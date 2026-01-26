был именно тот редкий случай, когда интересно было абсолютно всем — и взрослым, и ребенку.



Мы путешествовали с ребенком-непоседой, поэтому для нас было очень важно, чтобы гид умел находить контакт с детьми, не отмахивался от их вопросов и относился к ним с уважением. Максим проявил удивительную чуткость и терпение: он с интересом общался с ребенком, подробно и доброжелательно отвечал на все вопросы, благодаря чему ребенок был вовлечен в экскурсию наравне со взрослыми.



Мы выбрали мистическую экскурсию, и она полностью оправдала ожидания. Познакомились с местными легендами и привидениями, побывали в замке, обошли все самые известные и значимые здания в центре города, а также совершили отдельную поездку к языческому капищу, расположенному примерно в 20 километрах от Черняховска. Маршрут был продуманным, насыщенным и очень атмосферным.



Максим — грамотный, лояльный и по-настоящему увлеченный своим делом гид, который умеет подать материал живо и интересно. Экскурсия прошла на одном дыхании и оставила исключительно положительные впечатления.



С уверенностью рекомендуем Максима всем, кто хочет не просто посмотреть город, а почувствовать его характер и историю — особенно семьям с детьми.