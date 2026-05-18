На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие из Калининграда в Черняховск

Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть замок Тевтонского ордена
Если вы уже побывали в Калининграде и на побережье Балтики, самое время отправиться вглубь области, чтобы погрузиться в историю Восточной Пруссии. Приглашаю вас в Черняховск — уютный город, где громче всего звучит эхо довоенной эпохи.

Мы осмотрим руины тевтонского замка, пройдём по старинным улочкам и исследуем архитектурные детали, быт и нравы конца 19 века.
Описание экскурсии

Идём на Восток: Гвардейск/Тапиау

По пути в Черняховск мы не пропустим другой интересный городок — Гвардейск. Здесь вас встретит старая рыночная площадь, мощёные улочки, здание бывшей лютеранской кирхи и тевтонская цитадель Тапиау 13 века, которая помнит последнего великого магистра ордена.

Замок Георгенбург

Это один из самых красивых и сохранившихся замков в Калининградской области. Я расскажу о его непростой судьбе, о нашествии литвинов, восстаниях пруссов, о событиях Франко-прусской и Второй мировой войн. А вы удивитесь, узнав, что в этом замке до сих пор живут люди.

Черняховск/Инстербург: дух истинной Восточной Пруссии

Мы прогуляемся по уютным улочкам, заглядывая во дворики и рассматривая здания 19 века: выясним, что располагалось в них раньше и что находится сейчас. Будем говорить о переселенцах, архитектуре, образовании в Пруссии, эпидемиях чумы, о Тевтонском ордене, о строительстве замков на землях бывшей Надровии и о мельничном деле в Пруссии. А ещё я расскажу об истории бывшего Инстербурга и помогу вам подметить его архитектурные детали. Мы увидим:

  • Единственный в России конный памятник М. Б. Барклаю де Толли
  • Бывшую ремесленную школу для девочек: здесь обсудим, как учили будущих профессиональных немецких хозяек и почему её воспитанниц называли тефтельками
  • Храм Архангела Михаила — бывшую протестантскую церковь Инстербурга, построенную в неороманском стиле
  • Великолепную виллу «Брандес» в эклетичном стиле, где сегодня находится обычный детский сад Черняховска
  • Католическую церковь Св. Бруно Кверфуртского
  • Бывшую реальную гимназию Инстербурга
  • Исторические кварталы и здания 19 века постройки

Организационные детали

  • Если вы бронируете экскурсию только для 1 человека, то до оплаты бронирования обязательно дождитесь подтверждения гида
  • Экскурсия насыщенная, но она отлично подойдет небольшой компании и семьям с детьми от 10 лет
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе VW Crafter или на минивэне Mercedes
  • Дополнительные расходы: обед в кафе

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Черняховске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 7237 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и
фотографирую. Кроме меня, экскурсии в нашей команде проводит Олеся, также аттестованный и акредитованный гид. От всей души поделимся с вами любовью к нашему прекрасному янтарному краю и проведём экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось ещё не раз сюда вернуться. На наших экскурсиях вам не придётся торопиться и бегать — мы не берём плату за дополнительное время, если оно понадобится!

Отзывы и рейтинг

Павел провел прекрасную экскурсию, познавательную и информационную.
Очень комфортный минивэн, группа была 8 человек - минимум ожиданий, и, наоборот, возможность задержаться подольше на каком-нибудь объекте
