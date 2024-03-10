Экскурсии для студентов в Черноголовке

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Черноголовке, цены от 4 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Черноголовка - столица science-art
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Черноголовка - столица science-art
Увидеть памятник чёрной дыре и понять, как связаны сингулярность и халат
Начало: в районе проспекта Академика Семёнова
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
5 000 за всё до 10 чел.
Черноголовка: научная и популярная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Черноголовка: научная и популярная
Пройти по главным местам наукограда и заповедника советского модернизма
Начало: в городе Черноголовка, Московская область
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
5 000 за всё до 10 чел.
Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
Осознать роль женщин в развитии города, пронизанного духом созиданий и научных открытий
Начало: У автовокзала Черноголовки
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
70004 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дима
    10 марта 2024
    Черноголовка: научная и популярная
    Интересная экскурсия, спасибо.
  • В
    В
    10 марта 2024
    Черноголовка: научная и популярная
    Отличная экскурсия, очень радостно видеть, что в Черноголовке кипит жизнь с таким уважением к прошлому. Прекрасный экскурсовод Ульяна. Классный маршрут, хоть и со значительным километражем. Если будете планировать экскурсию обязательно наденьте удобную обувь, нужно будет много ходить!
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Черноголовка: научная и популярная
    Спасибо огромное Ульяне за экскурсию! Было много новой информации об истории города даже для местного жителя! Очень приятно, что существует
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    такая инициатива в нашем городе. Греет душу, что есть люди, которые с такой заботой и любовью собирают, структурируют и делятся знаниями о чудесном наукограде Черноголовка!!

  • Е
    Елена
    9 марта 2024
    Черноголовка - столица science-art
    Мы всей семьёй решили ближе познакомиться с Черноголовкой и выбрали экскурсию "Черноголовка - столица science-art". Елена, наш экскурсовод, с воодушевлением
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    и любовью рассказывала о городе, его истории, взаимосвязи науки и искусства, и о том, какой смысл сокрыт в муралах. Два часа пролетели незаметно, жаль было расходиться. Летом обязательно продолжим знакомство с городом вместе с Еленой.

  • О
    Ольга
    24 декабря 2023
    Черноголовка - столица science-art
    Нам очень понравилась экскурсия (5 взрослых). Интересно, занимательно, нескучно. Открыли для себя Черноголовку в лучшем виде. После экскурсии рекомендуем посетить кафе "Семёнов", стильное и вкусное.
  • П
    Полина
    2 декабря 2023
    Черноголовка - столица science-art
    Очень приятная, такая домашняя экскурсия получилась. Черноголовка-городок, который не похож на населенные пункты вокруг. Здесь десятилетиями создавалось Чудо в науке,
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    люди, рожденные для особых целей, кропотливо искали закономерности, связывая теорию с практикой. 7 Институтов в составе научного центра РАН на территории города - такое на востоке Подмосковья вы точно не найдете! Экскурсовод Елена крайне приятная девушка, научный сотрудник, которая бонусом к экскурсии готова отвечать на все вопросы о науке и городке, который хорошо знает. Мы попросили провести нашу прогулку на машине (в виду погодных условий), в рабочий день вечером и нашли с ней удобное решение. Все объекты подсвечиваются, ухожены, если угадаете с метеорологическими условиями, то получите не только пищу для ума, но и пользу для здоровья, прогуливаясь по тихим тропинкам научного городка. Спасибо, Елена! Ждем Ваших новых экскурсий!

    Очень приятная, такая домашняя экскурсия получилась. Черноголовка-городок, который не похож на населенные пункты вокруг. Здесь десятилетиямиОчень приятная, такая домашняя экскурсия получилась. Черноголовка-городок, который не похож на населенные пункты вокруг. Здесь десятилетиями

Ответы на вопросы от путешественников по Черноголовке в категории «Для студентов»

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  1. Черноголовка - столица science-art
  2. Черноголовка: научная и популярная
  3. Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
Сколько стоит экскурсия по Черноголовке в июне 2024
Сейчас в Черноголовке в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 5 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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