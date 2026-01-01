На лошадях по предгорьям Сочи: прогулки для новичков и опытных всадников
Через заросли самшита выйти к водопаду, подняться на Чёрную гору и отдохнуть вдали от суеты и шума
Начало: Дагомыс, утро, точное время по согласованию
4 июл в 12:30
11 июл в 12:30
52 500 ₽ за человека
Конные прогулки для уверенных всадников: горы, море, чайные плантации и реликтовые леса Сочи
Промчаться галопом по горным дорогам и нацпарку, прогуляться к берегу моря и устроить пикник
Начало: Дагомыс (Барановка), заезд во второй половине дня,...
3 июл в 18:00
10 июл в 18:00
27 000 ₽ за человека
Приключения на лошадях в Сочи для новичков и опытных: по ущельям, долинам и лесам
Дойти к Варваровскому водопаду, посетить ущелье Ведьм и долину Пседаго, насладиться чаепитием
Начало: Дагомыс, утро, точное время по согласованию
2 июл в 12:30
16 июл в 12:30
47 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс в категории «Активный отдых»
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