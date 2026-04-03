Описание тура
Мы Превратим Ваш Отпуск В Удивительное Путешествие, Наполненное Приключениями, Эмоциями И Полноценным Отдыхом, Ваше Чудесное Путишествие В Дагестан! Упомрочительные Горы И Природы Скружат Вам Голову! Гостеприимством Покарит Ваши Сердца!
Хотите увидеть самые красивые и популярные локации Дагестана
В путешествии вы побываете на море и в горах, посмотрите на водопады, горные реки, ущелья и каньоны. Архитектурные и природные памятники. После насыщенного дня можно отдохнуть и встретить закат в красивом месте, посидеть у костра и увидеть яркое звездное небо.
К туру часто присоединяются по одному, пары и компании друзей, но каждое путешествие все обретают хороших друзей и товарищей, с которыми продолжают общение и после путешествия
Полная организация тура от начала до конца путешествия (встреча, трансферы, заселение, питание, от вас требуется только собрать рюкзак, и хорошее настроение, остальное мы все сделаем за вас))
Вас ждёт комфортное проживание гостевые домах: все четыре ночи - в горах В каждом доме по 4-5 чел., две комнаты (есть комната на 3х на 4х для компаний/семей). Все удобства в доме. Либо же, будет проживание в гостевом доме/отеле в горах (зависит от наличия мест). Наши Дома расположены в достаточно удобном месторасположении, чтобы мы максимально мало тратили время на дорогу и больше времени уделили именно локациям, ярким впечатлениям и захватывающим видам. Можем дать гарантию, что наши туры отличаются от всех остальных предложений, здесь море позитива!
На чем будем передвигаться Комфортные Внедорожники и Минивэны 4х4 Nissan, Lexus, Toyota (чтобы без проблем проходить сложные участники пути и максимально близко подъезжать к локациям)
Внимательные, опытные и душевные проводники в горы, которые родились и выросли в Дагестане расскажут историю, интересные факты о культуре и традициях, ответят на все ваши вопросы
Проработанный до мелочей тайминг, позволит побывать в локациях в размеренном темпе и насладится красотой этих мест
Вас ждут экстремальные виды развлечений (зависят от сезона и погодных условий, не требуют опыта): атмосферная прогулка на лошадях, квадроциклах и катера, а так же роупджампинг, зиплайн, тарзанка и др. (по желанию), даже сходить в баню в горах
Индивидуальная поддержка, сопровождение и безопасность (на всех этапах путешествия от встречи в аэропорту до окончания тура)
Помощь с бронированием дополнительной ночи проживания и трансферы
Чат для предварительного знакомства с группой, чеклисты, инструкции
Вас ждёт огромное количество восхитительных фото и видео
Новые знакомства, эмоции, впечатлении
Самый вкусный кофе/чай, сваренный в горах
Бесконечные рассказы, факты, истории о традициях, культуре
Вас ждёт тур по системе — Всё Включено: трёхразовое питание, перемещение, проживание, услуги гида, все входные билеты, экскурсии, помощь на протяжении всего времени (до завершения тура)
Программа тура по дням
Древний Дербент. Экраноплан Лунь
Программа:
Древний Дербент. Крепость Нарын-Кала. Экраноплан Лунь.
Время Встречи:
Встреча группы в 09:00 утра в Махачкале (адрес и места встречи высылаем до брони - по запросу).
Вы можете прилететь в день старта тура (время прилета до 06:00, так как, бывают задержки рейсов, чтобы не опоздать), либо, прилететь за день до начала тура (по запросу, мы можем выслать проверенные недорогие варианты отелей), чтобы выспаться.
После того, как группа полностью соберется, мы отправляемся в пятидневное путешествие!
Наше знакомство о Дагестане начнется с древнейшего города в России - Дербент. Вы осмотрите главную достопримечательность города, включенную в список объектов Всемирного наследия Юнеско. Это древняя крепость Нарын-Кала, возраст которой насчитывает более 5000 лет. С крепостных стен открывается великолепная панорама старинного города и побережья Каспийского моря. Под защитой мощных стен цитадели сохранились древние храмы и мечети, средневековые бани и руины шахского дворца.
После продолжительной экскурсии, вдоволь нагулявшись и сделав красивые фотографии памятников истории, мы отправимся на обед, где отведаем национальные блюда.
И завершающей нашей локацией дня, станет поездка к Каспийский монстр - экраноплан Лунь. Чудо советской инженерной мысли, уникальный монстр, невидимый для радаров противника. Единственный в своём роде ракетоносец экраноплан Лунь, некогда бороздивший каспийскую гавань. Он является единственным полностью построенным кораблём из восьми планировавшихся, и сейчас является наследием Дагестана, его размеры поражают!
Подышим бризом Каспийского моря, с удовольствием попьем чай-кофе и отправимся в горы в село Гергебиль.
По желанию всех гостей, заедем на рынок, чтобы приобрести, фрукты, овощи, специи, мясо, либо сувениры.
Приезжаем в Гергебиль. Заселяемся. Отдыхаем и продолжаем наше знакомство за вкусным ужином. Свободное время.
Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Остались вопросы? Обязательно пишите, звоните, спрашивайте! С радостью ответим)
Основные Моменты:
Завтрак самостоятельно до начала тура.
Встреча группы в 09.00 утра в Махачкале.
Обед на маршруте в ресторане, кафе
Ужин в нашем гостевом доме в горах.
Ночевка в гостевом доме в горах. Либо же, будет проживание в гостевом доме/отеле в горах (зависит от наличия мест).
В каждом доме есть всё самое необходимое: душ, туалет, постельное белье, полотенца, фен, утюг, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, посуда, чайник, обогреватель, wi-fi.
Гоор. Язык тролля. Датуна. Карадахская теснина
Программа:
Гоцатлинское Водохранилище. Высокогорный Аул Гоор, Гоорские сторожевые башни. Язык Тролля. Датунский храм. Карадахская теснина.
Завтрак с 08:00 09:00.
Выезд группы на локации в 09:00.
Сегодня наш путь пролегает в старый высокогорный Аул Гоор - один из самых живописных аулов. Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана. Край башен, русский Язык тролля — негласное название этого места.
По дороге к аулу, приятным сюрпризом, для каждого из вас, станет внеплановая остановка на свежезаваренный гидом на природе чай/кофе.
мы заедем к Датунскому храму. — это памятник средневекового христианского зодчества, расположенный в Шамильском районе Дагестана, недалеко от села Датуна. Храм был возведен грузинскими миссионерами в период конца X — начала Xi веков и служил местом богослужения до Xiii века.
Познакомившись поближе с памятником средневекового зодчества, продолжаем путь в село Гоор, проезжая мимо древнего села Кахиб.
Насладившись красотами, мы идем на обед в гости к местным жителям.
После обеда, выезжаем в сторону Карадахской теснины — красивое узкое ущелье с невероятным цветом скал, ради которого приезжают многие фотографы.
Отправляемся в наш гостевой дом. Ужинаем. Свободное время.
Основные Моменты:
Завтрак в гостевом доме в горах с 08:00 09:00.
Выезд группы на локации в 09:00.
Обед на маршруте в деревенском доме, кофе и чай от гидов.
Ужин в гостевом доме в горах.
Ночевка в гостевом доме в горах. Либо же, будет проживание в гостевом доме/отеле в горах (зависит от наличия мест).
Салтинское ущелье. Гамсутль. Точка Айвазовского
Программа:
Гергебильское водохранилище. Дагестанский Мачу-Пикчу Гамсутль. Чохские террасные поля. Салтинский подземный водопад. Салтинское ущелье. Точка Айвазовского.
Завтрак с 08:00 09:00.
Выезд группы на локации в 09:00.
День будет очень насыщенным. Вас ждут самые известные достопримечательности Дагестана,
Наш путь начнется с поездки к заброшенный аул Гамсутль, расположенный на гребне горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Материалом для строительства здешних домов служили отвесные скалы, и подняться к аулу можно только пешком по узкой тропе. Местное население покинуло его несколько десятилетий назад, а вплоть до 2015 года здесь оставался один единственный житель. Сегодня этот аул-призрак является одной из самых колоритных достопримечательностей горного Дагестана.
По пути мы посетим Гергебильское водохранилище, Чохские террасные поля.
Заранее предупреждаю, что подъем к Гамсутлю будет самой сложной физической частью программы (но оно того стоит!). Мы можем предложить три варианта подъёма:
1. Преодоление половины пути на уазиках/буханках (прогулка к селению занимает около 0,40-1,5 часа);
2. Преодоление всего пути на лошадях (в зависимости от погодных условий). По секрету, пешком получится гораздо быстрее;
3. Преодоление всего пути пешком (прогулка к селению занимает около 1,5-2 часов).
Получив много красивых фото/видео, оправляемся на обед
После плотного обеда, ничего сложного больше не будет. В этот же день мы приятно прогуляемся по узкой Салтинской теснине. Если повезет (зависит от сезона, наиболее активен осенью) — увидим уникальный гротовый водопад (еще его называют Салтинский подземным водопадом),
На этом наше путешествие ещё не заканчивается: посетим точку Айвазовского где открывается прекрасный вид на горы и на Гуниб
Отправляемся гостевой дом. Ужинаем. Свободное время.
Основные Моменты:
Завтрак в гостевом доме в горах с 08:00 - 09:00.
Выезд группы на локации в 09:00.
Обед на маршруте в шикарном кафе.
Ужин в нашем гостевом доме в горах.
Ночевка в гостевом доме в горах. Либо же, будет проживание в гостевом доме/отеле в горах (зависит от наличия мест).
Водопад Тобот. Плато Матлас. Каменная Чаша
Программа:
Село Хунзах. Каньон Цолотль. Водопад Тобот. Водопад Итлятляр. Село Гонох. Каменная чаша. Село Матлас. Село Мочох. Мочохское озеро
Завтрак с 08:00 09:00.
Выезд группы на локации в 09:00.
Сегодня нас ждет красивейший день в горном крае! Мы будем останавливаться на горных реках и у высокогорных бирюзовых водохранилищ, чтобы полюбоваться видами, выпить вкуснейший кофе/горный чай.
Отправимся покорять село Хунзах. Оно считается столицей Аварского ханства. Это селение расположено на высокогорном плато на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Хунзахский район — один из древнейших политических центров Дагестана. О древности существования Хунзаха говорят и археологические раскопки: Хунзаху — более 2400 лет. Хунзах был свидетелем нашествий древних греков и хазар, монголов и арабов. Несколько раз разрушался и восстанавливался.
Желающие, смогут совершить прыжок с верёвкой (6000 руб.).
Затем, мы поразимся удивительному каньону Цолотль, горным водопадам Тобот и Итлятляр.
Проголодавшись, поедем в село Гонох на обед. Предупреждаю, придется очень много и вкусно кушать!
Также, тут Вы сможете приобрести сувениры и отправить открытки своим родным и близким.
Отдохнув, отправимся в путь, посмотрим водопады Матласа. Где каждый желающий сможет испытать себя на прочность (опять же, в зависимости от сезона: обычно, с мая по середину ноября): езда на квадроциклах, езда на лошадях, полёт на зиплайне (1000 руб.).
Каменная Чаща
Село Мочох мы посещаем только зимой, там же, катаемся на коньках на озере Мочох. В другое время года, ничего интересного не увидим.
Возврашаемся гостевой дом. Ужинаем. Свободное время. Сбор чемоданов.
Основные Моменты:
Завтрак в гостевом доме в горах с 08:00 09:00.
Выезд группы на локации в 09:00.
Обед на маршруте в большом деревенском доме в горах, кофе и чай от гидов.
Ужин в нашем гостевом доме в горах.
Ночевка в гостевом доме в горах. Либо же, будет проживание в гостевом доме/отеле в горах (зависит от наличия мест).
Бархан Сары-Кум. Сулакский каньон
Программа:
Сулакский каньон. Чиркейское водохранилище и Ирганайское водохранилище. Бирюзовые горные реки. Бархан Сарыкум.
Описание Тура:
Завтрак с 08:00 09:00.
Выезд группы на локации в 09:00 (с чемоданами).
И завершающий день нашего волшебного тура начнётся с посещения крупнейшего песчаного массива Евразии — Бархан Сарыкум. Его высота достигает 250 м, а температура поверхности летом нагревается до 55-60С. Уникальные климатические условия обеспечили богатство и оригинальность местной флоры и фауны, большинство представителей которых — редкие и исчезающие виды, занесенные в Красные книги России и Дагестана. Ученые, до сих пор, не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, откуда в горном краю мог взяться островок настоящей среднеазиатской пустыни. Гуляем, фотографируемся и просто наслаждаемся Мелодией Дагестана!
Девушки могут взять с собой лучшие наряды для создания красивых фото/видео.
Чтобы запечатлить полученные эмоции, отправляемся на обед — в самое лучшее место Дагестана!
После плотного обеда, выезжаем на смотровую площадку Сулакского каньона. Это самый большой каньон в России и один из глубочайших в мире. Его протяжённость - 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 120 метров глубже знаменитого Гранд-каньона в Сша. Можно будет запечатлеть панорамы живописного Сулакского каньона с обзорной площадки на вершине ущелья. Но это еще не всё! Ведь нас ждёт вторая малая смотровая площадка Сулакского каньона.
Выдвигаемся в сторону аэропорта Махачкалы. По дороге, мы обязательно остановимся, чтобы увидеть невероятной красоты Ирганайское водохранилище и насладиться видами Чиркейского водохранилища.
Чиркейское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Сулак в результате строительства Чиркейской Гэс, крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. На берегах расположено село Чиркей, по которому оно и получило название, и посёлок Дубки. Высота над уровнем моря — 335 м.
Ирганайское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской Гэс.
Именно на этой локации можно сделать потрясающие фото/видео!
День завершаем удивительной поездкой на катерах с ветерком и музыкой (около 1000 руб. с чел.). По желанию, сможем организовать Sup-прогулку (500 руб. /час, не требует опыта),
Прогулка на катерах осуществляется в зависимости от погодных условий (когда нет снега, дождя и сильного ветра) и согласованию с гидом. Сезон открывается с конца апреля по середину ноября (но другое время года, также рассматривается, по договоренности с гидом). Sup-прогулка (по желанию, только в сезон, не требует опыта), при себе иметь купальники (комфортная погода с июня до конца сентября).
За этот период времени, мы с вами стали настоящими друзьями! Как бы не было грустно, но пришло время расставаться! Но мы не прощаемся, так как, каждого из вас ждём снова в наших краях — поэтому, До Встречи!
Всех наших гостей, после завершения тура, мы развозим: кого до отеля Махачкалы, кого в аэропорт.
Если кто-то хочет продолжить отпуск у моря, то рекомендуем рассмотреть отели в Дербенте, Избербаше или Каспийске. Подберём варианты отелей.
Рейсы домой, можно будет рассматривать с 20:30 (включительно!). - дополнение чуть ниже.
Моменты:
Завтрак в гостевом доме в горах с 08:00 09:00.
Выезд группы на локации в 09:00 (с чемоданами).
Обед на маршруте в самом лучшем месте Дагестана.
Трансфер до аэропорта или любого отеля Махачкалы. Подходящие рейсы с 20:00!
В связи со сложившейся ситуацией в мире, стали часто переносить внутренние рейсы. Поэтому, если последний рейс вылета в 19:30 - берите смело, подойдёт, будем подстраиваться.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт (внедорожники/минивэны: Lexus, Nissan Toyota, Hyundai и т. д.) на все 5 дней между всеми достопримечательностями
- Трансфер после окончания тура в аэропорт по пути сможем завезти в любой отель Махачкалы
- Развлечения
- Проживание все дни тура в горах. Нас будут ждать уютные дома, двухместное размещение (есть комнаты на троих для семей/компании). В домах есть полотенца, постельное белье, посуда, чайник, обогреватель, фен, утюг, стиральная машина, холодильник, wi-fi. Либо же, будет проживание в гостевом доме/отеле в горах (зависит от наличия мест)
- Трёхразовое питание (завтраки и ужины в гостевых домах, у нас своя кухня, обеды в домах местных жителей или кафе (зависит от маршрута), пикники в горах, угощение горным чаем и кофе. С собой брать ничего не нужно. Если у вас специфическое, ограниченное врачом питание - пожалуйста, свяжитесь с нами до оплаты, мы обсудим, как вас накормить
- Сопровождение гида все 5 дней
- Все экскурсии, Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личные траты на сувениры, алкоголь и т. п
- Завтрак первого дня тура и ужин последнего дня тура
- Экстремальные виды развлечений (не требуют опыта):
- Поездка на катере - около 1000 руб. с чел
- Sup-прогулка - около 500 руб. с чел. /час (временное развлечение, уточняйте у организатора)
- Рафтинг - около 2000 руб. с чел. (временное развлечение, уточняйте у организатора)
- Зиплайн - 1000 руб. с чел
- Прыжок с веревкой - 7000-9000 руб. с чел
- Езда на лошадях - 500-2000 руб. с чел
О чём нужно знать до поездки
Вы можете приехать в тур, как с ручной кладью, так и с чемоданом (размер S - идеален).
На протяжении всего тура, Вы можете перемещаться с маленькими рюкзаками, сумками (чтобы положить документы и телефон). Не берите рюкзаки больших габаритов - они Вам ни к чему!
Все дни тура, мы будем проживать в горах
Данный тур, вполне под силу любому человеку со средним здоровьем. До некоторых достопримечательностей нужно дойти 800 метров - 2 км пешком. Например, маршрут на Салтинский водопад занимает около 40 минут по вылизанному рекой ущелью. Самым сложным за все время тура будет подъем пешком к селению Гамсутль. От места, куда максимально заезжают наши подготовленные джипы, предстоит пеший подъем (либо на предоставленном транспорте/либо на лошадях) длительностью около 1-2 часов (в зависимости от темпа группы). Виды с горы и история Гамсутля стоят таких усилий!
К сожалению, данный тур не подойдет для инвалидов.
Пожалуйста, уважайте традиции других народов. Девушки - не одевайте глубокие декольте и короткие шорты, прозрачную или вызывающую одежду. Мужчин также просим выбирать не короткие шорты, не прозрачные футболки. Иначе будут неприятные выговоры от местного населения и косые взгляды.
Безопасно Ли В Дагестане?
Конечно, безопасно! Более того, в течение тура, с вами всегда будут наши гиды, что гарантирует комфорт и безопасность. Главное соблюдать обычные меры предосторожности, правильно одеваться и всё будет прекрасно.
Что Взять В Поездку?
После оплаты брони, мы предоставим вам список того, что необходимо взять в поездку.
Где Будем Проживать?
Все четыре ночи - проживание в горах в селе Гергебиль. Нас будут ждать большие дома. В каждом доме по 4-5 человек. Две комнаты. Двухместное размещение. Для компаний/семей, есть трехместные комнаты.
В каждом доме есть всё самое необходимое: душ, туалет, постельное белье, полотенца, фен, утюг, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, посуда, чайник, обогреватель, wi-fi.

Либо же, будет проживание в отеле в горах (зависит от наличия мест).
Либо же, будет проживание в отеле в горах (зависит от наличия мест).
Можно Ли В Тур Одной Или Одному?
Конечно! К нам довольно часто приезжают гости в одиночку. По возможности, знакомим заранее.
На Чём Мы Будем Передвигаться?
На больших комфортных внедорожниках/минивэнах.
Хотите Продолжить Отпуск На Море?
Не стесняйтесь, спрашивайте, подскажем лучшие пляжные места в Дагестане!
Какой Лучше Выбрать Сезон?
Тут вы должны оперироваться на Ваши потребности и желания))
к примеру, в апреле месяце - цветут абрикосовые сады;
в мае - нет летнего зноя, погода держится около +20 (идеальная);
в июне - наконец-то можно купаться и плескаться, кушать клубничку/черешню;
в августе - можно кушать абрикосы, арбузы, дыни, виноград, персики;
в октябре - золотая осень, необычайные виды, наслаждаемся красками природы;
ближе к концу ноября - на ветках красуется аппетитная хурма.
Что Привезти Домой (Сувениры)?
Серебряные украшения (хочу заметить, что они недорогие, хорошее кольцо до 1500 руб.);
Алкоголь (коньяк, вино);
Папаха, рог, ножи, кинжалы, ковры, посуда;
Магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
Куртки, тапочки, шкуры (из коровы, из овчины);
Урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, специи, варенье мясо и т. п.
Пожелания к путешественнику
Размещаемся во внедорожниках и в минивэне от 4 до 6 человек;
Внимание! Если вы отправляетесь один(а), и вы хотите одноместное размещение, то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение.
По вашему желанию мы можем постараемся для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
Время прибытия и обратного вылета согласовываются с организатором. В случае досрочного или позднего вылета вы самостоятельно добираетесь до места встречи или по согласованию с организатором.
В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия.
По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия; Но, будьте уверены, гид и организаторы сделают все, чтоб эти изменения были только к лучшему)
Дагестан - мусульманская республика. Поэтому мы просим быть сдержанными в одежде (даже несмотря на летний зной). Девушек просим не одевать глубокие декольте и короткие шорты, прозрачную или вызывающую одежду. Мужчин также просим выбирать не короткие шорты, не прозрачные футболки;
Проявлять уважение к каждому человеку;
Визы
Виза не нужна