Во время тура Вы вдоволь насладитесь Величием Алтайских гор, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях, и передвигаясь на автомобиле.
Программа тура по дням
Заезд. Национальный музей им. Анохина
Прибытие до места начала тура (согласно выбранному трансферу).
Размещение в номерах согласно выбранной категории.
Сбор группы.
Прибытие в экоотель «Таёжник».
Для тех, кто приезжает в экоотель «Таёжник» до 10:30, завтрак в кафе на территории экоотеля «Таёжник».
Заселение в номера согласно выбранной категории размещения в 14:00.
Обед в кафе экоотеля «Таёжник».
Экскурсия в Национальный музей им. Анохина.
Национальный музей Республики Алтай расположен в столице региона городе Горно-Алтайске.
В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения.
Центральная экспозиция — захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.
В завершении экскурсии вас ждет этно-музей Аил.
Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.
Ужин в кафе «Таёжник».
Авто: 66 км.
Камышлинский водопад. Тавдинские пещеры
Завтрак в кафе на территории экоотеля «Таёжник».
В этот день туристы совершат экскурсию на моторных лодках по реке Катунь к Камышлинскому водопаду, прогуляются по берегу Катуни, наслаждаясь насыщено-бирюзовым цветом воды.
Моторафтинг не оставит равнодушным никого из участников!
Обед в кафе.
Тавдинские пещеры.
Парк Рериха и смотровая площадка с видом на долину реки
Ужин в кафе «Таёжник».
Авто: 80 км. Моторная лодка: 3 км. Пешком: 4 км.
Легенды Чуйского тракта. Петроглифы
Экскурсия «Были и легенды Чуйского тракта».
Ранний завтрак в кафе.
Выезд на экскурсию.
Чуйский тракт — сегодня это крупнейшая федеральная трасса, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт, по ней шли торговые караваны с востока в Россию и обратно.
Подробнее с историей уникального тракта вы познакомитесь во время экскурсии.
В ходе экскурсии вас ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта.
Вы узнаете историю строительства дороги, вошедшей в список 10 самых красивых дорог мира, увидите гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладитесь великолепием Каракольской долины, посетите памятник алтайскому суслику, ощутите захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидите Катунские террассы, место слияния рек Чуя и Катунь, узнаете, насколько может быть бирюзовой вода в главной реке Горного Алтая.
Обед в кафе.
Посещение петроглифического комплекса «Калбак-Таш».
Возвращение в отель.
Авто: 500 км. Пешком 2 км.
Чемал. Остров Патмос. Че-Чкыш. Ороктойский мост
Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.
С конца 19 века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России.
Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию солнца и уникальному составу воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, что благотворно влияет на нервную систему человека.
Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: «козья тропка», ворота Сартакпая, храм Иоанна Богослова на о. Патмос.
Обед в кафе с. Чемал.
Переезд в урочище Че-Чкыш — узкое горное ущелье, по дну которого течёт одноимённый ручей.
Склоны ущелья представляют собой отвесные известняковые скалы высотой до 100-150 метров.
Переезд к Ороктойскому мосту, который соединяет два берега реки Катунь, одно из самых узких мест реки, под мостом расположены пороги Тельдекпень.
Возвращение в отель.
Завершающий ужин.
Авто: 210 км. Пешком: 2 км.
Отъезд
Выезд.
Завтрак в кафе на территории экоотеля «Таёжник».
Освобождение номеров до 11:00.
Выезд согласно выбранного варианта доставки.
В аэропорт г. Горно-Алтайска к рейсу самолета, время группового выезда оговаривается накануне выезда, туристы, которые хотят уехать вне группового трансфера, оплачивают его отдельно.
За дополнительную плату: в этот день мы можем организовать для наших гостей сплав по нижнему участку реки Катунь продолжительностью от 1 часа до 3 часов на воде.
Также есть возможность попробовать свои силы в верховой езде во время конной прогулки.
Обед и ужин в стоимость не входит.
Проживание
Тур предусматривает проживание в номерах категории «Стандарт» и «Стандарт плюс» в экоотеле «Таёжник».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории номера, руб:
|Стандарт
|Стандарт плюс
|Двухместное размещение
|74 900
|77 900
|Одноместное размещение
|98 000
|102 000
|Трехместное размещение (по одной заявке)
|-
|73 000
Варианты проживания
Туркомплекс «Таежник» или аналогичный
Отель расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Категория «Стандарт плюс»
Благоустроенные номера площадью 16 м².
В номере: двуспальная или две 1,5 спальные кровати + доп. место (раскладной диван), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-холодильник, чайник, чайные пары, фен.
Категория «Стандарт»
Благоустроенные номера на возвышенности 12 м².
В номере: две односпальные кровати, полный санузел с душевой, набор полотенец, чайник, чайные пары, мини-холодильник, фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание (в кафе) с завтрака в день начала тура по завтрак в день выезда
- Перевозки согласно программе тура на комфортном авто туркласса
- Оплата проживания в отеле Таёжник
- Моторные лодки
- Работа гида
- Оплата входных билетов за посещение экскурсионных объектов
- Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула / г. Горно-Алтайска / г. Новосибирска и обратно
- Доставка до места начала тура и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Дополнительные услуги, не включенные в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
- Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
- Удобная обувь (кроссовки, кеды). Обувь не должна быть новой и тереть
- Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных.
- Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно:
- толстовка или свитер;
- шапочка;
- теплые носки;
- утепленные брюки или что-то, чтобы надеть под брюки.
- Удобная верхняя одежда:
- брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности;
- не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Майки или футболки — 2-3 штуки (или что-то подобное).
- Легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце).
- Средства личной гигиены.
- Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
- Средства фото-, видеофиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
Организация трансфера
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до экоотеля «Таёжник» (туда-обратно) в подарок при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска
В обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура. Если туристские автобусы не ходят в нужный вам день — билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайтах, осуществляющих продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск — Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у экоотеля Таёжник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж/д вокзала — 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал — Новосибирск, время отъезда от т/к Таёжник — 22:40-23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таёжник. Время прибытия в Новосибирск — 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча на ж/д вокзале г. Барнаула с 7:00 до 8:00 утра. В случае, если вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он вас заберет, если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с вами.
Машины не отправляются на маршрут, не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолётов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолёта на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, ваши контактные данные передаются водителю другой машины, и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: включайте свои телефоны сразу после посадки самолёта, чтобы водители смогли с вами связаться, и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из экоотеля Таёжник осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30–11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: от 2100 руб. из аэропорта Барнаула до Таёжника в одну сторону; от 1800 руб. от ж/д вокзала до Таёжника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера — от 9000 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолётов. Просим вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, не звонком), чтобы мы вас могли своевременно встречать.
О том, какой автомобиль будет вас встречать, мы известим вас сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелёта.
Убедительная просьба: включайте свои телефоны сразу после посадки самолёта, чтобы водители смогли с вами связаться, и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те, кто прилетел раньше, будут ожидать посадки следующего самолёта и туристов, прибывающих на нем.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает, поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем.
Тем, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска, контакты водителя и номер водителя высылаются непосредственно перед прилетом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.