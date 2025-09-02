1 день

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»

Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

«Уйташ»; ж/д вокзал , Махачкала;

, Махачкала; отель Кэпитал.

Наш трехдневный тур стартует со знаменитого каньона реки Сулак — самой полноводной реки в Дагестане.

Уже с первого дня Вы окунетесь в море развлечений посреди красивых гор и бирюзовой воды Сулака.

На необъятном водохранилище Чиркейской ГЭС есть возможность покататься с ветерком на катере (доп. плата от 700 руб.).

Водители катеров прислушиваются к желаниям катающихся и адаптируют стиль езды под Ваши предпочтения.

После эмоциональной встряски на катере Вы поднимитесь в удивительный поселок Дубки, который был с нуля создан для строителей плотины в 1960-е годы.

Именно оттуда, со смотровой площадки, открываются головокружительные виды на каньон.

Далее предстоит спуститься ниже, к зданиям Миатлинской ГЭС, где заканчивается каньон.

В этом месте чуть больше 10 лет назад разглядели большой туристический потенциал.

И вскоре расширили штольни в скалах, перекинули через каньон подвесной мост и сделали несколько площадок.

Сегодня в комплексе пещер «Нохъо» уже несколько мостов, есть кафе в скале, а также зиплайн, «тарзанка», экстрим-дорожка и другие развлечения, которые не дадут скучать.

Вход в пещеры платный (от 500 руб. /чел.).

После столь насыщенного дня неизбежно захочется есть — аппетит разыграется не на шутку.

Но мы никого не оставим голодным, тем более в месте, где всюду расположились форелевые хозяйства.

На обед вас ждет приготовленная на углях форель (комплексы стоят от 700 руб. /чел.).

День заканчивается трансфером в отель города Дербента.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160