5 дней
Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану
Начало: Махачкала
«Мы покатаемся на катерах и сапах, будем обедать у местных жителей, несколько дней проживём в горах и один день проведем в самом старом городе России»
Завтра в 10:00
4 сен в 10:00
69 800₽ за человека
5 дней
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«лет назад через узкий проход между морем и горами проходил Великий шелковый путь»
34 500₽ за человека
7 дней
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Когда-то давно это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов на самой вершине горы, на краю отвесной пропасти»
31 авг в 10:00
59 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий22 января 2024Зима в горах Дагестана. АвтотурИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Зима в горах Дагестана. АвтотурЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЕЕкатерина10 января 2024Зима в горах Дагестана. АвтотурСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
- ООльга19 августа 2023Организация тура на высшем уровне) Была предоставлена вся необходимая информация, если были вопросы, то на все отвечали/объясняли/подсказывали.
- ООльга19 августа 2023До сих пор вспоминаю об этом замечательном отдыхе в Дагестане и однозначно завидую тем, кто поедет туда в первый раз😭
- ЛЛилия20 июля 2023Мне не понравился Дагестан,сказал один мой знакомый, который вернулся из самостоятельной поездки по республике … и я его понимаю. Дагестан
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Горы»
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