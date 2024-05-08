Авторские 5-дневные туры в Чемал

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Чемале, цены от 54 700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Новогоднее волшебство Алтая
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Новогоднее волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
29 дек в 10:00
от 54 700 ₽ за человека
Рождественское волшебство Алтая
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Рождественское волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
2 янв в 10:00
54 700 ₽ за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
На автобусе
Конные прогулки
5 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
59 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
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    (микроавтобус Мерседес), гостиничный комплекс "Кедр" и команда гостей "Соотечественники". Ожидание не равно реальность. Но! Все зависит от того, что ждать от путешествия. Да, оно было не таким, как представлялось. Оно было совершенно другим, но не менее захватывающим! Мы, с сестрой, оставив дома мужей, детей, собак, оторвались на сколько могли - веселились, покупали, что понравилось, впитывали воздух, солнце, дождь, снег. Нам было весело, интересно. Собралась отличная команда и супер гид Николай. Ему отдельная огромная благодарность за то, что не давал скучать, за знание самых лучших инста-камней, запил видосиков и кучу-кучу интересных мест, историй и легенд:))) Менялись маршруты по ходу смены погоды! Всё было во время! И рафтинг, и прогулка верхом, и вершина со снегом. Даже нашли цветущий маральник в пасмурный день! Пять дней пролетели на одном дыхании. Собирались жить в кемпинге в лесу, но поселили в гостиничный комплекс в середине населенного пункта. Но, отличные виды из окна. Гулять по населенному пункту даже времени не было. График посещений разных мест был очень плотный, просто не успевали выдохнуть. Поэтому качественный душ и отдых, отменная домашняя кухня были как нельзя кстати.

    Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай
  • С
    Светлана
    20 мая 2023
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Тур по Горному Алтаю очень понравился своим разнообразием и интересными местами, которые мы посетили. Отдельную благодарность хочу выразить нашим ГИДам:
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    Николаю, Никите и Милене, за их профессионализм, глубокое уважение и почтение к этой земле, за интересные рассказы, легенды и сказания!!! Своим отношением к этому краю они лишний раз дали повод вновь сюда вернуться, посетить новые, неизведанные места!

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Чемале
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогоднее волшебство Алтая
  2. Рождественское волшебство Алтая
  3. Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Какие места ещё посмотреть в Чемале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Алтайский Марс
  2. Чуйский тракт
  3. Марсианские горы
  4. Остров Патмос
  5. Каменные грибы
Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 54 700 до 59 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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