Е Елена Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее Очень интересно. Увлеченный знающий гид, историк по образованию. Город колоритный. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Спасибо!

И Инна Открыть Черняховск с коренным жителем читать дальше умеет делиться своей любовью, и в ходе прогулки с ним город открылся нам с другой стороны, очень искренней и настоящей. Обязательно сюда еще вернемся не раз. Спасибо Вам, Максим. Очень душевная и приятная экскурсия-прогулка по Черняховску, как парадному, так и не очень. Максим любит свой город, знает его и

Л Любовь Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее Знакомство с городом всегда комфортнее с гидом, наш выбор пал на Алину. И мы остались очень довольны прогулкой, которую устраила Алина. Владение материалом и готовность ответить на любой вопрос связанный с городом очень подкупает) Наши наилучшие рекомендации!

Н Наталия Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее Экскурсия понравилась. С удовольствием прогулялись по знаковым местам города. Видно, что Алина любит и знает свой город. Получили массу положительных эмоций. Рекомендую.

Л Лилит Очерки Восточной Пруссии Ну в целом было хорошо, у нас был очень душвный гид, спасибо за фото на поле) сама экскурсия была не полной потому что было многое закрыто из за праздников, но поехать посмотреть стоит.

Н Наталья Открыть Черняховск с коренным жителем читать дальше Особенно приятно, что Максим любит поэзию, выразительно читает стихи о родном городе наизусть. Были в Черняховске второй раз, не пожалели, город меняется к лучшему! Максим - интересный рассказчик, любящий свой город. Знает много. Показал нам Черняховск именно как коренной житель, знающий особенные, тайные места.

О Олег Открыть Черняховск с коренным жителем читать дальше и неспеша провёл с нами весь день. Влюбил нас в историю города, настоящий коренной житель. Огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. Ещё раз огромное спасибо! Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом, очень интересно и содержательно. Заметно, что Максим любит свой город и свою работу. Очень душевно

М Мария Очерки Восточной Пруссии Отличная экскурсия! Очень увлекательный рассказ! Увидели все запланированные достопримечательности! Огромное спасибо, Екатерине! Мы получили полное представление о истории и особенностях местности!