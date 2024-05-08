Новогоднее волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
29 дек в 10:00
от 54 700 ₽ за человека
Рождественское волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
2 янв в 10:00
54 700 ₽ за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
59 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина8 мая 2024Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
- ААнастасия5 мая 2024Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
- ССветлана20 мая 2023Тур по Горному Алтаю очень понравился своим разнообразием и интересными местами, которые мы посетили. Отдельную благодарность хочу выразить нашим ГИДам:
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «5-дневные туры»
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