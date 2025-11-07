Экскурсия «Пешком в историю Черняховска» предлагает путешествие по ключевым улицам города, где можно увидеть памятники архитектуры конца 19 - начала 20 века, уникальный конный памятник Барклаю де Толли и неоготический
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные памятники архитектуры
- 📜 Истории о Петре I и Барклае де Толли
- 🗺 Погружение в местные легенды
- 🏰 Осмотр знаковых мест города
- 🚶♂️ Удобный пеший маршрут
Что можно увидеть
- Улица Пионерская
- Конный памятник М.Б. Барклаю де Толли
- Неоготический храм святого Бруно Кверфуртского
- Водонапорная башня
- Свято-Михайловский собор
- Дом Наполеона
- Театральная улица
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Улицу Пионерскую — с памятниками архитектуры конца 19 — начала 20 века.
- Конный памятник М. Б. Барклаю де Толли — единственный в России.
- Неоготический храм святого Бруно Кверфуртского — региональный памятник культурного наследия.
- Водонапорную башню — символ города, напоминающий шахматную фигуру.
- Свято-Михайловский собор — бывшую протестантскую церковь, ставшую кафедральным собором.
- Дом Наполеона и памятный камень о пребывании Петра I в Инстербурге.
- Театральную улицу — одну из самых выразительных в Черняховске.
Вы узнаете:
- Почему именно в Черняховске установлен памятник Барклаю де Толли.
- Как русская армия вошла в Инстербург в 1914 году.
- Историю необычного памятника Ленину.
- Главную городскую легенду и её современное воплощение.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
- Для прогулки выбирайте удобную обувь.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Черняховске
Провела экскурсии для 97 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Добро пожаловать в Черняховск! Меня зовут Елена, я дипломированный гид, географ и коренной житель города. Мои предки прибыли в Калининградскую область в 1946 году. Здесь родился
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 ноя 2025
Прекрасная Женщина экскурсовод. Получили неимоверное удовольствие от прогулки по Черняховску, сопровождаемой рассказами Елены. Повествование и истории, и современности и декламирование стихов, времени не замечаешь. Елена как будто зачаровывает своим рассказом. Были с детьми, 11 и 16 лет. И им очень понравилось, запомнилось и отложилось в головах. Очень рекомендую данного экскурсовода. И очень рада, что наша семья попала к Елене.
О
Оксана
18 окт 2025
Прекрасная экскурсия, отличное преподнесение материала. Были с детьми, вполне доступно детям, интересно!
Т
Татьяна
9 авг 2025
Всем доброго дня! Сегодня 9 августа 2025 года были на экскурсии Пешком в историю Черняховска с Еленой! Сразу скажу, что без знающего экскурсовода понять, заглянуть в историю, познакомиться с самыми
Е
Екатерина
8 авг 2025
С удовольствие погуляли по Черняховску в сопровождении гида Елены, любящей и знающей историю своего края.
Е
Евгения
30 июл 2025
Елена быстро ответила на наш запрос, скорректировать под нас время. Очень душевный и обаятельный человек. Гуляли по городу 2;5 часа, было очень интересно, ни разу не заскучали. Погрузились в историческую атмосферу. Было много легенд, атмосферных стихов, фотографий… Наметили план дальнейших экскурсий. Ещё раз огромное спасибо Елене!!!
О
Ольга
25 июл 2025
Друзья, если вы хотите окунуться в атмосферу великолепного города Черняховска и узнать не сухие цифры и факты, а интереснейшее повествование, то это только с замечательным гидом ЕЛЕНОЙ! 👋👍 Что нам дождь💦, что нам зной☀️, когда рядом Елена, со своим багажом знаний! 😉от нашей семьи, Елена, ещё раз, большое спасибо! Так держать! 🙌ну, а мы как Карслсон😉-обещаем вернуться! 👍😁
О
Олег
24 июл 2025
Спасибо огромное Елене за замечательную экскурсию по этому прекрасному городу! И содержание экскурсии, и подача информации были выше всяких похвал! Всей нашей семье очень понравилось, мы просто влюбились в этот город🤗
Дарья
20 июл 2025
Были на экскурсии 19 июля 2025 года с Еленой. Экскурсовод она прекрасный, влюблена в свой город, маршрут построен очень логично, охватывает все достопримечательности города. Рекомендую!
Е
Елена
11 июл 2025
Замечательная экскурсия с великолепным гидом! Было интересно и взрослым, и ребёнку-подростку. Очень рекомендую к посещению.
Диана
22 июн 2025
Недавно я имела удовольствие посетить экскурсию "Пешком в историю Черняховска", и должна сказать, что это превзошло все мои ожидания. Обычно я довольно скептически отношусь к индивидуальным турам, но в этот
