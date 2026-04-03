5 день

Бархан Сары-Кум. Сулакский каньон

Программа:

Сулакский каньон. Чиркейское водохранилище и Ирганайское водохранилище. Бирюзовые горные реки. Бархан Сарыкум.

Описание Тура:

Завтрак с 08:00 09:00.

Выезд группы на локации в 09:00 (с чемоданами).

И завершающий день нашего волшебного тура начнётся с посещения крупнейшего песчаного массива Евразии — Бархан Сарыкум. Его высота достигает 250 м, а температура поверхности летом нагревается до 55-60С. Уникальные климатические условия обеспечили богатство и оригинальность местной флоры и фауны, большинство представителей которых — редкие и исчезающие виды, занесенные в Красные книги России и Дагестана. Ученые, до сих пор, не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, откуда в горном краю мог взяться островок настоящей среднеазиатской пустыни. Гуляем, фотографируемся и просто наслаждаемся Мелодией Дагестана!

Девушки могут взять с собой лучшие наряды для создания красивых фото/видео.

Чтобы запечатлить полученные эмоции, отправляемся на обед — в самое лучшее место Дагестана!

После плотного обеда, выезжаем на смотровую площадку Сулакского каньона. Это самый большой каньон в России и один из глубочайших в мире. Его протяжённость - 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 120 метров глубже знаменитого Гранд-каньона в Сша. Можно будет запечатлеть панорамы живописного Сулакского каньона с обзорной площадки на вершине ущелья. Но это еще не всё! Ведь нас ждёт вторая малая смотровая площадка Сулакского каньона.

Выдвигаемся в сторону аэропорта Махачкалы. По дороге, мы обязательно остановимся, чтобы увидеть невероятной красоты Ирганайское водохранилище и насладиться видами Чиркейского водохранилища.

Чиркейское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Сулак в результате строительства Чиркейской Гэс, крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. На берегах расположено село Чиркей, по которому оно и получило название, и посёлок Дубки. Высота над уровнем моря — 335 м.

Ирганайское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской Гэс.

Именно на этой локации можно сделать потрясающие фото/видео!

День завершаем удивительной поездкой на катерах с ветерком и музыкой (около 1000 руб. с чел.). По желанию, сможем организовать Sup-прогулку (500 руб. /час, не требует опыта),

Прогулка на катерах осуществляется в зависимости от погодных условий (когда нет снега, дождя и сильного ветра) и согласованию с гидом. Сезон открывается с конца апреля по середину ноября (но другое время года, также рассматривается, по договоренности с гидом). Sup-прогулка (по желанию, только в сезон, не требует опыта), при себе иметь купальники (комфортная погода с июня до конца сентября).

За этот период времени, мы с вами стали настоящими друзьями! Как бы не было грустно, но пришло время расставаться! Но мы не прощаемся, так как, каждого из вас ждём снова в наших краях — поэтому, До Встречи!

Всех наших гостей, после завершения тура, мы развозим: кого до отеля Махачкалы, кого в аэропорт.

Если кто-то хочет продолжить отпуск у моря, то рекомендуем рассмотреть отели в Дербенте, Избербаше или Каспийске. Подберём варианты отелей.

Рейсы домой, можно будет рассматривать с 20:30 (включительно!). - дополнение чуть ниже.

!Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.

!Остались вопросы? Обязательно пишите, звоните, спрашивайте! С радостью ответим)

Моменты:

В связи со сложившейся ситуацией в мире, стали часто переносить внутренние рейсы. Поэтому, если последний рейс вылета в 19:30 - берите смело, подойдёт, будем подстраиваться.

