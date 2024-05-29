Познавательные туры на природе в Дербенте

Найдено 19 туров в категории «Природа и пейзажи» в Дербенте, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны древнего Дербента
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
«По пути у города Избербаш вам откроется вид на гору Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта»
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500 за человека
Дагестан на максимум. Вcе включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан на максимум. Вcе включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Это место очень завораживает своей великолепной природой и чистейшим горным воздухом»
26 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 39 500 за человека
Рассвет в Дагестане. Все включено
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рассвет в Дагестане. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Салтинская теснина — удивительный памятник природы протяженностью 500 метров»
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 31 500 за человека
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы движемся в самый южный город России»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Дагестанские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестанские каникулы
Начало: г. Махачкала
«После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
«Каспийское море, бурлящие реки и водопады, равнины и степи, живописные горы и древнейшие архитектурные сооружения, а Сулакский каньон входит в топ 20 самых популярных природных достопримечательностей Дагестана»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
16 900 за человека
Треккинг в южный Дагестан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в южный Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Сегодня у нас сочетание живописной дикой природы и треккинга»
8 сен в 10:00
15 сен в 10:00
от 52 380 за человека
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«И всё это среди заповедной природы Северного Кавказа, где местные жители всегда окажут гостеприимный приём»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 000 за человека
Дыхание гор Дагестана. Новый год
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Салтинский подземный водопад – настоящее чудо природы»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
34 500 за человека
Майский Дагестан - пятидневный тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«В нашем невероятно насыщенном и интересном туре по Дагестану, Вас ждет первозданная красота природы, гастрономическое удовольствие, мастер класс по приготовлению национального блюда, а так же мастер-классу по изготовлению унцукульских изделий»
от 43 000 за человека
5 чудес Дагестана. Все включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
5 чудес Дагестана. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Мы познакомим вас с этим удивительным заповедником и явлением природы, а потом поедем к форелевому хозяйству»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
39 500 за человека
Дагестан навсегда. Тур espresso
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Дагестан навсегда. Тур espresso
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Будем жить в комфортных кемпсайтах, наслаждаясь первозданной природой»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
54 700 за человека
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Изначально она имеет природное происхождение, но была расширена, чтобы по ней можно было пойти»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
59 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в
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    глемпинге "Горный ветер" в окрестностях Гуниба в барн-хаусах. Условия проживания отличные: в домиках есть все удобства, включая ванну с горячей водой, туалет, кондиционер, удобные кровати, но самое главное - великолепный вид на горы и тишина ночью. Ежедневно в соответствии с программой тура нас вывозили на микроавтобусе Спринтер-Мерседес на различные локации, все очень понравилось, природа замечательная. Все эти дни нас обслуживали аккуратный водитель Тимур и гид Инга, которая не давала скучать в пути рассказами об истории и традициях Дагестана, проявляла искреннюю заботу о каждом участнике группы и оперативно решала все вопросы по туру, включая покупку билетов для прохода к достопримечательностям и организацию питания. Туром остались довольны, он как нельзя хорошо подходит для первого знакомства с республикой, всем кто еще не был в Дагестане советуем его посетить.

    Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые
  • Н
    Ника
    28 мая 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Отличный тур! Я всем довольна. Организаторам данного мероприятия большое спасибо!
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Здравствуйте Отдых прошёл успешно 👍 Есть маленькое замечание - гиды у других групп раскрывают более, расширено, интересные факты рассказывают. Водитель был очень хороший, аккуратный на дорогах.
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Была в туре "Рассвет в Дагестане". Все понравилось. Локации проживания - 1 ночь в барн хаусах, 2 ночи в отеле
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    Дербента в пяти минутах ходьбы от набережной. Некоторые коррективы внесла погода (холодно и непрекращающийся дождь), но все равно все прошло отлично.

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Тур прошел отлично. Дагестан красивая и прекрасная республика со своим колоритом и со своим укладом, который хорошо позволяет прочувствовать принимающая сторона
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    с помощью данного тура. Всё было достаточно тщательно организовано и не пришлось ни о чем думать самой (кроме того какие сувениры везти родным 😁). К сожалению, есть один непредсказуемый факт, на который невозможно повлиять - это погода. Особенно капризная в горах, она не дала нам добраться до одного из пунктов назначения, но он был оперативно заменен другой достопримечательностью, которую мы посетили. Отдельное спасибо гиду Рустаму, который очень интересно и подробно рассказал об обычаях разных народов Дагестанской республики. В общем, если вы ещё думаете, с чего начать свое знакомство с Дагестаном - то рекомендую данный тур. Вы точно не пожалеете!

    Тур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отлично
  • С
    Соловьева
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер.
    Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена, было достаточно свободного времени.
    читать дальше

    Отдельное восхищение гидами и организаторами поездки – было сделано все для нашего комфорта! Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!

    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Программа не перегружена, было достаточно свободного времени, насыщенная программа. Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!
  • С
    Степанова
    16 мая 2024
    Дагестанские каникулы
    Тур немного тяжеловат - по 8-9 часов в день на автобусе по горным дорогам. Но в целом очень интересно все было.
  • L
    Larisa
    15 мая 2024
    Дагестанские каникулы
    От принимающей стороны была прекрасный и ответственный гид Евгения. Все было организовано и спланировано. Природа Дагестана неповторима. Хотелось бы более продолжительное путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Природа и пейзажи»

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Сейчас в Дербенте в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 19 авторских туров от 16 900 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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