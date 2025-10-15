Мои заказы

Дагестан заслуженно называют мини-вселенной, ведь здесь вы найдете все разнообразие природных ландшафтов. Вас ждут: величественные каньоны, живописные горы, барханы, глубокие ущелья, узкие теснины. Дополнит ваши впечатления аутентичная национальная кухня и гостеприимство местных жителей.

А проживание в барнхаусах — современных, уютных домиках с панорамными окнами — сделает путешествие комфортным.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Изумрудное приключение

Приготовьтесь к захватывающему путешествию, где могучие каньоны, бескрайние дюны и бирюзовые воды создают поистине впечатляющий пейзаж. Мы предлагаем два варианта встречи:

  • аэропорт «Уйташ» 7:00 — идеально для тех, кто прилетает в первый день тура. Рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 6:30 утра, чтобы избежать задержек и в полной мере насладиться программой;
  • южная автостанция Махачкалы 8:00 — подходит для тех, кто прибыл в Дагестан заранее и хочет начать свое приключение из столицы.

Бархан Сарыкум: прикосновение к пустыне. После сбора группы мы отправимся к самому большому бархану в Европе. Подготовьте свои самые эффектные наряды и позы для незабываемой фотосессии на фоне этих величественных дюн.

Сулакский каньон: покоряя воды на катере. Вас ждет захватывающее катание на катерах по изумрудным водам Сулакского каньона с прохождением прямо под живописными водопадами. Для этого мы спустимся на внедорожниках по захватывающей горной дороге к речному причалу в селе Зубутли.

Экотуркомплекс «Глав Рыба»: гастрономическое удовольствие. Обед пройдет в одном из лучших форелевых хозяйств региона, расположенном на берегу реки Сулак. Насладитесь свежей форелью, приготовленной по традиционному рецепту, или выберете шашлык из курицы или аварский хинкал.

«Хадум» и «Язык Тещи»: головокружительные панорамы. Полюбуйтесь захватывающими видами со смотровой площадки «Хадум», расположенной в поселке Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.

Посетите скалистый выступ «Язык Тещи», откуда открывается потрясающая панорама на начало каньона и Чиркейскую дамбу — крупнейшую арочную плотину в России. Эта смотровая площадка — рай для любителей острых ощущений и экстремальных фото.

Чиркейское водохранилище: бирюзовая жемчужина Кавказа. Завершите день на смотровой площадке крупнейшего водохранилища Северного Кавказа. Насладитесь потрясающим закатом, отражающимся в бирюзовых водах.

После насыщенного дня вас ждет размещение в комфортабельных домиках комплекса «Барн Хаус».

Вечер в дагестанском стиле: ужин, во время которого будет подано традиционное блюдо аварской кухни.

После ужина вы сможете собраться у костра на специально оборудованной площадке, чтобы поделиться впечатлениями, послушать легенды от гида и насладиться теплой атмосферой дагестанского гостеприимства.

2 день

Аул-призрак, Чохские террасы и подземный водопад

Начинаем с дагестанского завтрака в 8:00 и сразу в горы!

Аул-призрак Гамсутль («дагестанский Мачу-Пикчу»): отправимся исследовать одно из древнейших поселений России, расположенное на высоте 1500 метров и поражающее своей архитектурой и живописным местоположением.

Первым делом, пока еще не жарко, мы направимся к Гамсутлю. У подножия горы мы пересядемна внедорожники, чтобы максимально приблизиться к аулу, а оставшуюся часть пути (около 40 минут) пройдем пешком.

Обед с дагестанским колоритом: после спуска с горы нас ждет сытный и вкусный обед с шашлыком, пловом, ботишал и лагманом, а также чаем, нарезкой и компотом.

Чохские террасы: посетим искусственно созданные террасы, где зародилась культура возделывания земли.

Здесь гид приготовит ароматный кофе, которым вы сможете насладиться, любуясь потрясающими видами.

Салтинская теснина: оценим красоту этого удивительного памятника природы протяженностью 500 метров. Мы пройдем по узкой тропе вдоль теснины, где стены высотой до 15 метров постепенно сужаются, а в конце пути нас ждет сказочный подземный водопад.

Подземный Салтинский водопад: откроем для себя настоящее чудо природы, 20-метровый водопад, скрытый под землей и являющийся одним из самых необычных и интересных мест Дагестана.

Прибытие в Дербент и заселение в отель: далее нас ждет переезд в самый древний город России, Дербент, где мы заселимся в отель.

Ужин с блюдами южного Дагестана: после заселения мы поужинаем, отведав табасаранское чуду — одно из самых вкусных блюд южного Дагестана. Свободное время в Дербенте.

Вечером у вас будет возможность:

  • искупаться в море (температура воды летом достигает +26);
  • посмотреть мультимедийный фонтан (вход бесплатный, с 18:00 до 22:00);
  • прогуляться по красивым улицам города: улице Мамедбекова (вдоль крепостной стены), переулку Казем-Бека («улица счастливых людей») или набережной на улице Х. Тагиева.
3 день

Дербент через века: от шёлкового пути до экраноплана

В 8:00 завтракаем, выезжаем из отеля, загружаем багаж в транспорт и отправляемся знакомиться с экранопланом и историческим Дербентом.

Экраноплан «Лунь»: этот гибрид корабля и самолета, гордость советского флота (ударный ракетоносец проекта 903), впечатлит вас своими размерами и мощью.

Крепость Нарын-Кала: главная достопримечательность Дербента, построенная в VI веке по приказу персидского правителя, является одной из самых больших и древних крепостей в России.

Мы прогуляемся по крепости, по старинным улочкам магалов, заглянем в Джума-мечеть, и я расскажу вам все тайны, легенды и историю Дербента.

Магалы: эти исторические кварталы в старой части города сохранили многовековые дома, мечети и восточные бани.

Джума-мечеть: старейшая в России и СНГ (построена в 733-734 годах).

Базар и сувениры: далее нас ждет прогулка по местному рынку и сувенирным магазинам.

Обед в этнодоме: наш заключительный обед пройдет в необычной атмосфере — в традиционном этнодоме с низкими столами и удобными подушками. Здесь мы попробуем блюда южного Дагестана и примерим национальные костюмы для фото).

Также мы подведем итоги нашей квест-игры и вручим небольшие, но приятные призы победителям!

Программа тура завершается ориентировочно в 15:00 после обеда в Дербенте. Далее мы отвезем вас в две точки:

  • в аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендуем бронировать билеты на вылет после 18:00);
  • в Махачкалу на южную автостанцию (если вы остаетесь в Дагестане, могу помочь с размещением в проверенном отеле или апартаментах).
Проживание

Тур предусматривает проживание в барнхаусе (1 ночь) и в отеле Дербента (1 ночь).

Доплата за 1-местное размещение — 4 000 руб. /ночь.

Указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Барнхаус

1 ночь

Современные апартаменты с панорамным остеклением и террасами расположены среди живописных гор.

Насладитесь незабываемыми видами с террасы в утренние часы. На территории комплекса доступны все необходимые удобства: кафе, кухня, горячая и холодная вода, зоны отдыха и бесплатный Wi-Fi.

Отель «Бриз»

1 ночь

Отель в старинном городе Дербентt располагается в считанных метрах от побережья Каспийского моря и музея-заповедника. Роскошный вид и свой частный пляж позволит в полной мере насладиться отдыхом.

Комфорт для постояльцев номера обеспечен наличием ресторана, wi-fi, круглосуточной регистрации и доставкой еды прямо в номер. Гостям также предоставляются услуги консьержа, хранения багажа и экскурсии по древнему Дербенту. На территории оборудована детская площадка для маленьких постояльцев.

Для хорошего отдыха в них есть все: кондиционер и спутниковое ТВ, стильный интерьер и хорошая обстановка. В непосредственной близости от отеля располагается пляж, смотровая площадка и музей-заповедник.

Отель «Морской бриз»

1 ночь
Гостиничный комплекс расположен в центре села Хазар, прямо на берегу моря. Расстояние до аэропорта Махачкалы 117 км, а до железнодорожного вокзала Дербента 7,8 км. Комплекс состоит из 12 уютных апартаментов, снабженных всем необходимым, в том числе кухонным уголком с бытовой техникой и посудой, санузлом с душем, телевизором и кондиционером. Закрытая территория обеспечит безопасность и комфорт гостей. К услугам квалифицированный персонал, готовый помочь в любом вопросе. Имеется доступ к сети Wi-Fi на всей территории.
Отель «Шейх»

1 ночь

Бутик-отель находится в Дербенте в 5 км от центра города. Рядом цитадель Нарын-Кала.

Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.

Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники бутик-отеля поддержат беседу на английском и русском.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт
  • Джипинг
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньону
  • Активности, подарки и развлечения
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
  • Кофе, сваренное на смотровых площадках + сладости к нему
  • Проживание в барнхаусе и в отеле Дербента
  • Уазики для подъема в Гамсутль
  • Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • легкая куртка, кофта:
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • купальник/плавки, если планируете нырять в водохранилище (но оно прохладное даже летом) или в Каспийское море. Конечно, желательно, иметь закрытые купальники. Если нет такого, то можно в шортиках искупаться;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой.

Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шортах выше колен или облегающих джинсах. Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Какие сувениры привезти домой?
  • серебряные украшения (серьги, браслеты, кольца);
  • папахи, рога, ножи, кинжалы, ковры, посуду;
  • магниты, календарики, открытки, кружки, значки;
  • бурку, тапочки, изделия из овчины и кожи;
  • урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, варенье, мясо и т. п.
Программа может измениться?

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности. При этом будет сделано все возможное для сохранения качества и насыщенности программы.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Анастасия
15 окт 2025
Тур просто потрясающий, наполнен многообразием локаций, красоты и конечно же, местно кухни. Нам очень сильно повезло с гидом и водителем. За три дня мы, стали одной большой семьей. Хотим снова поехать, только в тур побольше.
Огромное спасибо за впечатление и за то, что Дагестан теперь и в наших сердцах!
В
Валерия
15 окт 2025
Восхитительные виды, восхитительный гид Екатерина и ее превосходный напарник Замир. Вся наша группа осталась в восторге! Отдых прошел качественно и очень весело))) давно я так не хохотала. Обычно я мимо
читать дальше

ушей пропускаю всю информацию от гида, но слушая Екатерину я старалась запомнить каждый кусочек информации, даже записывала в заметки интересные факты - настолько интересно преподносилась информация. Спасибо вам за ваш невероятный труд🙏🏼 бесконечную любовь к работе и профессионализм. ❤️🙏🏼

Л
Людмила
15 окт 2025
Великолепный тур! Спасибо огромное Екатерине и Замиру за прекрасную организацию нашего отдыха! Спасибо нашей группе! Мы все были одной дружной семьёй! А Дагестан- это теперь моя любовь! Я много где была, но в Дагестане и солнце ярче, и горы великолепны, и люди - самые лучшие!
Спасибо!!!
