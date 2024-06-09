1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
«Чем запомнился Петровскому Заводу "угрюмый и молчаливый" Иван Горбачевский»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Начало: Соборный проезд
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Чите в категории «СССР»
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