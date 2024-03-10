Индивидуальная
2 часа
Черноголовка - столица science-art
Увидеть памятник чёрной дыре и понять, как связаны сингулярность и халат
Начало: в районе проспекта Академика Семёнова
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Черноголовка: научная и популярная
Пройти по главным местам наукограда и заповедника советского модернизма
Начало: в городе Черноголовка, Московская область
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
Осознать роль женщин в развитии города, пронизанного духом созиданий и научных открытий
Начало: У автовокзала Черноголовки
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
70004 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДима10 марта 2024Интересная экскурсия, спасибо.
- ВВ10 марта 2024Отличная экскурсия, очень радостно видеть, что в Черноголовке кипит жизнь с таким уважением к прошлому. Прекрасный экскурсовод Ульяна. Классный маршрут, хоть и со значительным километражем. Если будете планировать экскурсию обязательно наденьте удобную обувь, нужно будет много ходить!
- ААнна10 марта 2024Спасибо огромное Ульяне за экскурсию! Было много новой информации об истории города даже для местного жителя! Очень приятно, что существует
- ЕЕлена9 марта 2024Мы всей семьёй решили ближе познакомиться с Черноголовкой и выбрали экскурсию "Черноголовка - столица science-art". Елена, наш экскурсовод, с воодушевлением
- ООльга24 декабря 2023Нам очень понравилась экскурсия (5 взрослых). Интересно, занимательно, нескучно. Открыли для себя Черноголовку в лучшем виде. После экскурсии рекомендуем посетить кафе "Семёнов", стильное и вкусное.
- ППолина2 декабря 2023Очень приятная, такая домашняя экскурсия получилась. Черноголовка-городок, который не похож на населенные пункты вокруг. Здесь десятилетиями создавалось Чудо в науке,
Ответы на вопросы от путешественников по Черноголовке в категории «Для пенсионеров»
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