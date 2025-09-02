Мои заказы

Тройной восторг в Дагестане

В этом туре нас ждут удивительные места для создания потрясающих фотографий и воссоединения с природой.

Мы посетим знаменитый каньон реки Сулак, необъятное водохранилище Чиркейской ГЭС, увидим комплекс пещер «Нохъо», заброшенный аул Гамсутль и Гуниб.

Насладимся шикарными горными пейзажами и пройдемся по одному из древнейших городов в мире – Дербенту. Яркие путешествия в Дагестане начинаются каждую пятницу, присоединяйтесь!
5
1 отзыв
Тройной восторг в ДагестанеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тройной восторг в ДагестанеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тройной восторг в ДагестанеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»

Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

  • аэропорт «Уйташ»;
  • ж/д вокзал, Махачкала;
  • отель Кэпитал.

Наш трехдневный тур стартует со знаменитого каньона реки Сулак — самой полноводной реки в Дагестане.

Уже с первого дня Вы окунетесь в море развлечений посреди красивых гор и бирюзовой воды Сулака.

На необъятном водохранилище Чиркейской ГЭС есть возможность покататься с ветерком на катере (доп. плата от 700 руб.).

Водители катеров прислушиваются к желаниям катающихся и адаптируют стиль езды под Ваши предпочтения.

После эмоциональной встряски на катере Вы поднимитесь в удивительный поселок Дубки, который был с нуля создан для строителей плотины в 1960-е годы.

Именно оттуда, со смотровой площадки, открываются головокружительные виды на каньон.

Далее предстоит спуститься ниже, к зданиям Миатлинской ГЭС, где заканчивается каньон.

В этом месте чуть больше 10 лет назад разглядели большой туристический потенциал.

И вскоре расширили штольни в скалах, перекинули через каньон подвесной мост и сделали несколько площадок.

Сегодня в комплексе пещер «Нохъо» уже несколько мостов, есть кафе в скале, а также зиплайн, «тарзанка», экстрим-дорожка и другие развлечения, которые не дадут скучать.

Вход в пещеры платный (от 500 руб. /чел.).

После столь насыщенного дня неизбежно захочется есть — аппетит разыграется не на шутку.

Но мы никого не оставим голодным, тем более в месте, где всюду расположились форелевые хозяйства.

На обед вас ждет приготовленная на углях форель (комплексы стоят от 700 руб. /чел.).

День заканчивается трансфером в отель города Дербента.

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Гамсутль и Гуниб

Во второй день тура Вас ждут сразу две локации: заброшенный аул Гамсутль и полный трагичной истории Гуниб.

Оба места интересны по-своему, и день незаметно пройдет в познавательно-увлекательной атмосфере.

Сначала Гамсутль — непростое восхождение ждет путешественников, желающих посетить популярную локацию обычным способом.

Но мы поступаем иначе и выбираем путь комфортнее, который, к тому же, дает насладиться шикарными видами на горные хребты.

Речь идет о подъеме на транспорте в селение Согратль, откуда затем удобно спустимся к Гамсутлю.

Каждый уголок заброшенного села предоставляет возможность сделать множество фото для личной галереи.

Особенно высоким спросом у любителей поснимать пользуются двери с выходом к обрыву.

Также Вы пройдете к дому последнего жителя аула.

После горной прогулки обязательно нужно подкрепиться.

И для восполнения сил отлично подойдут блюда национальной кухни аварцев: местный хинкал, ботишал и абрикосовая каша на десерт (комплексы от 700 руб. /чел.).

Дальше нас ждет захватывающее погружение в историю Кавказской войны, с которой всецело связан Гуниб.

В местном историко-краеведческом музее с 1660 экспонатами подробно расскажут об обороне села в последние годы войны.

Также поведают о ходе переговоров Имама Шамиля и генерала Барятинского, раскроют тайны пленения и дальнейшей судьбы великого предводителя горцев.

В конце дня возвращаемся в отель, чтобы выспаться и с новыми силами окунуться в завершающий день тура.

Гамсутль и ГунибГамсутль и ГунибГамсутль и ГунибГамсутль и Гуниб
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Нарын-Кала и Дербент. Отъезд

А в день третий мы пройдемся уже по самому Дербенту — одному из древнейших городов в мире, самому южному городу России.

Огромное количество памятников исторического наследия хранит он многие столетия.

Одним из таких памятников грандиозного размера является цитадель Нарын-Кала, построенная около 1500 лет назад персидскими царями.

Изначально она строилась для защиты от кочевых народов, создававших угрозу Персидскому государству.

А в дальнейшем стала оплотом жителей Дербента и гарантией их безопасности.

Внутри цитадели сегодня есть возможность прогуляться, изучить археологические находки и полюбоваться хорошими видами на город.

У подножия цитадели находится старая часть города с витиеватыми улочками.

По этим кварталам (магалам) обязательно нужно прогуляться, чтобы ощутить атмосферу настоящего Дербента.

Также выдающимся культовым и архитектурным объектом на территории магалов является Джума-мечеть, построенная еще в VIII веке!

В качестве бонуса посетим крупнейший в городе сувенирный магазин, где сможете закупиться подарками и памятными предметами, которые еще долго будут напоминать о 3 замечательных днях в Дагестане.

К концу тура обязательно заглянем в этнодом пообедать (доп. плата от 700 руб. /чел.).

После чего, сытые и довольные, отправимся в аэропорт и на ж/д вокзал Махачкалы.

Рекомендуемое время вылета — после 18:00.

Нарын-Кала и Дербент. ОтъездНарын-Кала и Дербент. ОтъездНарын-Кала и Дербент. ОтъездНарын-Кала и Дербент. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

При двух-трехместном размещении21 500
При одноместном размещении27 500
Детям до 12 лет19 350

Стоимость дополнительной ночи:

  • в отеле при двухместном размещении – 6 000 руб.;
  • в отеле при одноместном размещении – 5 500 руб.;
  • в отеле при трехместном размещении – 7 000 руб.

Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичный.

Варианты проживания

Гостиница «Волна»

2 ночи

В гостевом доме вас ждут уютные номера с кондиционером, холодильником, телевизором, феном, утюгом, кухонной посудой, чайником и микроволновой печью. Предоставляется бесплатный интернет. Есть бесплатная парковка.

Можно заказать трансфер до аэропорта, ж/д вокзала и автовокзала.

Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 3 дня/2 ночи в Дербенте
  • Питание: завтраки при отеле
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
  • Катание на катере по каньону (от 600 рублей)
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (700 рублей)
  • Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?

В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.

Когда будут названы место и время встречи в первый день?

Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp после 18:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Диана
2 сен 2025
Безумно понравилось. 🥰 Организация, гид, локации. Все продумано. Местный гид Индира- замечательная. Я очень хотела прыгнуть с тарзанкой, она подсказала, где лучше это сделать. Рассказала много чего интересного. Восхитительная еда,
читать дальше

атмосфера, а главное самый добродушный народ. Уезжать не хотелось от слова совсем, до слез. Нужно ехать дней на 5 минимум, чтобы насладиться всем, три дня очень мало. Благодарю туркомпанию за отличный тур.

Безумно понравилось. 🥰 Организация, гид, локации. Все продумано. Местный гид Индира- замечательная. Я очень хотела прыгнутьБезумно понравилось. 🥰 Организация, гид, локации. Все продумано. Местный гид Индира- замечательная. Я очень хотела прыгнутьБезумно понравилось. 🥰 Организация, гид, локации. Все продумано. Местный гид Индира- замечательная. Я очень хотела прыгнутьБезумно понравилось. 🥰 Организация, гид, локации. Все продумано. Местный гид Индира- замечательная. Я очень хотела прыгнутьБезумно понравилось. 🥰 Организация, гид, локации. Все продумано. Местный гид Индира- замечательная. Я очень хотела прыгнутьБезумно понравилось. 🥰 Организация, гид, локации. Все продумано. Местный гид Индира- замечательная. Я очень хотела прыгнутьБезумно понравилось. 🥰 Организация, гид, локации. Все продумано. Местный гид Индира- замечательная. Я очень хотела прыгнутьБезумно понравилось. 🥰 Организация, гид, локации. Все продумано. Местный гид Индира- замечательная. Я очень хотела прыгнутьБезумно понравилось. 🥰 Организация, гид, локации. Все продумано. Местный гид Индира- замечательная. Я очень хотела прыгнутьБезумно понравилось. 🥰 Организация, гид, локации. Все продумано. Местный гид Индира- замечательная. Я очень хотела прыгнуть

Тур входит в следующие категории Дербента

Похожие туры из Дербента

Отдых в Дагестане по-кавказски. Всё включено
Джиппинг
Джип-туры
3 дня
3 отзыва
Отдых в Дагестане по-кавказски. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
5 мар в 10:00
12 мар в 10:00
27 100 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Джиппинг
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
5 дней
3 отзыва
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
2 мар в 10:00
4 мар в 10:00
61 200 ₽ за человека
Большой тур по Дагестану
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Большой тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
5 мар в 10:00
19 мар в 10:00
70 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дербенте
Все туры из Дербента