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люди, рожденные для особых целей, кропотливо искали закономерности, связывая теорию с практикой. 7 Институтов в составе научного центра РАН на территории города - такое на востоке Подмосковья вы точно не найдете! Экскурсовод Елена крайне приятная девушка, научный сотрудник, которая бонусом к экскурсии готова отвечать на все вопросы о науке и городке, который хорошо знает. Мы попросили провести нашу прогулку на машине (в виду погодных условий), в рабочий день вечером и нашли с ней удобное решение. Все объекты подсвечиваются, ухожены, если угадаете с метеорологическими условиями, то получите не только пищу для ума, но и пользу для здоровья, прогуливаясь по тихим тропинкам научного городка. Спасибо, Елена! Ждем Ваших новых экскурсий!