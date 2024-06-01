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и другие здания в Черняховске!

Центр города отреставрирован(не только дома,но и тротуары).

Можно просто сесть на скамейку и любоваться красотой вокруг!

Заходили в подъезды!

Метхлаская плитка на полу и и сохранившиеся перила-это просто восторг!!

И район Порт-Артур сейчас активно приводят в порядок!

Нужно будет вернуться сюда и посмотреть результат)!!

Алина местный житель Черняховска.

Поэтому все наше путешествие было пропитано любовью к этому городу ❤️

И она еще историк по образованию!!!