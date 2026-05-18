Если вы уже побывали в Калининграде и на побережье Балтики, самое время отправиться вглубь области, чтобы погрузиться в историю Восточной Пруссии. Приглашаю вас в Черняховск — уютный город, где громче всего звучит эхо довоенной эпохи. Мы осмотрим руины тевтонского замка, пройдём по старинным улочкам и исследуем архитектурные детали, быт и нравы конца 19 века.

Описание экскурсии

Идём на Восток: Гвардейск/Тапиау

По пути в Черняховск мы не пропустим другой интересный городок — Гвардейск. Здесь вас встретит старая рыночная площадь, мощёные улочки, здание бывшей лютеранской кирхи и тевтонская цитадель Тапиау 13 века, которая помнит последнего великого магистра ордена.

Замок Георгенбург

Это один из самых красивых и сохранившихся замков в Калининградской области. Я расскажу о его непростой судьбе, о нашествии литвинов, восстаниях пруссов, о событиях Франко-прусской и Второй мировой войн. А вы удивитесь, узнав, что в этом замке до сих пор живут люди.

Черняховск/Инстербург: дух истинной Восточной Пруссии

Мы прогуляемся по уютным улочкам, заглядывая во дворики и рассматривая здания 19 века: выясним, что располагалось в них раньше и что находится сейчас. Будем говорить о переселенцах, архитектуре, образовании в Пруссии, эпидемиях чумы, о Тевтонском ордене, о строительстве замков на землях бывшей Надровии и о мельничном деле в Пруссии. А ещё я расскажу об истории бывшего Инстербурга и помогу вам подметить его архитектурные детали. Мы увидим:

Единственный в России конный памятник М. Б. Барклаю де Толли

Бывшую ремесленную школу для девочек: здесь обсудим, как учили будущих профессиональных немецких хозяек и почему её воспитанниц называли тефтельками

Храм Архангела Михаила — бывшую протестантскую церковь Инстербурга, построенную в неороманском стиле

Великолепную виллу «Брандес» в эклетичном стиле, где сегодня находится обычный детский сад Черняховска

Католическую церковь Св. Бруно Кверфуртского

Бывшую реальную гимназию Инстербурга

Исторические кварталы и здания 19 века постройки

