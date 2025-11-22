Мои заказы

Горящие туры – туры в Чемале

Найдено 4 тура в категории «Горящие туры» в Чемале, цены от 77 000 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Зимний Алтай
На автобусе
6 дней
2 отзыва
Зимний Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
2 янв в 10:00
90 600 ₽ за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
На автобусе
Конные прогулки
10 дней
-
14%
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
17 мая в 10:00
24 мая в 10:00
119 900 ₽139 000 ₽ за человека
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
На автобусе
10 дней
-
12%
3 отзыва
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
119 900 ₽137 000 ₽ за человека
Оздоровительный тур по Алтаю
На автобусе
10 дней
-
13%
3 отзыва
Оздоровительный тур по Алтаю
Начало: Г. Барнаул
27 апр в 10:00
30 апр в 10:00
от 77 000 ₽89 000 ₽ за человека

