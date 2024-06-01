Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее

Погрузиться в историю города - свидетеля интересных исторических событий
Черняховск, бывший Инстербург, — город с уникальной историей. Сначала я заинтересовалась ей из личных побуждений. Члены моей семьи были в числе первых переселенцев, прибывших в 1946 году в эти края. Погружаясь в историю города, я всё больше убеждалась в его самобытности. Хочу познакомить и вас с прошлым Инстербурга. Расскажу о его возникновении, уроженцах и известных гостях.
5
8 отзывов
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Замок Инстербург, построенный в готическом стиле
  • Памятник генерал-фельдмаршалу Барклаю де Толли — монументальная работа известного скульптора Суровцева
  • Кафедральный собор Архангела Михаила — образец архитектуры неороманского стиля
  • Памятник дважды Герою СССР генералу армии Черняховскому
  • Особняки и виллы конца 19 столетия на улице Пионерской
  • Среднюю школу для девочек имени Фриды Юнг
  • Дом Наполеона
  • Водонапорную башню Инстербурга
  • Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года
  • И прочие знаковые места города

Я расскажу:

  • Как возник город Инстербург
  • Как известный полководец Барклай де Толли связан с Восточной Пруссией
  • Почему в 1914 году в городе прошёл парад русской армии
  • Как погибла разведгруппа «Док»
  • И многое другое

Организационные детали

Все объекты осматриваются снаружи.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У замка Инстербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Е
1 июня 2024
Очень интересно. Увлеченный знающий гид, историк по образованию. Город колоритный. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Спасибо!
Любовь
17 мая 2024
Знакомство с городом всегда комфортнее с гидом, наш выбор пал на Алину. И мы остались очень довольны прогулкой, которую устраила Алина. Владение материалом и готовность ответить на любой вопрос связанный с городом очень подкупает)
Наши наилучшие рекомендации!
Знакомство с городом всегда комфортнее с гидом, наш выбор пал на Алину. И мы остались оченьЗнакомство с городом всегда комфортнее с гидом, наш выбор пал на Алину. И мы остались оченьЗнакомство с городом всегда комфортнее с гидом, наш выбор пал на Алину. И мы остались оченьЗнакомство с городом всегда комфортнее с гидом, наш выбор пал на Алину. И мы остались оченьЗнакомство с городом всегда комфортнее с гидом, наш выбор пал на Алину. И мы остались оченьЗнакомство с городом всегда комфортнее с гидом, наш выбор пал на Алину. И мы остались оченьЗнакомство с городом всегда комфортнее с гидом, наш выбор пал на Алину. И мы остались очень
Н
12 мая 2024
Экскурсия понравилась. С удовольствием прогулялись по знаковым местам города. Видно, что Алина любит и знает свой город. Получили массу положительных эмоций. Рекомендую.
Анна
8 мая 2024
Спасибо Алине за знакомство с Инстебургом. Гид рассказывает о зданиях, оставшихся от немецкого периода. Гуляли вместе около 3,5 часов.
А
6 мая 2024
Кратко, по сути, с выходом за рамки экскурсии на другие исторические события. Рекомендуем!
М
2 мая 2024
Нам очень понравилось прогулка по Черняховску с Алиной!!!!
И маршрут был хорошо продуман.
Путешествие началось с жд вокзала и закончилось на территории жилого комплекса «Порт Артур»
ЖД был сильно поврежден,но его отлично восстановили,как
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и другие здания в Черняховске!
Центр города отреставрирован(не только дома,но и тротуары).
Можно просто сесть на скамейку и любоваться красотой вокруг!
Заходили в подъезды!
Метхлаская плитка на полу и и сохранившиеся перила-это просто восторг!!
И район Порт-Артур сейчас активно приводят в порядок!
Нужно будет вернуться сюда и посмотреть результат)!!
Алина местный житель Черняховска.
Поэтому все наше путешествие было пропитано любовью к этому городу ❤️
И она еще историк по образованию!!!

К
28 апр 2024
Спасибо большое за интересную экскурсию по старинному городу от местного жителя Алины! Город с уникальной архитектурой и историей попадает в самое сердце! Рекомендую к посещению, узнаете много удивительных фактов👍
О
18 апр 2024
Очень интересная и содержательная экскурсия. Алина знает и любит свой город и старается
разделить свои чувства с гостями города. Огромное спасибо за познавательный рассказ.

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