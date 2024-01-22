Туры к горам Дербента

Найдено 3 тура в категории «Горы» в Дербенте, цены от 34 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану
На автобусе
SUP-прогулки
3 отзыва
5 дней
Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану
Начало: Махачкала
«Мы покатаемся на катерах и сапах, будем обедать у местных жителей, несколько дней проживём в горах и один день проведем в самом старом городе России»
Завтра в 10:00
4 сен в 10:00
69 800 за человека
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«лет назад через узкий проход между морем и горами проходил Великий шелковый путь»
34 500 за человека
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
На автобусе
7 дней
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Когда-то давно это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов на самой вершине горы, на краю отвесной пропасти»
31 авг в 10:00
59 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Зима в горах Дагестана. Автотур
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Зима в горах Дагестана. Автотур
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Зима в горах Дагестана. Автотур
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
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    эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • О
    Ольга
    19 августа 2023
    Дыхание гор Дагестана. Новый год
    Организация тура на высшем уровне) Была предоставлена вся необходимая информация, если были вопросы, то на все отвечали/объясняли/подсказывали.
  • О
    Ольга
    19 августа 2023
    Дыхание гор Дагестана. Новый год
    До сих пор вспоминаю об этом замечательном отдыхе в Дагестане и однозначно завидую тем, кто поедет туда в первый раз😭
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    Было прекрасно всё: и организация, и передвижение, и еда, и локации, и люди, окружавшие нас (здесь ещё можно долго перечислять!). Отдельное спасибо гидам (Ибрагиму, Гамзату и Магомеду), которые с утра до вечера были с нами, решали возникающие проблемы и просьбы и которые всего лишь за пять дней смогли влюбить нас в Дагестан) Захватывающие виды (я почти всегда кричала «Боже, как красиво» и пыталась «сфотографировать» глазами и запомнить каждый момент), вкуснейшие национальные блюда, рецепты которых мы пытались узнать😂, комфортные поездки на джипах с любимой музыкой, интересные истории от гидов, посиделки по вечерам, миллион фото и видео на память - это только малая часть путешествия! Спасибо за эмоции и впечатления! Очень советую тур!

  • Л
    Лилия
    20 июля 2023
    Дыхание гор Дагестана. Новый год
    Мне не понравился Дагестан,сказал один мой знакомый, который вернулся из самостоятельной поездки по республике … и я его понимаю. Дагестан
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    можно увидеть разным: грязным, шумным, безликим. Но Вы никогда не отнимите у Дагестана 2 главных его ингредиента -природу и людей🙌 Мне кажется я люблю каждый уголок Гуниба. Люблю когда просто так зовут в гости,когда абрикосами угощают за улыбку,когда танцуют посередине улицы, потому что захотелось 🤤 люблю за традиции,за столы,которые ломятся от еды,за уважение к старшим, за простые душевные разговоры. Люблю за горы, каньоны,водопады, воздух,за облака хватающиеся за их вершины. И все это я полюбила благодаря нашим гидам. Ибрагим и Гамзат, отдельное спасибо 🙌 ребята настолько искренне и душевно показывают и рассказывают все прелести Дагестана, что не хочется после такого возвращаться в родной город 🥹 поэтому хочу сказать,не планируйте самостоятельный отдых по республике, только туром и только у этого организатора,ведь за эти 5 дней проведенные вместе, они стали нам,как родные.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Горы»

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Сколько стоит тур в Дербенте в августе 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 34 500 до 69 800. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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