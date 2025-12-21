Индивидуальная
до 7 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Познакомьтесь с историей Черняховска через призму веков: от немецкого наследия до советских времён. Увлекательное путешествие по городу
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Завтра в 12:30
27 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком в историю Черняховска
Прогулка по Черняховску подарит встречу с его символами и историей. Узнайте о Петре I и русской армии 1914 года, посетив знаковые места
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4750 ₽
5000 ₽ за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком в историю г. Черняховска
Начало: Площадь Ленина
4750 ₽
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий21 декабря 2025Огромная благодарность Елене за замечательную экскурсию!
Мы с удовольствием погуляли и узнали столько интересной информации о городе и связанных с ним личностях, сколько никогда не узнали бы при самостоятельном осмотре. Елена еще и прекрасный рассказчик, повествование затягивает! 10 из 10. Спасибо!!!
- ТТатьяна7 ноября 2025Прекрасная Женщина экскурсовод. Получили неимоверное удовольствие от прогулки по Черняховску, сопровождаемой рассказами Елены. Повествование и истории, и современности и декламирование
- ННаталия31 октября 2025Сначала переживали, что мы тут будем делать в маленьком городке 4часа. Буквально через 15 минут нам стало супер-комфортно! Максим замечательный!!!
- аанна26 октября 2025Были на экскурсии 25 октября 2025г. Все,что было в описании экскурсии,совпало. Спасибо Максиму за интереснейший рассказ о Черняховске. Он водил
- ООксана18 октября 2025Прекрасная экскурсия, отличное преподнесение материала. Были с детьми, вполне доступно детям, интересно!
- ССаша30 сентября 2025Хотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит свою Родину. Всего лишь за
- ННаталья29 сентября 2025Маленький городок и целая эпоха - Черняховск разный.
Максим его любит, гордится им и делится своим чувством.
Очень хорошая экскурсия.
- ААнна17 сентября 2025Очень понравилась экскурсия с Максимом. Мы были второй раз в Черняховске, но с экскурсией взглянули на город как будто бы
- ЕЕлена6 сентября 2025Превосходная экскурсия.
Максим - замечательный гид, искренне любящий свой город и передающий эти чувства своим подопечным.
Влюбились в город после этой экскурсии и, конечно, еще вернемся сюда.
- ООксана31 августа 2025Потрясающая экскурсия в компании Максима, который влюблён в свой город и знает про него всё. Настолько было легко и увлекательно,
Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «От Площади Ленина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Черняховске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в декабре 2025
Сейчас в Черняховске в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 4750 до 6000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Забронируйте экскурсию в Черняховске на 2026 год по теме «От Площади Ленина», 50 ⭐ отзывов, цены от 4750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль