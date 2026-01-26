Мои заказы

Экскурсии по Черняховску на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Черняховске, цены от 4667 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Открыть Черняховск с коренным жителем
На машине
4 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Познакомьтесь с историей Черняховска через призму веков: от немецкого наследия до советских времён. Увлекательное путешествие по городу
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Ночной Черняховск: очарование и жуть
На машине
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Вас ждёт уникальная экскурсия по ночному Черняховску, где оживают легенды и тайны. Узнайте о местных привидениях и исторических событиях
Начало: У памятника Барклаю де Толли
20 мар в 18:30
21 мар в 18:30
7500 ₽ за всё до 7 чел.
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие из Калининграда в Черняховск
На машине
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть замок Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
22 мар в 08:00
23 мар в 08:00
4667 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 января 2026
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Экскурсия с Максимом это как встреча со старым другом который живёт в другом городе,а ты наконец то приехал к нему
    читать дальше

    в гости и он показывает тебе тот" свой" город,который он так любит,где он родился,вырос… он показывает тебе город и всегда находится пара тройка историй которые непременно связаны с тем или иным местом.
    И именно через вот такие вот простые истории запоминается очень много разных деталей и информации.

  • Н
    Николай
    26 января 2026
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Были в Черняховске в августе 2025 года. Максим проводил нам обзорную экскурсию. Он сразу подстроился под наши пожелания и интересы.
    читать дальше

    Ставлю оценку «отлично», так как Черняховск превзошёл все наши ожидания, благодаря определённому подходу Максима к прогулке по всем знаковым местам этого прекрасного города. Всем кто будет путешествовать в Калининградской области и окажется в Черняховске рекомендую экскурсию с Максимом. Не пожалеете.

  • И
    Иван
    8 января 2026
    Ночной Черняховск: очарование и жуть
    Хорошая экскурсия, душевная. Гид Максим - коренной житель Черняховска, имеет историческое образование, разбирается в архитектуре. Экскурсию можно разделить на две
    читать дальше

    части - историческую и мистическую. Рассказы Максима об истории родного города наполнены тёплыми чувствами к Черняховску и его жителям. Также были посещены разные криповые локации, связанные с мистикой, городскими
    легендами и стррашными историями. Мне понравилось.
    Для знакомства с Черняховском экскурсия Максима - хороший выбор.

  • В
    Виталий
    5 января 2026
    Ночной Черняховск: очарование и жуть
    Недавно побывали на экскурсии в городе Черняховск (Калининградская область) и остались в полном восторге. Экскурсию проводил гид Максим, и это
    читать дальше

    был именно тот редкий случай, когда интересно было абсолютно всем — и взрослым, и ребенку.

    Мы путешествовали с ребенком-непоседой, поэтому для нас было очень важно, чтобы гид умел находить контакт с детьми, не отмахивался от их вопросов и относился к ним с уважением. Максим проявил удивительную чуткость и терпение: он с интересом общался с ребенком, подробно и доброжелательно отвечал на все вопросы, благодаря чему ребенок был вовлечен в экскурсию наравне со взрослыми.

    Мы выбрали мистическую экскурсию, и она полностью оправдала ожидания. Познакомились с местными легендами и привидениями, побывали в замке, обошли все самые известные и значимые здания в центре города, а также совершили отдельную поездку к языческому капищу, расположенному примерно в 20 километрах от Черняховска. Маршрут был продуманным, насыщенным и очень атмосферным.

    Максим — грамотный, лояльный и по-настоящему увлеченный своим делом гид, который умеет подать материал живо и интересно. Экскурсия прошла на одном дыхании и оставила исключительно положительные впечатления.

    С уверенностью рекомендуем Максима всем, кто хочет не просто посмотреть город, а почувствовать его характер и историю — особенно семьям с детьми.

  • Ю
    Юлия
    3 января 2026
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Максим, мне думается, легко адаптирует подачу материала для экскурсанта любого уровня подготовки и возраста. Благодарим за экскурсию, харизму и содержательность. Рекомендуем.
    Черняховск посетить полезно, приятно, необходимо. То
  • М
    Мария
    27 декабря 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Большое спасибо Максиму за рассказ о своем городе с любовью. Экскурсия получилась душевная.
  • Н
    Наталия
    31 октября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Сначала переживали, что мы тут будем делать в маленьком городке 4часа. Буквально через 15 минут нам стало супер-комфортно! Максим замечательный!!!
    читать дальше

    Не могли расстаться! Экскурсия растянулась 😂😂😂Прекрасный город! Стал! А с его помощью ещё прекраснее! Настоящий патриот(или, как сейчас называют-урбанофил))) своего города. Приезжайте, наслаждайтесь! Лучше на подольше, чем наша однодневная экскурсия. Максим предлагает прокатиться по близлежащим городам. Очень хотим! Обязательно запланируем и приедем! 🤗🤗🤗 До сих пор пытаемся найти ответки на его вопросики)) но это спойлер! Не открываем все его секреты! А их много!!! ✌️👍😂

  • Н
    Наталья
    27 октября 2025
    Ночной Черняховск: очарование и жуть
    Доброе утро. Хочу оставить отзыв, о вечерней экскурсии "Черняховск: очарование и жуть" с Максимом.
    Это была очень впечатляющая прогулка, с моментами
    читать дальше

    поездки на машине. Максим прекрасный экскурсовод, было очень интересно его слушать, его подкованность и знание города впечатляют. Это экскурсия была больше похожа на дружескую встречу. Без Максима мы бы ничего о Черняховске не узнали. Были в таких сакральных местах, мне кажется, что местные жители про них и не знают. Спасибо Максиму за познание и путешествие по Черняховску. Будем ещё обращаться к нему, чтобы узнать область.

  • а
    анна
    26 октября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Были на экскурсии 25 октября 2025г. Все,что было в описании экскурсии,совпало. Спасибо Максиму за интереснейший рассказ о Черняховске. Он водил
    читать дальше

    нас по улочкам,куда сами мы бы не добрались. Живописные немецкие дома,кирха,история города. Максим старался влюбить нас в свой город и это ему удалось. После пешей прогулки мы выпили кофе и началась экскурсия на автомобиле. Время пролетело незаметно.,хотя экскурсия продолжалась 4часа. Мы остались очень довольны.

  • С
    Саша
    30 сентября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Хотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит свою Родину. Всего лишь за
    читать дальше

    несколько часов прогулки по старинным улицам полных историй и рассказов из прошлого и настоящего, его любовь заразила и нас. Он показал нам сердце Черняховска и даже позволил к нему прикоснуться.
    Спасибо Вам, за этот прекрасный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Черняховске
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Открыть Черняховск с коренным жителем;
  2. Ночной Черняховск: очарование и жуть;
  3. На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие из Калининграда в Черняховск.
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в марте 2026
Сейчас в Черняховске в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 4667 до 7500. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Черняховске на 2026 год на машине, 47 ⭐ отзывов, цены от 4667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май