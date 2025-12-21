Мои заказы

От Площади Ленина – экскурсии в Черняховске

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Черняховске, цены от 4750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Открыть Черняховск с коренным жителем
На машине
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Познакомьтесь с историей Черняховска через призму веков: от немецкого наследия до советских времён. Увлекательное путешествие по городу
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Завтра в 12:30
27 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Пешком в историю Черняховска
Пешая
2.5 часа
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком в историю Черняховска
Прогулка по Черняховску подарит встречу с его символами и историей. Узнайте о Петре I и русской армии 1914 года, посетив знаковые места
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4750 ₽5000 ₽ за всё до 8 чел.
Пешком в историю г. Черняховска
Пешая
3 часа
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком в историю г. Черняховска
Начало: Площадь Ленина
4750 ₽5000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    21 декабря 2025
    Пешком в историю Черняховска
    Огромная благодарность Елене за замечательную экскурсию!
    Мы с удовольствием погуляли и узнали столько интересной информации о городе и связанных с ним личностях, сколько никогда не узнали бы при самостоятельном осмотре. Елена еще и прекрасный рассказчик, повествование затягивает! 10 из 10. Спасибо!!!
    Огромная благодарность Елене за замечательную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2025
    Пешком в историю Черняховска
    Прекрасная Женщина экскурсовод. Получили неимоверное удовольствие от прогулки по Черняховску, сопровождаемой рассказами Елены. Повествование и истории, и современности и декламирование
    стихов, времени не замечаешь. Елена как будто зачаровывает своим рассказом. Были с детьми, 11 и 16 лет. И им очень понравилось, запомнилось и отложилось в головах. Очень рекомендую данного экскурсовода. И очень рада, что наша семья попала к Елене.

  • Н
    Наталия
    31 октября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Сначала переживали, что мы тут будем делать в маленьком городке 4часа. Буквально через 15 минут нам стало супер-комфортно! Максим замечательный!!!
    Не могли расстаться! Экскурсия растянулась 😂😂😂Прекрасный город! Стал! А с его помощью ещё прекраснее! Настоящий патриот(или, как сейчас называют-урбанофил))) своего города. Приезжайте, наслаждайтесь! Лучше на подольше, чем наша однодневная экскурсия. Максим предлагает прокатиться по близлежащим городам. Очень хотим! Обязательно запланируем и приедем! 🤗🤗🤗 До сих пор пытаемся найти ответки на его вопросики)) но это спойлер! Не открываем все его секреты! А их много!!! ✌️👍😂

    Сначала переживали, что мы тут будем делать в маленьком городке 4часа. Буквально через 15 минут нам
  • а
    анна
    26 октября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Были на экскурсии 25 октября 2025г. Все,что было в описании экскурсии,совпало. Спасибо Максиму за интереснейший рассказ о Черняховске. Он водил
    нас по улочкам,куда сами мы бы не добрались. Живописные немецкие дома,кирха,история города. Максим старался влюбить нас в свой город и это ему удалось. После пешей прогулки мы выпили кофе и началась экскурсия на автомобиле. Время пролетело незаметно.,хотя экскурсия продолжалась 4часа. Мы остались очень довольны.

  • О
    Оксана
    18 октября 2025
    Пешком в историю Черняховска
    Прекрасная экскурсия, отличное преподнесение материала. Были с детьми, вполне доступно детям, интересно!
  • С
    Саша
    30 сентября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Хотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит свою Родину. Всего лишь за
    несколько часов прогулки по старинным улицам полных историй и рассказов из прошлого и настоящего, его любовь заразила и нас. Он показал нам сердце Черняховска и даже позволил к нему прикоснуться.
    Спасибо Вам, за этот прекрасный день!

    Хотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит свою
  • Н
    Наталья
    29 сентября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Маленький городок и целая эпоха - Черняховск разный.
    Максим его любит, гордится им и делится своим чувством.

    Очень хорошая экскурсия.
  • А
    Анна
    17 сентября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Очень понравилась экскурсия с Максимом. Мы были второй раз в Черняховске, но с экскурсией взглянули на город как будто бы
    впервые. Было очень интересно и познавательно и в плане исторических фактов, и в плане архитектуры. Максим сумел завлечь наше внимание и время экскурсии пролетело незаметно.

    Очень понравилась экскурсия с Максимом. Мы были второй раз в Черняховске, но с экскурсией взглянули на
  • Е
    Елена
    6 сентября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Превосходная экскурсия.
    Максим - замечательный гид, искренне любящий свой город и передающий эти чувства своим подопечным.
    Влюбились в город после этой экскурсии и, конечно, еще вернемся сюда.
    Превосходная экскурсия
  • О
    Оксана
    31 августа 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Потрясающая экскурсия в компании Максима, который влюблён в свой город и знает про него всё. Настолько было легко и увлекательно,
    что у нас создалось впечатление, что это встреча не с городом, а с давним другом. Всё потому, что Максим знакомит с городом, не отделяя его историю от жителей. Первый раз были на экскурсии в таком формате! И нам это очень понравилось! А мы уже бывалые туристы. Отдельное спасибо Максиму за внимательное отношение к своим гостям. Нам было очень комфортно и удобно. Надеемся на новую встречу с Максимом и прекрасным Черняховском

