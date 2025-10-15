1 день

Прибытие. Изумрудное приключение

Приготовьтесь к захватывающему путешествию, где могучие каньоны, бескрайние дюны и бирюзовые воды создают поистине впечатляющий пейзаж. Мы предлагаем два варианта встречи:

аэропорт «Уйташ» 7:00 — идеально для тех, кто прилетает в первый день тура. Рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 6:30 утра, чтобы избежать задержек и в полной мере насладиться программой;

южная автостанция Махачкалы 8:00 — подходит для тех, кто прибыл в Дагестан заранее и хочет начать свое приключение из столицы.

Бархан Сарыкум: прикосновение к пустыне. После сбора группы мы отправимся к самому большому бархану в Европе. Подготовьте свои самые эффектные наряды и позы для незабываемой фотосессии на фоне этих величественных дюн.

Сулакский каньон: покоряя воды на катере. Вас ждет захватывающее катание на катерах по изумрудным водам Сулакского каньона с прохождением прямо под живописными водопадами. Для этого мы спустимся на внедорожниках по захватывающей горной дороге к речному причалу в селе Зубутли.

Экотуркомплекс «Глав Рыба»: гастрономическое удовольствие. Обед пройдет в одном из лучших форелевых хозяйств региона, расположенном на берегу реки Сулак. Насладитесь свежей форелью, приготовленной по традиционному рецепту, или выберете шашлык из курицы или аварский хинкал.

«Хадум» и «Язык Тещи»: головокружительные панорамы. Полюбуйтесь захватывающими видами со смотровой площадки «Хадум», расположенной в поселке Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.

Посетите скалистый выступ «Язык Тещи», откуда открывается потрясающая панорама на начало каньона и Чиркейскую дамбу — крупнейшую арочную плотину в России. Эта смотровая площадка — рай для любителей острых ощущений и экстремальных фото.

Чиркейское водохранилище: бирюзовая жемчужина Кавказа. Завершите день на смотровой площадке крупнейшего водохранилища Северного Кавказа. Насладитесь потрясающим закатом, отражающимся в бирюзовых водах.

После насыщенного дня вас ждет размещение в комфортабельных домиках комплекса «Барн Хаус».

Вечер в дагестанском стиле: ужин, во время которого будет подано традиционное блюдо аварской кухни.

После ужина вы сможете собраться у костра на специально оборудованной площадке, чтобы поделиться впечатлениями, послушать легенды от гида и насладиться теплой атмосферой дагестанского гостеприимства.

