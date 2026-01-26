Индивидуальная
до 7 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Познакомьтесь с историей Черняховска через призму веков: от немецкого наследия до советских времён. Увлекательное путешествие по городу
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ночной Черняховск: очарование и жуть
Вас ждёт уникальная экскурсия по ночному Черняховску, где оживают легенды и тайны. Узнайте о местных привидениях и исторических событиях
Начало: У памятника Барклаю де Толли
20 мар в 18:30
21 мар в 18:30
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие из Калининграда в Черняховск
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть замок Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
22 мар в 08:00
23 мар в 08:00
4667 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 января 2026Экскурсия с Максимом это как встреча со старым другом который живёт в другом городе,а ты наконец то приехал к нему
- ННиколай26 января 2026Были в Черняховске в августе 2025 года. Максим проводил нам обзорную экскурсию. Он сразу подстроился под наши пожелания и интересы.
- ИИван8 января 2026Хорошая экскурсия, душевная. Гид Максим - коренной житель Черняховска, имеет историческое образование, разбирается в архитектуре. Экскурсию можно разделить на две
- ВВиталий5 января 2026Недавно побывали на экскурсии в городе Черняховск (Калининградская область) и остались в полном восторге. Экскурсию проводил гид Максим, и это
- ЮЮлия3 января 2026Максим, мне думается, легко адаптирует подачу материала для экскурсанта любого уровня подготовки и возраста. Благодарим за экскурсию, харизму и содержательность. Рекомендуем.
Черняховск посетить полезно, приятно, необходимо. То
- ММария27 декабря 2025Большое спасибо Максиму за рассказ о своем городе с любовью. Экскурсия получилась душевная.
- ННаталия31 октября 2025Сначала переживали, что мы тут будем делать в маленьком городке 4часа. Буквально через 15 минут нам стало супер-комфортно! Максим замечательный!!!
- ННаталья27 октября 2025Доброе утро. Хочу оставить отзыв, о вечерней экскурсии "Черняховск: очарование и жуть" с Максимом.
Это была очень впечатляющая прогулка, с моментами
- аанна26 октября 2025Были на экскурсии 25 октября 2025г. Все,что было в описании экскурсии,совпало. Спасибо Максиму за интереснейший рассказ о Черняховске. Он водил
- ССаша30 сентября 2025Хотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит свою Родину. Всего лишь за
