Пешком в историю Черняховска

Прогулка по Черняховску подарит встречу с его символами и историей. Узнайте о Петре I и русской армии 1914 года, посетив знаковые места
Экскурсия «Пешком в историю Черняховска» предлагает путешествие по ключевым улицам города, где можно увидеть памятники архитектуры конца 19 - начала 20 века, уникальный конный памятник Барклаю де Толли и неоготический
храм святого Бруно Кверфуртского. Прогулка включает осмотр водонапорной башни, символа города, и Свято-Михайловского собора. Также вы узнаете о пребывании Петра I в Инстербурге и истории необычного памятника Ленину. Экскурсия идеально подходит для любителей истории и архитектуры

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные памятники архитектуры
  • 📜 Истории о Петре I и Барклае де Толли
  • 🗺 Погружение в местные легенды
  • 🏰 Осмотр знаковых мест города
  • 🚶‍♂️ Удобный пеший маршрут
Пешком в историю Черняховска© Елена
Пешком в историю Черняховска© Елена
Пешком в историю Черняховска© Елена

Что можно увидеть

  • Улица Пионерская
  • Конный памятник М.Б. Барклаю де Толли
  • Неоготический храм святого Бруно Кверфуртского
  • Водонапорная башня
  • Свято-Михайловский собор
  • Дом Наполеона
  • Театральная улица

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Улицу Пионерскую — с памятниками архитектуры конца 19 — начала 20 века.
  • Конный памятник М. Б. Барклаю де Толли — единственный в России.
  • Неоготический храм святого Бруно Кверфуртского — региональный памятник культурного наследия.
  • Водонапорную башню — символ города, напоминающий шахматную фигуру.
  • Свято-Михайловский собор — бывшую протестантскую церковь, ставшую кафедральным собором.
  • Дом Наполеона и памятный камень о пребывании Петра I в Инстербурге.
  • Театральную улицу — одну из самых выразительных в Черняховске.

Вы узнаете:

  • Почему именно в Черняховске установлен памятник Барклаю де Толли.
  • Как русская армия вошла в Инстербург в 1914 году.
  • Историю необычного памятника Ленину.
  • Главную городскую легенду и её современное воплощение.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи.
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Черняховске
Провела экскурсии для 97 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Добро пожаловать в Черняховск! Меня зовут Елена, я дипломированный гид, географ и коренной житель города. Мои предки прибыли в Калининградскую область в 1946 году. Здесь родился
мой отец, родилась я и мои дети. С детских лет у меня было ощущение, что я живу на земле, которая таит много историй. Разговоры с бабушкой о том, как люди жили в послевоенное время, приоткрыли завесу, но множество открытий о малой родине мне удалось совершить самостоятельно. Черняховск — музей под открытым небом. Мы отправимся в прошлое, увидим настоящее, подумаем о будущем… Вы откроете для себя переплетение исторических событий, великих людей, памятников архитектуры и легенд города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Т
Татьяна
7 ноя 2025
Прекрасная Женщина экскурсовод. Получили неимоверное удовольствие от прогулки по Черняховску, сопровождаемой рассказами Елены. Повествование и истории, и современности и декламирование стихов, времени не замечаешь. Елена как будто зачаровывает своим рассказом. Были с детьми, 11 и 16 лет. И им очень понравилось, запомнилось и отложилось в головах. Очень рекомендую данного экскурсовода. И очень рада, что наша семья попала к Елене.
О
Оксана
18 окт 2025
Прекрасная экскурсия, отличное преподнесение материала. Были с детьми, вполне доступно детям, интересно!
Т
Татьяна
9 авг 2025
Всем доброго дня! Сегодня 9 августа 2025 года были на экскурсии Пешком в историю Черняховска с Еленой! Сразу скажу, что без знающего экскурсовода понять, заглянуть в историю, познакомиться с самыми
интересными объектами и местами города, практически не возможно. Елена за 2,5 часа погрузила нас в историю Черняховска, сумела создать впечатление о прошлом и настоящем города, кратко, творчески,"заразив" нас любовью, пониманием, глубиной исторической связи между поколениями и народами, проживающими на этих землях. Комфортная, интересная, разносторонняя экскурсия, всем рекомендуем!!!!

Е
Екатерина
8 авг 2025
С удовольствие погуляли по Черняховску в сопровождении гида Елены, любящей и знающей историю своего края.
Е
Евгения
30 июл 2025
Елена быстро ответила на наш запрос, скорректировать под нас время. Очень душевный и обаятельный человек. Гуляли по городу 2;5 часа, было очень интересно, ни разу не заскучали. Погрузились в историческую атмосферу. Было много легенд, атмосферных стихов, фотографий… Наметили план дальнейших экскурсий. Ещё раз огромное спасибо Елене!!!
О
Ольга
25 июл 2025
Друзья, если вы хотите окунуться в атмосферу великолепного города Черняховска и узнать не сухие цифры и факты, а интереснейшее повествование, то это только с замечательным гидом ЕЛЕНОЙ! 👋👍 Что нам дождь💦, что нам зной☀️, когда рядом Елена, со своим багажом знаний! 😉от нашей семьи, Елена, ещё раз, большое спасибо! Так держать! 🙌ну, а мы как Карслсон😉-обещаем вернуться! 👍😁
О
Олег
24 июл 2025
Спасибо огромное Елене за замечательную экскурсию по этому прекрасному городу! И содержание экскурсии, и подача информации были выше всяких похвал! Всей нашей семье очень понравилось, мы просто влюбились в этот город🤗
Дарья
Дарья
20 июл 2025
Были на экскурсии 19 июля 2025 года с Еленой. Экскурсовод она прекрасный, влюблена в свой город, маршрут построен очень логично, охватывает все достопримечательности города. Рекомендую!
Е
Елена
11 июл 2025
Замечательная экскурсия с великолепным гидом! Было интересно и взрослым, и ребёнку-подростку. Очень рекомендую к посещению.
Диана
Диана
22 июн 2025
Недавно я имела удовольствие посетить экскурсию "Пешком в историю Черняховска", и должна сказать, что это превзошло все мои ожидания. Обычно я довольно скептически отношусь к индивидуальным турам, но в этот
раз я была приятно удивлен.
Во-первых, гид! Этот человек - настоящий кладезь знаний. Елена не просто перечисляет даты и факты, а с увлечением рассказывает истории, оживляя прошлое города. Ее энтузиазм заражал, и даже те, кто не особо интересуются историей, будут слушать Елену завороженно.
Во-вторых, маршрут был продуман до мелочей. Мы прошлись по самым интересным местам города, от руин замка Инстербург до старинных немецких улочек, сохранивших свой неповторимый шарм. Особенно впечатлили рассказы о жизни города в разные эпохи, о его взлетах и падениях.
В-третьих, атмосфера! Экскурсия проходила в дружеской и непринужденной обстановке. Было время для вопросов, обсуждений и просто для того, чтобы насладиться красотой окружающего мира. Чувствовалось, что Елена действительно любит свой город и хочет поделиться этой любовью с другими.
В общем и целом, экскурсия "Пешком в историю Черняховска" - это отличный способ познакомиться с этим удивительным городом. Я рекомендую ее всем, кто интересуется историей, архитектурой и просто хочет хорошо провести время. Это не просто экскурсия, это настоящее путешествие во времени, которое оставит в вашей памяти яркие и незабываемые впечатления. Большое спасибо Елене за прекрасный день!

