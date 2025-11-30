Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до экоотеля «Таёжник» (туда-обратно) в подарок при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска

В обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура. Если туристские автобусы не ходят в нужный вам день — билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайтах, осуществляющих продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск — Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у экоотеля Таёжник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж/д вокзала — 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.

Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал — Новосибирск, время отъезда от т/к Таёжник — 22:40-23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таёжник. Время прибытия в Новосибирск — 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча на ж/д вокзале г. Барнаула с 7:00 до 8:00 утра. В случае, если вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он вас заберет, если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.

Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с вами.

Машины не отправляются на маршрут, не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолётов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).

В случае опоздания самолёта на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, ваши контактные данные передаются водителю другой машины, и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: включайте свои телефоны сразу после посадки самолёта, чтобы водители смогли с вами связаться, и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из экоотеля Таёжник осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30–11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: от 2100 руб. из аэропорта Барнаула до Таёжника в одну сторону; от 1800 руб. от ж/д вокзала до Таёжника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера — от 9000 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолётов. Просим вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, не звонком), чтобы мы вас могли своевременно встречать.

О том, какой автомобиль будет вас встречать, мы известим вас сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелёта.

Групповой трансфер означает, что если вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те, кто прилетел раньше, будут ожидать посадки следующего самолёта и туристов, прибывающих на нем.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Внимание! За один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает, поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем.

Тем, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска, контакты водителя и номер водителя высылаются непосредственно перед прилетом.