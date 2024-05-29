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Авторский тур
3 дня
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
«По пути у города Избербаш вам откроется вид на гору Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта»
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максимум. Вcе включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Это место очень завораживает своей великолепной природой и чистейшим горным воздухом»
26 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 39 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рассвет в Дагестане. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Салтинская теснина — удивительный памятник природы протяженностью 500 метров»
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы движемся в самый южный город России»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанские каникулы
Начало: г. Махачкала
«После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
«Каспийское море, бурлящие реки и водопады, равнины и степи, живописные горы и древнейшие архитектурные сооружения, а Сулакский каньон входит в топ 20 самых популярных природных достопримечательностей Дагестана»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
16 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в южный Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Сегодня у нас сочетание живописной дикой природы и треккинга»
8 сен в 10:00
15 сен в 10:00
от 52 380₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«И всё это среди заповедной природы Северного Кавказа, где местные жители всегда окажут гостеприимный приём»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Салтинский подземный водопад – настоящее чудо природы»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«В нашем невероятно насыщенном и интересном туре по Дагестану, Вас ждет первозданная красота природы, гастрономическое удовольствие, мастер класс по приготовлению национального блюда, а так же мастер-классу по изготовлению унцукульских изделий»
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
5 чудес Дагестана. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Мы познакомим вас с этим удивительным заповедником и явлением природы, а потом поедем к форелевому хозяйству»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Дагестан навсегда. Тур espresso
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Будем жить в комфортных кемпсайтах, наслаждаясь первозданной природой»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
54 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Изначально она имеет природное происхождение, но была расширена, чтобы по ней можно было пойти»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
59 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь29 мая 2024Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в
- ННика28 мая 2024Отличный тур! Я всем довольна. Организаторам данного мероприятия большое спасибо!
- ООльга28 мая 2024Здравствуйте Отдых прошёл успешно 👍 Есть маленькое замечание - гиды у других групп раскрывают более, расширено, интересные факты рассказывают. Водитель был очень хороший, аккуратный на дорогах.
- ООльга21 мая 2024Была в туре "Рассвет в Дагестане". Все понравилось. Локации проживания - 1 ночь в барн хаусах, 2 ночи в отеле
- ННаталья21 мая 2024Тур прошел отлично. Дагестан красивая и прекрасная республика со своим колоритом и со своим укладом, который хорошо позволяет прочувствовать принимающая сторона
- ССоловьева16 мая 2024Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер.
- ЯЯна16 мая 2024Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена, было достаточно свободного времени.
- ЯЯна16 мая 2024Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Программа не перегружена, было достаточно свободного времени, насыщенная программа. Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!
- ССтепанова16 мая 2024Тур немного тяжеловат - по 8-9 часов в день на автобусе по горным дорогам. Но в целом очень интересно все было.
- LLarisa15 мая 2024От принимающей стороны была прекрасный и ответственный гид Евгения. Все было организовано и спланировано. Природа Дагестана неповторима. Хотелось бы более продолжительное путешествие.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Природа и пейзажи»
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