Мы посетим знаменитый каньон реки Сулак, необъятное водохранилище Чиркейской ГЭС, увидим комплекс пещер «Нохъо», заброшенный аул Гамсутль и Гуниб.
Насладимся шикарными горными пейзажами и пройдемся по одному из древнейших городов в мире – Дербенту. Яркие путешествия в Дагестане начинаются каждую пятницу, присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»
Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- ж/д вокзал, Махачкала;
- отель Кэпитал.
Наш трехдневный тур стартует со знаменитого каньона реки Сулак — самой полноводной реки в Дагестане.
Уже с первого дня Вы окунетесь в море развлечений посреди красивых гор и бирюзовой воды Сулака.
На необъятном водохранилище Чиркейской ГЭС есть возможность покататься с ветерком на катере (доп. плата от 700 руб.).
Водители катеров прислушиваются к желаниям катающихся и адаптируют стиль езды под Ваши предпочтения.
После эмоциональной встряски на катере Вы поднимитесь в удивительный поселок Дубки, который был с нуля создан для строителей плотины в 1960-е годы.
Именно оттуда, со смотровой площадки, открываются головокружительные виды на каньон.
Далее предстоит спуститься ниже, к зданиям Миатлинской ГЭС, где заканчивается каньон.
В этом месте чуть больше 10 лет назад разглядели большой туристический потенциал.
И вскоре расширили штольни в скалах, перекинули через каньон подвесной мост и сделали несколько площадок.
Сегодня в комплексе пещер «Нохъо» уже несколько мостов, есть кафе в скале, а также зиплайн, «тарзанка», экстрим-дорожка и другие развлечения, которые не дадут скучать.
Вход в пещеры платный (от 500 руб. /чел.).
После столь насыщенного дня неизбежно захочется есть — аппетит разыграется не на шутку.
Но мы никого не оставим голодным, тем более в месте, где всюду расположились форелевые хозяйства.
На обед вас ждет приготовленная на углях форель (комплексы стоят от 700 руб. /чел.).
День заканчивается трансфером в отель города Дербента.
Гамсутль и Гуниб
Во второй день тура Вас ждут сразу две локации: заброшенный аул Гамсутль и полный трагичной истории Гуниб.
Оба места интересны по-своему, и день незаметно пройдет в познавательно-увлекательной атмосфере.
Сначала Гамсутль — непростое восхождение ждет путешественников, желающих посетить популярную локацию обычным способом.
Но мы поступаем иначе и выбираем путь комфортнее, который, к тому же, дает насладиться шикарными видами на горные хребты.
Речь идет о подъеме на транспорте в селение Согратль, откуда затем удобно спустимся к Гамсутлю.
Каждый уголок заброшенного села предоставляет возможность сделать множество фото для личной галереи.
Особенно высоким спросом у любителей поснимать пользуются двери с выходом к обрыву.
Также Вы пройдете к дому последнего жителя аула.
После горной прогулки обязательно нужно подкрепиться.
И для восполнения сил отлично подойдут блюда национальной кухни аварцев: местный хинкал, ботишал и абрикосовая каша на десерт (комплексы от 700 руб. /чел.).
Дальше нас ждет захватывающее погружение в историю Кавказской войны, с которой всецело связан Гуниб.
В местном историко-краеведческом музее с 1660 экспонатами подробно расскажут об обороне села в последние годы войны.
Также поведают о ходе переговоров Имама Шамиля и генерала Барятинского, раскроют тайны пленения и дальнейшей судьбы великого предводителя горцев.
В конце дня возвращаемся в отель, чтобы выспаться и с новыми силами окунуться в завершающий день тура.
Нарын-Кала и Дербент. Отъезд
А в день третий мы пройдемся уже по самому Дербенту — одному из древнейших городов в мире, самому южному городу России.
Огромное количество памятников исторического наследия хранит он многие столетия.
Одним из таких памятников грандиозного размера является цитадель Нарын-Кала, построенная около 1500 лет назад персидскими царями.
Изначально она строилась для защиты от кочевых народов, создававших угрозу Персидскому государству.
А в дальнейшем стала оплотом жителей Дербента и гарантией их безопасности.
Внутри цитадели сегодня есть возможность прогуляться, изучить археологические находки и полюбоваться хорошими видами на город.
У подножия цитадели находится старая часть города с витиеватыми улочками.
По этим кварталам (магалам) обязательно нужно прогуляться, чтобы ощутить атмосферу настоящего Дербента.
Также выдающимся культовым и архитектурным объектом на территории магалов является Джума-мечеть, построенная еще в VIII веке!
В качестве бонуса посетим крупнейший в городе сувенирный магазин, где сможете закупиться подарками и памятными предметами, которые еще долго будут напоминать о 3 замечательных днях в Дагестане.
К концу тура обязательно заглянем в этнодом пообедать (доп. плата от 700 руб. /чел.).
После чего, сытые и довольные, отправимся в аэропорт и на ж/д вокзал Махачкалы.
Рекомендуемое время вылета — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|При двух-трехместном размещении
|21 500
|При одноместном размещении
|27 500
|Детям до 12 лет
|19 350
Стоимость дополнительной ночи:
- в отеле при двухместном размещении – 6 000 руб.;
- в отеле при одноместном размещении – 5 500 руб.;
- в отеле при трехместном размещении – 7 000 руб.
Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичный.
Варианты проживания
Гостиница «Волна»
В гостевом доме вас ждут уютные номера с кондиционером, холодильником, телевизором, феном, утюгом, кухонной посудой, чайником и микроволновой печью. Предоставляется бесплатный интернет. Есть бесплатная парковка.
Можно заказать трансфер до аэропорта, ж/д вокзала и автовокзала.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 3 дня/2 ночи в Дербенте
- Питание: завтраки при отеле
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
- Катание на катере по каньону (от 600 рублей)
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (700 рублей)
- Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Когда будут названы место и время встречи в первый день?
Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp после 18:00.