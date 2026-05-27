5 дней, чтобы увидеть настоящий Дагестан

Мы поедем в горы из Махачкалы
Описание тура

В отличие от туристов в Дагестане, первым делом посещающих Каньон, после которого трудно восхищаться остальными — прекрасными, но менее грандиозными достопримечательностями моей Республики, я составил программу таким образом, чтобы впечатления нарастали. Мне доставляет особое удовольствие слышать от своих гостей: Мы думали, красивее уже быть не может, но...

Мы поднимемся до самых красивых горных видов, побегаем по самому большому песчаному бархану Евразии, попробуем всю национальную еду Дагестана, поедем в древний таинственный аул-призрак и прокатимся на катере через горные массивы. Нас ждут пышущая жаром баня и смывающая всю городскую усталость горячая купель с видом на горы и звёздное небо!

На большинстве локаций нам удаётся сохранить камерную атмосферу без толп туристов — мы всегда ищем непопулярные смотровые и выбираем время, когда вокруг нет большого количества групп.

Передвигаться мы будем на комфортном джипе Лексус, а жить — в лучших отелях Дагестана. После поездки, помимо ярчайших впечатлений, у вас останутся профессиональные фото и видео.

p.s. возможна индивидуальная программа для пары; большой дружной компании, без посторонних людей или семейного отдыха с детьми, где мои юные гости не только набираются опыта путешествий и восторженно впитывают впечатления от видов горных просторов, но и знакомятся с культурным многообразием России.

Программа тура по дням

1 день

Древнейший Дербент

Встреча в аэропорту и дорога вдоль моря и виноградников в древнейший город России - Дербент. Первым делом поедем в главный исторический памятник Дербента - старинную цитадель Нарын-кала. После чего прогуляемся по старой части города и посетим старейшую мечеть в России. Далее по плану вкусный национальный обед, на котором мы познакомимся с кухней Южного Дагестана. Сытые и довольные едем на экскурсию на экраноплан Лунь, застывший у моря, рядом с которым вы получите самые впечатляющие фотографии и видео на дрон. В конце дня прогулка по красивейшему вечернему Дербенту- по его набережной и местному Арбату. В летнее время посещаем шоу фонтанов. После чего едем в наш уютный дом, где вкусно поужинаем, поделимся впечатлениями и будем отдыхать - набираться сил перед вторым днём.

2 день

Знакомство с горным Дагестаном

Вкусно завтракаем и едем в горы через аутентичные сёла, по дороге небольшой перекус местной кухней. Первая основная точка - гигантский водопад Тобот. Далее в природный парк Матлас и в дагестанскую нарнию - каменную чашу. После этого заселяемся в уютный отель в горах, где есть все условия для комфортной ночёвки. Нас ждёт настоящий горский ужин и, при желании, мастер-класс по хинкалу. А утром будет дагестанский завтрак с фирменной абрикосовой кашей.

3 день

Высокогорный Дагестан

Едем к Карадахской Теснине — в место, где можно снять сцены для Властелина колец или Индианы Джонс, идем в самое сердце ущелья, делаем много фотографий и получаем гору впечатлений. Зимой теснина покрывается льдом и с лучами солнца ущелье выглядит совсем необычно. гуляем и делаем крутые фотки для соц. сетей. Дальше наше путешествие станет немного более таинственным: мы поедем в заброшенное село старый Кахиб и на оборонительные башни в селе Гоор — к закату, потому что в Дагестане они совершенно особенные— вы сможете сами в это убедиться. По дороге заезжаем в древний монастырь среди гор, которому уже почти 1000 лет! После чего заселяемся в стильный домик в горах, где нас ждет ужин.

4 день

Аварские горы

После вкусного завтрака отправляемся к самому необычному и единственному в России настоящему подземному водопаду. Далее едем в аул Чох - место с огромной историей и живописными видами. Пробуем настоящие чохские ботишал и направляемся в аул-призрак Гамсутль, в котором каждый проникнется мистической атмосферой села, где уже почти 40 лет никто не живет. Встречаем закат в горах, едем в наш уютный до, где вкусно ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

5 день

Визитная карточка Дагестана

Ранний подъём и питательный дагестанский завтрак, чтобы набраться сил перед финальным днём путешествия! Едем на самое крупное в Северном Кавказе - Чиркейское водохранилище, где наc ждет захватывающая дух прогулка на катере. Затем у нас будет заключительный обед и, наконец, долгожданный, оставленный на десерт — визитная карточки Дагестана — Сулакский каньон. После съёмок на Каньоне мы заедем на самый большой в Евразии и второй по размерам в мире, песчаный Бархан Сарыкум, где снимался фильм Белое солнце пустыни. После чего уставшие, но полные впечатлений и воспоминаний едем в аэропорт Махачкалы.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трехразовое питание
  • Проживание
  • Проход в заповедные зоны
  • Получасовая поездка на катере
  • Транспорт
  • Трансфер из аэропорта и обратно
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Авиабилеты
О чём нужно знать до поездки

Гидом в этом туре буду я (Руслан), либо обученные гиды из моей команды. Наши туры подходят как для маленьких групп 1-3 человека, также возможна и индивидуальная организация для больших компаний более 10 человек (бронирование нужно сделать заранее, спасибо). Обычно в группе бывает 4-5 человек. Туры стартуют от 3х человек, если вас 1 или 2 человека, то оплачивается минимальная стоимость, как за троих участников.

Пожелания к путешественнику

Готовность к ранним подъёмам

Позитивный настрой и желание насладиться красотами и атмосферой.

Взять удобную, практичную и теплую одежду, т. к. погода в горах часто меняется.

О любых нюансах можно проконсультироваться со мной.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Руслан
Руслан — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я Руслан –известный фотограф и трэвел-блогер– объездил 44 страны, и планировал добить 50 в 2019-м. Однако ковид внес изменения в мои планы, и меня занесло в родной край. Объездив его,
я понял, что здесь круче, чем во всех заграницах вместе взятых, и решил остаться, а спустя время загорелся желанием показать людям свой Дагестан. Мой Дагестан- это атмосферные села, локации для фото, бабушки с самой вкусной абрикосовой кашей и самыми захватывающими историями. Если вы хотите обзорную экскурсию по 5 минут в каждом месте- вам не ко мне. Я за то, чтоб не превращать отдых в гонку, не торопиться, прочувствовать атмосферу, соприкоснуться с культурой и традициями местных. Владею английским и испанским языком, неоднократно проводил экскурсии для иностранных гостей.

