с вами связаться, и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те, кто прилетел раньше, будут ожидать посадки следующего самолёта и туристов, прибывающих на нем.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Внимание! За один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает, поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем.

Тем, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска, контакты водителя и номер водителя высылаются непосредственно перед прилетом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

