Зимний Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
2 янв в 10:00
90 600 ₽ за человека
-
14%
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
17 мая в 10:00
24 мая в 10:00
119 900 ₽
139 000 ₽ за человека
-
12%
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
119 900 ₽
137 000 ₽ за человека
-
13%
Оздоровительный тур по Алтаю
Начало: Г. Барнаул
27 апр в 10:00
30 апр в 10:00
от 77 000 ₽
89 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Горящие туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Чемале
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Чемале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Чемале в ноябре 2025
Сейчас в Чемале в категории "Горящие туры" можно забронировать 4 тура от 77 000 до 119 900 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Чемале на 2025 год по теме «Горящие туры», 11 ⭐ отзывов, цены от 77000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь