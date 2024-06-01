Черняховск, бывший Инстербург, — город с уникальной историей. Сначала я заинтересовалась ей из личных побуждений. Члены моей семьи были в числе первых переселенцев, прибывших в 1946 году в эти края. Погружаясь в историю города, я всё больше убеждалась в его самобытности. Хочу познакомить и вас с прошлым Инстербурга. Расскажу о его возникновении, уроженцах и известных гостях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Замок Инстербург, построенный в готическом стиле
- Памятник генерал-фельдмаршалу Барклаю де Толли — монументальная работа известного скульптора Суровцева
- Кафедральный собор Архангела Михаила — образец архитектуры неороманского стиля
- Памятник дважды Герою СССР генералу армии Черняховскому
- Особняки и виллы конца 19 столетия на улице Пионерской
- Среднюю школу для девочек имени Фриды Юнг
- Дом Наполеона
- Водонапорную башню Инстербурга
- Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года
- И прочие знаковые места города
Я расскажу:
- Как возник город Инстербург
- Как известный полководец Барклай де Толли связан с Восточной Пруссией
- Почему в 1914 году в городе прошёл парад русской армии
- Как погибла разведгруппа «Док»
- И многое другое
Организационные детали
Все объекты осматриваются снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У замка Инстербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Черняховске
Провела экскурсии для 44 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Давайте знакомиться! Я Алина, дипломированный историк и экскурсовод. На выбор мною профессионального пути, в основном, повлиял интерес к истории своей семьи. Её члены были в числе первых переселенцев, прибывших в далёком 1946 году в Калининградскую область. Я хочу, чтобы гости города прочувствовали дух старинного Инстербурга, познакомились с его самобытностью и насладились прогулкой по его необычным улочкам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
1 июня 2024
Очень интересно. Увлеченный знающий гид, историк по образованию. Город колоритный. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Спасибо!
Любовь
17 мая 2024
Знакомство с городом всегда комфортнее с гидом, наш выбор пал на Алину. И мы остались очень довольны прогулкой, которую устраила Алина. Владение материалом и готовность ответить на любой вопрос связанный с городом очень подкупает)
Наши наилучшие рекомендации!
Наши наилучшие рекомендации!
Н
Наталия
12 мая 2024
Экскурсия понравилась. С удовольствием прогулялись по знаковым местам города. Видно, что Алина любит и знает свой город. Получили массу положительных эмоций. Рекомендую.
Анна
8 мая 2024
Спасибо Алине за знакомство с Инстебургом. Гид рассказывает о зданиях, оставшихся от немецкого периода. Гуляли вместе около 3,5 часов.
А
Андрей
6 мая 2024
Кратко, по сути, с выходом за рамки экскурсии на другие исторические события. Рекомендуем!
М
Маргарита
2 мая 2024
Нам очень понравилось прогулка по Черняховску с Алиной!!!!
И маршрут был хорошо продуман.
Путешествие началось с жд вокзала и закончилось на территории жилого комплекса «Порт Артур»
ЖД был сильно поврежден,но его отлично восстановили,как
И маршрут был хорошо продуман.
Путешествие началось с жд вокзала и закончилось на территории жилого комплекса «Порт Артур»
ЖД был сильно поврежден,но его отлично восстановили,как
К
Кира
28 апр 2024
Спасибо большое за интересную экскурсию по старинному городу от местного жителя Алины! Город с уникальной архитектурой и историей попадает в самое сердце! Рекомендую к посещению, узнаете много удивительных фактов👍
О
Ольга
18 апр 2024
Очень интересная и содержательная экскурсия. Алина знает и любит свой город и старается
разделить свои чувства с гостями города. Огромное спасибо за познавательный рассказ.
разделить свои чувства с гостями города. Огромное спасибо за познавательный рассказ.
Похожие экскурсии из Черняховска
Индивидуальная
5 часов
Открыть Черняховск с коренным жителем
Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.