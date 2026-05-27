Описание тура

В отличие от туристов в Дагестане, первым делом посещающих Каньон, после которого трудно восхищаться остальными — прекрасными, но менее грандиозными достопримечательностями моей Республики, я составил программу таким образом, чтобы впечатления нарастали. Мне доставляет особое удовольствие слышать от своих гостей: Мы думали, красивее уже быть не может, но...

Мы поднимемся до самых красивых горных видов, побегаем по самому большому песчаному бархану Евразии, попробуем всю национальную еду Дагестана, поедем в древний таинственный аул-призрак и прокатимся на катере через горные массивы. Нас ждут пышущая жаром баня и смывающая всю городскую усталость горячая купель с видом на горы и звёздное небо!

На большинстве локаций нам удаётся сохранить камерную атмосферу без толп туристов — мы всегда ищем непопулярные смотровые и выбираем время, когда вокруг нет большого количества групп.

Передвигаться мы будем на комфортном джипе Лексус, а жить — в лучших отелях Дагестана. После поездки, помимо ярчайших впечатлений, у вас останутся профессиональные фото и видео.

p.s. возможна индивидуальная программа для пары; большой дружной компании, без посторонних людей или семейного отдыха с детьми, где мои юные гости не только набираются опыта путешествий и восторженно впитывают впечатления от видов горных просторов, но и знакомятся с культурным многообразием России.